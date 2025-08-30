ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.
Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε χθες Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και υπονομεύοντας την πολιτική του ρεπουμπλικάνου προέδρου (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Carlos Barria, επάνω, ο Τραμπ δείχνει τον κατάλογο με τις χώρες στις οποίες επέβαλε δασμούς).
Η ετυμηγορία αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η εφαρμογή της απόφασης έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.
Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου ο πρόεδρος Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστηρίζει.
Ασκηση πολιτικής πίεσης
Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ.
Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, και έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.
Πηγή: ΑΠΕ
