Θέλω μια ισχυρή οικονομία όσο παραμένω στη Fed, λέει ο Πάουελ

Την θέση ότι η νομισματική πολιτική είναι καλά τοποθετημένη για να έχει την «πολυτέλεια» του χρόνου ώστε να δει τις επιπτώσεις των δασμών στην οικονομία και στις τιμές πριν αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της, επανέλαβε ο πρόεδρος της, Τζερόμ Πάουελ στην κατάθεση του στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Είναι η πρώτη φορά που ο κεντρικός τραπεζίτης ενημερώνει το Κογκρέσο και δέχεται ως είθισται ερωτήσεις για την νομισματική πολιτική μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ έχει πολλές φορές επιτεθεί στον Πάουελ, με άσχημους χαρακτηρισμούς – τον έχει αποκαλέσει ηλίθιο- ζητώντας του να μειώσει τα επιτόκια και σήμερα ο κεντρικός τραπεζίτης βρέθηκε ενωπίω ενός σώματος που οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία με 220 έδρες έναντι 213 των Δημοκρατικών.

Η εισήγηση του δεν απείχε από αυτή που έκανα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου όταν η Federal Reserve αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος του 4,25% -4,5%.

Η αμερικανική οικονομία παραμένει «σε σταθερή θέση» ενώ όπως είπε δεν βλέπει «αδυναμία στην αγορά εργασίας» και μια ισχυρή οικονομία σημαίνει ότι η Fed μπορεί να κάνει μια παύση σε αυτό το σημείο, είπε απαντώντας στις ερωτήσεις των Αντιπροσώπων.

Η ζυγαριά ως εκ τούτου για τη μείωση των επιτοκίων γέρνει στις επιπτώσεις που θα έχουν οι δασμοί στον πληθωρισμό, το ένα κομμάτι της διπλής εντολής της κεντρικής τράπεζας, που είναι η σταθερότητα των τιμών. Το ζήτημα είναι ο πληθωριστικός αντίκτυπος των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου που «θα μπορούσε να είναι βραχύβιος ενώ είναι επίσης είναι πιθανόν οι πληθωριστικές επιπτώσεις να είναι πιο επίμονες».

Ο κεντρικός τραπεζίτης ρωτήθηκε πολλές φορές για τη μείωση των επιτοκίων και είπε ότι η αβεβαιότητα που προκύπτει από τους δασμούς είναι αυτή που εμποδίζει την Fed να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού, όπως έχουν αποφασίσει άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Εξάλλου τη λέξη αβεβαιότητα και τα συνώνυμα της την είχε χρησιμοποιήσει πάνω από 20 φορές στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

