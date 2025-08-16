Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

Με μικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή. Ο S&P 500 κατέγραψε πτώση, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για να εξασφαλίσουν τα σημαντικά κέρδη της εβδομάδας.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς έκλεισε με πτώση 0,29% στις 6.449,80 μονάδες. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,40% για να κλείσει την ημέρα στις 21.622,98 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε ανοδικά, σημειώνοντας άνοδο 34,86 μονάδων, ή 0,08%, για να κλείσει στις 44.946,12 μονάδες, χάρη στο άλμα 12% της μετοχής της UnitedHealth. Παρά την ανοδική κίνηση, ο δείκτης έκλεισε σε απόσταση από το ιστορικό υψηλό που είχε αγγίξει νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η πτώση στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών και τα απογοητευτικά στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα επηρέασαν αρνητικά την αγορά την Παρασκευή. Η μετοχή της Applied Materials υποχώρησε κατά 14%, οδηγώντας τον δείκτη VanEck Semiconductor ETF (SMH) σε πτώση 2%. Απώλειες σχεδόν 1% σημείωσε επίσης η μετοχή της Nvidia.

Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν υποχώρησε στις 58,6 μονάδες τον Αύγουστο από 61,7 τον προηγούμενο μήνα, εξαιτίας των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Εβδομάδα ανόδου για τη Wall Street

Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, οι βασικοί δείκτες διατήρησαν τα ισχυρά τους κέρδη. Ο Dow ξεχώρισε με άνοδο 1,74%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq ενισχύθηκαν κατά 0,94% και 0,81% αντίστοιχα, χάρη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

«Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι αναγκαίες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed στηρίζουν την αγορά, επομένως δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια σημαντική διόρθωση στον S&P, παρά την παραδοσιακά αρνητική εποχικότητα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής επενδύσεων της Infrastructure Capital Advisors. «Στην πραγματικότητα, εξακολουθούμε να κινούμαστε σταδιακά προς τα πάνω».

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Παρασκευής, παρουσίασαν επίσης μια θετική εικόνα για τον Αμερικανό καταναλωτή. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών σε έρευνα του Dow Jones. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,3%, επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Πηγή: ΟΤ