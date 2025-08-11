newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 23:00
Συναγερμός για πτώμα σε παραλία της Αχαΐας
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Με το βλέμμα στον πληθωρισμό η Wall Street – Τι αναμένουν οι επενδυτές
Διεθνής Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 00:15

Με το βλέμμα στον πληθωρισμό η Wall Street – Τι αναμένουν οι επενδυτές

Η μηνιαία έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ, που θα ανακοινωθεί την Τρίτη, θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια

Τζούλη Καλημέρη
A
A
Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Στον πληθωρισμό εστιάζουν οι επενδυτές την εβδομάδα που έρχεται αναμένοντας στοιχεία που θα δείξουν τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές και πώς θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve, ενώ αυξάνονται οι φωνές για υποχώρηση των μετοχών μετά από την εκτόξευση τους σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq «φλέρταραν» με νέα ιστορικά υψηλά την Παρασκευή ανακάμπτοντας από τη βουτιά που κατέγραψαν μετά την ανακοίνωση των αναθεωρημένων στοιχείων για τις προσλήψεις που έδωσαν σήμα επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο στρατηγικοί αναλυτές σε εταιρείες όπως οι Morgan Stanley, Deutsche Bank AG και Evercore ISI προειδοποίησαν ότι ο δείκτης S&P 500 αναμένεται να σημειώσει βραχυπρόθεσμη πτώση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών συγκρούονται με δυσμενή οικονομικά δεδομένα.

Εν αναμονή του πληθωρισμού

Η μηνιαία έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ, που θα ανακοινωθεί την Τρίτη, θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια. Τα στοιχεία που δείχνουν υψηλότερο από το αναμενόμενο πληθωρισμό θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, καθώς οι αξιωματούχοι θα προσπαθήσουν να σταθμίσουν τους κινδύνους ανάμεσα στην αύξηση του πληθωρισμού και στην εξασθένηση της αγοράς εργασίας.

Οι προσδοκίες της αγοράς για μείωση των επιτοκίων της Fed αυξήθηκαν μετά τα πρόσφατα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική για να στηρίξει την αγορά εργασίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed δείχνουν πιθανότητα άνω του 90% ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, με τουλάχιστον δύο μειώσεις να έχουν ήδη τιμολογηθεί για φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αυτή η εκδοχή θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο αν ο δείκτης ΔΤΚ αυξηθεί περισσότερο από το αναμενόμενο, καθιστώντας την Fed πιο διστακτική να μειώσει τα επιτόκια, σύμφωνα με επενδυτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg ο πληθωρισμός θα σημειώσει μια μικρή αύξηση τον Ιούλιο, καθώς οι λιανέμποροι αυξάνουν σταδιακά τις τιμές σε μια σειρά από αγαθά που πλήττονται από τους δασμούς.

Ο δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, που θεωρείται ως μέτρο του υποκείμενου πληθωρισμού επειδή αφαιρεί το ασταθές κόστος τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων. Τον Ιούνιο, ο βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

«Αν ο δείκτης CPI υποδηλώνει ότι η αγορά προχώρησε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια» εξηγεί στο Reuters ο Angelo Kourkafas, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός στην Edward Jones. «Αλλά αν δεν είναι χειρότερο από ό,τι φοβόμασταν… αυτό μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την άποψη ότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο καμπής για την Fed».

«Πιστεύω ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι έτοιμη για μια μικρή υποχώρηση» σημειώνει ο Dominic Pappalardo, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Morningstar Wealth. «Υπάρχουν πολλές ανησυχίες που σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια».

Ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 28% από το χαμηλό του έτους τον Απρίλιο, την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» όπως χαρακτήρισε τη μέρα ανακοίνωσης των αμοιβαίων δασμών ο Τραμπ που είχε προκαλέσει ακραία μεταβλητότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Ο δείκτης διαπραγματεύεται σε τιμή 22 φορές υψηλότερη από τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του επόμενου έτους, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του δείκτη P/E που είναι 15,8, αφού πρόσφατα έφτασε στην υψηλότερη αποτίμησή του σε πάνω από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με την LSEG Datastream.

Οι παραδοσιακά πτωτικοί μήνες

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί από την μέχρι τώρα χρηματιστηριακή παράδοση. Τα τελευταία 35 χρόνια ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κατατάσσονται ως οι μήνες με τις χειρότερες επιδόσεις για τον S&P 500, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά μέσο όρο 0,6% τον Αύγουστο και 0,8% τον Σεπτέμβριο, οι μόνοι μήνες με αρνητική μέση απόδοση για τον δείκτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Ο συνδυασμός των χαμηλότερων αριθμών προσλήψεων με τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που σχετίζεται με τους δασμούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε… μια διόρθωση, ειδικά στο εποχιακά αδύναμο τρίτο τρίμηνο», ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Michael Wilson.

Ωστόσο, ο Wilson ξεκαθάρισε ότι οι προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες είναι αισιόδοξες, προσθέτοντας ότι «είμαστε αγοραστές σε περιόδους υποχώρησης».

Το βάρος των δασμών

Οι επενδυτές εστιάσουν στο κατά πόσο οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου μεταφράζονται σε υψηλότερες τιμές, μετά την έκθεση CPI του Ιουνίου που υποδείκνυε ότι οι επιβαρύνσεις επηρέαζαν τις τιμές ορισμένων αγαθών.

Η προοπτική υψηλότερων δασμών και οι οικονομικές επιπτώσεις από τους δασμούς που έχουν ήδη επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ είναι ένα διαρκές θέμα που σκιάζει τις αγορές, αλλά οι μετοχές κατάφεραν να ανέβουν σε επίπεδα ρεκόρ παρά την αβεβαιότητα.

Ο αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών στην οικονομία μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο για να φανεί, και «η αγορά έχει αγνοήσει κατά κάποιο τρόπο τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο αυτής της τριβής στην οικονομία» τονίζει ο Matt Rowe, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Man Group.

«Η αγορά έχει συνηθίσει τους δασμούς ως κάτι το ασήμαντο, κάτι που δεν θεωρώ σωστό», δήλωσε ο Rowe.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
Χιλιάδες δολοφονίες 10.08.25

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύνταξη
Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»
Γλασκώβη 10.08.25

Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες», εξήγησε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Spider‑Man.

Σύνταξη
Από ποιόν στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;
Επιστροφή Ζαλούζνι 10.08.25

Από ποιον στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ, διαβάζοντας τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι και συνδυάζοντας γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκτιμά οι μέρες του Ζελένσκι ίσως είναι μετρημένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της
Γύρος του κόσμου 10.08.25

Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Βίντεο από τρία διαφορετικά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Η σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα στο Ιράν, η πτώση ενός μετεωρίτη αρχαιότερου από τη Γη. Και η μάχη της ξαπλώστρας στην Ισπανία.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Αυξανόμενη πίεση 10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο