Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Ανέκαμψαν από τα χαμηλά επίπεδα που σημειώθηκαν νωρίτερα την Πέμπτη οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν νέες τοποθετήσεις, παρά τα αρνητικά στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής.

Ο S&P 500 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,03% στις 6.468,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite και ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά. Ο τεχνολογικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,01% και διαμορφώθηκε στις 21.710,67 μονάδες, ενώ ο Dow σημείωσε απώλειες 11 μονάδων ή 0,02%, κλείνοντας στις 44.911,26 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο S&P 500 και ο Nasdaq βρέθηκαν να χάνουν έως και 0,4%, ενώ ο Dow υποχώρησε πάνω από 200 μονάδες στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας.

Οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πιέσεις μετά τη δημοσιοποίηση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Ιούλιο, ο οποίος έδειξε ότι μια μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve δεν θεωρείται δεδομένη.

Οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, σημαντικά υψηλότερα από το 0,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones. Τον Ιούνιο, ο δείκτης είχε παραμείνει αμετάβλητος. Οι τιμές χονδρικής συχνά λειτουργούν ως προπομπός για τις τιμές καταναλωτή.

Κάποιοι τα αγνόησαν

Παρά τα παραπάνω, ορισμένοι επενδυτές δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία, καθώς η έκθεση έδειξε ότι η αύξηση προήλθε κυρίως από τη «διαχείριση χαρτοφυλακίου» και τα αεροπορικά εισιτήρια. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα στοιχεία θα ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις.

Παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό, τα προθεσμιακά συμβόλαια για τα επιτόκια της Fed αποτύπωναν πιθανότητα περίπου 91% για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, ποσοστό που μεταβλήθηκε ελάχιστα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, τα συμβόλαια δεν προέβλεπαν μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Ο Σκοτ Λάντνερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Horizon Investments, ανέφερε: «Φαίνεται αρκετά σαφές σε αυτό το σημείο ότι τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν τη Fed από μια νέα μείωση ή να την οδηγήσουν σε έναν κύκλο μειώσεων. Νομίζω ότι οι επενδυτές σκέφτονται πως τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού δεν ήταν θετικά — σίγουρα όχι αυτό που θα ήθελαν να δουν. Όμως, θα χρειαστούν περισσότερες τέτοιες ενδείξεις πριν αρχίσουν να πιστεύουν ότι εισερχόμαστε σε ένα περιβάλλον εκ νέου επιτάχυνσης του πληθωρισμού, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση της Fed».

Οι επενδυτές προσήλθαν στη συνεδρίαση με θετική διάθεση, καθώς ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι δείκτες είχαν ενισχυθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά τη δημοσίευση ηπιότερων του αναμενομένου στοιχείων για τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο.

Πηγή: ΟΤ