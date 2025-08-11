Με το βλέμμα στον πληθωρισμό η Wall Street – Τι αναμένουν οι επενδυτές

Στον πληθωρισμό εστιάζουν οι επενδυτές την εβδομάδα που έρχεται αναμένοντας στοιχεία που θα δείξουν τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές και πώς θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve, ενώ αυξάνονται οι φωνές για υποχώρηση των μετοχών μετά από την εκτόξευση τους σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq «φλέρταραν» με νέα ιστορικά υψηλά την Παρασκευή ανακάμπτοντας από τη βουτιά που κατέγραψαν μετά την ανακοίνωση των αναθεωρημένων στοιχείων για τις προσλήψεις που έδωσαν σήμα επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο στρατηγικοί αναλυτές σε εταιρείες όπως οι Morgan Stanley, Deutsche Bank AG και Evercore ISI προειδοποίησαν ότι ο δείκτης S&P 500 αναμένεται να σημειώσει βραχυπρόθεσμη πτώση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών συγκρούονται με δυσμενή οικονομικά δεδομένα.

Εν αναμονή του πληθωρισμού

Η μηνιαία έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ, που θα ανακοινωθεί την Τρίτη, θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια. Τα στοιχεία που δείχνουν υψηλότερο από το αναμενόμενο πληθωρισμό θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, καθώς οι αξιωματούχοι θα προσπαθήσουν να σταθμίσουν τους κινδύνους ανάμεσα στην αύξηση του πληθωρισμού και στην εξασθένηση της αγοράς εργασίας.

Οι προσδοκίες της αγοράς για μείωση των επιτοκίων της Fed αυξήθηκαν μετά τα πρόσφατα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική για να στηρίξει την αγορά εργασίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed δείχνουν πιθανότητα άνω του 90% ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, με τουλάχιστον δύο μειώσεις να έχουν ήδη τιμολογηθεί για φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αυτή η εκδοχή θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο αν ο δείκτης ΔΤΚ αυξηθεί περισσότερο από το αναμενόμενο, καθιστώντας την Fed πιο διστακτική να μειώσει τα επιτόκια, σύμφωνα με επενδυτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg ο πληθωρισμός θα σημειώσει μια μικρή αύξηση τον Ιούλιο, καθώς οι λιανέμποροι αυξάνουν σταδιακά τις τιμές σε μια σειρά από αγαθά που πλήττονται από τους δασμούς.

Ο δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, που θεωρείται ως μέτρο του υποκείμενου πληθωρισμού επειδή αφαιρεί το ασταθές κόστος τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων. Τον Ιούνιο, ο βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

«Αν ο δείκτης CPI υποδηλώνει ότι η αγορά προχώρησε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια» εξηγεί στο Reuters ο Angelo Kourkafas, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός στην Edward Jones. «Αλλά αν δεν είναι χειρότερο από ό,τι φοβόμασταν… αυτό μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την άποψη ότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο καμπής για την Fed».

«Πιστεύω ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι έτοιμη για μια μικρή υποχώρηση» σημειώνει ο Dominic Pappalardo, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Morningstar Wealth. «Υπάρχουν πολλές ανησυχίες που σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια».

Ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 28% από το χαμηλό του έτους τον Απρίλιο, την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» όπως χαρακτήρισε τη μέρα ανακοίνωσης των αμοιβαίων δασμών ο Τραμπ που είχε προκαλέσει ακραία μεταβλητότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Ο δείκτης διαπραγματεύεται σε τιμή 22 φορές υψηλότερη από τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του επόμενου έτους, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του δείκτη P/E που είναι 15,8, αφού πρόσφατα έφτασε στην υψηλότερη αποτίμησή του σε πάνω από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με την LSEG Datastream.

Οι παραδοσιακά πτωτικοί μήνες

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί από την μέχρι τώρα χρηματιστηριακή παράδοση. Τα τελευταία 35 χρόνια ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κατατάσσονται ως οι μήνες με τις χειρότερες επιδόσεις για τον S&P 500, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά μέσο όρο 0,6% τον Αύγουστο και 0,8% τον Σεπτέμβριο, οι μόνοι μήνες με αρνητική μέση απόδοση για τον δείκτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Ο συνδυασμός των χαμηλότερων αριθμών προσλήψεων με τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που σχετίζεται με τους δασμούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε… μια διόρθωση, ειδικά στο εποχιακά αδύναμο τρίτο τρίμηνο», ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Michael Wilson.

Ωστόσο, ο Wilson ξεκαθάρισε ότι οι προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες είναι αισιόδοξες, προσθέτοντας ότι «είμαστε αγοραστές σε περιόδους υποχώρησης».

Το βάρος των δασμών

Οι επενδυτές εστιάσουν στο κατά πόσο οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου μεταφράζονται σε υψηλότερες τιμές, μετά την έκθεση CPI του Ιουνίου που υποδείκνυε ότι οι επιβαρύνσεις επηρέαζαν τις τιμές ορισμένων αγαθών.

Η προοπτική υψηλότερων δασμών και οι οικονομικές επιπτώσεις από τους δασμούς που έχουν ήδη επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ είναι ένα διαρκές θέμα που σκιάζει τις αγορές, αλλά οι μετοχές κατάφεραν να ανέβουν σε επίπεδα ρεκόρ παρά την αβεβαιότητα.

Ο αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών στην οικονομία μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο για να φανεί, και «η αγορά έχει αγνοήσει κατά κάποιο τρόπο τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο αυτής της τριβής στην οικονομία» τονίζει ο Matt Rowe, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Man Group.

«Η αγορά έχει συνηθίσει τους δασμούς ως κάτι το ασήμαντο, κάτι που δεν θεωρώ σωστό», δήλωσε ο Rowe.

Πηγή: ot.gr