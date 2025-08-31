Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί

Αφότου ομοσπονδιακό Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε την Παρασκευή 29 Αυγούστου ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, ο τελευταίος αποφάσισε να δώσει ακόμα μια απάντηση από την πλατφόρμα του Truth Social.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του «Χωρίς Δασμούς, και όλα τα τρισεκατομμύρια δολάρια που έχουμε εισπράξει, η Χώρα θα είχε καταστραφεί εντελώς, και όλη μας η στρατιωτική ισχύς θα είχε εξαφανιστεί απευθείας».

Συνεχίζοντας έγραψε ότι «Με μια απόφαση 7-4, μια ομάδα δικαστών της Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν νοιάστηκε, όμως ένας Δημοκρατικός, που διορίστηκε από τον Ομπάμα, στην πραγματικότητα ψήφισε να σωθεί η Χώρα μας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το Κουράγιο του. Αγαπά και σέβεται τις ΗΠΑ.».

Χθες ανέφερε ότι «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ. Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος».

Οι δασμοί Τραμπ ως ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής πολιτικής

Οι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Τραμπ έχουν χρησιμοποιήσει τους δασμούς για την άσκηση οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής. Παρότι οι ΗΠΑ αναφέρουν κυρίως την επιβολή δασμών ως μορφή οικονομικής δικαιοσύνης, πολύ συχνά χρησιμοποιούν τους δασμούς ή την απειλή δασμών για την πίεση εναντίον χωρών ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

Τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απειλή που έγινε πράξη εναντίον της Βραζιλίας με την επιβολή δασμών της τάξης του 50%, ως «αντίποινα» για την δικαστική δίωξη του Ζαΐρ Μπολσονάρου για τον ρόλο του σε προσπάθεια πραξικοπήματος.

Η Βραζιλία ακόμα δεν έχει ανταπαντήσει στους δασμούς από τους οποίους εξαιρέθηκαν τα πορτοκάλια και τα αεροπλάνα!

Τεράστιο πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάσισε ότι ο Τραμπ δεν έχει την νομιμότητα να χρησιμοποιήσει «οικονομικές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης», ώστε να επιβάλει φόρους στις εισαγωγές, αποφασίζοντας πως αυτές οι εξουσίες εναπόκεινται αποκλειστικά στο Κογκρέσο ή στις υπάρχουσες δομές και τα υπάρχοντα πλαίσια να διερευνηθούν τυχόν ανισορροπίες οικονομικής φύσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως οι δασμοί πλήττουν αποκλειστικά τις χώρες που κάνουν τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, όμως έρευνες έχουν ήδη αποδείξει πως οι δασμοί πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τους αμερικανούς καταναλωτές, καθώς οι εταιρείες μετακυλίουν ένα μεγάλο μέρος του κόστους των δασμών τους τελικούς χρήστες ή καταναλωτές.