Στο κόκκινο η Wall Street λόγω δασμών και ομολόγων

Πτωτικά κινήθηκε η Wall Street την Τρίτη, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο, ξεκινώντας έναν εποχιακά κακό μήνα για τα χρηματιστήρια. Η άνοδος των αποδόσεων επίσης ανησύχησε τους επενδυτές.

Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 249,07 μονάδες ή 0,55% και έκλεισε στις 45.295,81 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,69% και έκλεισε στις 6.415,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε 0,82% και έκλεισε στις 21.279,63 μονάδες. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη συνεχόμενη πτώση της τάξης του 1% για τον δείκτη με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ριζική πολιτική δασμών του την «ημέρα της απελευθέρωσης» στις αρχές Απριλίου.

Οι επενδυτές αποκόμισαν κέρδη από τις «νικήτριες» μετοχές της ανοδικής αγοράς με το ανεπίσημο τέλος της θερινής περιόδου. Οι μετοχές της Nvidia, για παράδειγμα, σημείωσαν πτώση 2%, ενώ άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Amazon και η Apple σημείωσαν πτώση 1% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ είναι παράνομοι. Το Εφετείο των ΗΠΑ για τον Ομοσπονδιακό Κύκλο αποφάσισε με ψήφους 7-4 ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να επιβάλλει μαζικές εισφορές. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «εξαιρετικά κομματική» και δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου ανέβηκε στο 4,28%, ενώ η απόδοση των 30ετών ομολόγων ξεπέρασε το 4,97%.

Οι επενδυτές σε ομόλογα ώθησαν τις αποδόσεις προς τα πάνω, λόγω της προοπτικής ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πρέπει να επιστρέψουν τα δισεκατομμύρια που εισέπραξαν από τους δασμούς, επιδεινώνοντας την ήδη τεταμένη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το κλίμα στην αρχή του νέου μήνα συναλλαγών. Ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να σημειώνει μέση πτώση 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια και μέση πτώση άνω του 2% τα τελευταία 10 χρόνια.

«Ένα 30ετές ομόλογο του Δημοσίου με απόδοση 5% είναι αναμφίβολα ένα εμπόδιο», δήλωσε στο CNBC ο Ρος Μέιφιλντ της Baird Private Wealth Management. «Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο για τις μετοχές που διαπραγματεύονται σε αρκετά υψηλές αποτιμήσεις».

Η Wall Street έρχεται από έναν ισχυρό μήνα. Ο S&P 500 αυξήθηκε σχεδόν 2%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 6.500 μονάδες. Το μεγάλο γεγονός που περιμένουν οι επενδυτές είναι η δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή και το πώς αυτή θα επηρεάσει την απόφαση της Fed για τα επιτόκια στα μέσα του μήνα.

Τον Αύγουστο, ο S&P 500 σημείωσε πέντε ιστορικά υψηλά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του δείκτη από την αρχή του έτους σε 20, όπως σημείωσε ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research. «Για τα έτη κατά τα οποία ο S&P 500 σημείωσε 20 ή περισσότερα νέα υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος Αυγούστου, ο S&P 500 συνέχισε να καταγράφει μέση πτώση τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της εταιρείας. «Η αγορά ενδέχεται να χάσει κάποια από τα πρόσφατα κέρδη της στο εγγύς μέλλον, καθώς αναμένει νέους καταλύτες».

Πηγή: ΟΤ