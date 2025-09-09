newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:38

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Ο S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,43% και έκλεισε στις 45.711,34 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 0,27% και έκλεισε στις 6.512,61 μονάδες ενώ ελαφρά ανοδικά κινήθηκε και o Nasdaq κατά 0,37% κλείνοντας στις 21.879,489 μονάδες.

Οι ανησυχίες των επενδυτών ότι η οικονομία μπορεί να μην αντέχει τόσο όσο πιστευόταν προηγουμένως επιδεινώθηκαν την Τρίτη, αφότου το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση για το 12μηνο έως τον Μάρτιο, μειώνοντας τις συνολικές αυξήσεις μισθοδοσίας κατά την περίοδο αυτή κατά 911.000. Οι αναθεωρήσεις όχι μόνο ήταν στο υψηλότερο όριο των προβλέψεων της Wall Street, αλλά ήταν και οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί από το 2002.

«Νομίζω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται», δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, αμέσως μετά την ανακοίνωση. «Δεν ξέρω αν οδεύει προς την ύφεση ή απλώς αποδυναμώνεται», σημείωσε.

Ενώ τα στοιχεία της Τρίτης είχαν ελάχιστο αντίκτυπο στις μετοχές, επειδή αφορούσαν στοιχεία πριν από έξι μήνες, η έκθεση ενδέχεται να ενισχύσει τις εκκλήσεις προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να είναι πιο επιθετική με τις μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

«Η εικόνα της απασχόλησης συνεχίζει να επιδεινώνεται και ενώ αυτό θα πρέπει να διευκολύνει τη μείωση των επιτοκίων από την Fed αυτό το φθινόπωρο, θα μπορούσε επίσης να επιδεινώσει το πρόσφατο ράλι», δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων στη Northlight Asset Management.

Η Wall Street έρχεται από μια κερδοφόρα συνεδρίαση, με βασικούς συντελεστές τους κατασκευαστές τσιπ όπως η Broadcom και Nvidia, βοηθώντας τον δείκτη Nasdaq να φτάσει σε ιστορικά υψηλά. Οι μετοχές της Broadcom ανέστρεψαν την πορεία τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, αφού κατέγραψαν ισχυρά κέρδη τις δύο προηγούμενες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η μετοχή είχε υποχωρήσει τελευταία κατά 2%, αν και η εβδομαδιαία άνοδός της παραμένει στο 13%.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται τώρα για δύο βασικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να καθορίσουν τι θα κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed στη συνεδρίασή τους την επόμενη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, μια εκπληκτικά αδύναμη έκθεση για την απασχόληση πρόσθεσε ελπίδες ότι η πορεία των επιτοκίων θα είναι χαμηλότερη, αλλά οποιαδήποτε σημαντική ενίσχυση στις μετρήσεις του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανατρέψει αυτές τις προοπτικές. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού του Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευτεί την Τετάρτη το πρωί, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή πρόκειται να δημοσιευτεί την Πέμπτη.

«Εάν ο ΔΤΚ δείξει μια επιδεινούμενη τάση υψηλότερου πληθωρισμού την Πέμπτη, τότε η αγορά θα αρχίσει να ανησυχεί για στασιμοπληθωρισμό», δήλωσε ο Ζακαρέλι. «Η ανοδική αγορά ήταν εξαιρετικά ανθεκτική φέτος, αλλά θα μπορούσαμε να πλησιάζουμε σε ένα σημείο καμπής όπου θα δοκιμαστεί ξανά».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 5η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 5η μέρα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας
Παρέμβαση CEPS 07.09.25

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, για να επιβιώσει της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)
Μπάσκετ 10.09.25

Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Λιθουανία μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης για να τον συμπληρώσει με Ελλάδα!

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη
On Field 09.09.25

Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη

Η Εθνική μας ομάδα γράφει ιστορία με την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης βάζει την «σφραγίδα» του, θριαμβεύοντας και στην άκρη του πάγκου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»
Eurobasket 2025 09.09.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματικός αρχηγός, φρόντισε να «προσγειώσει» τους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας κι ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε τη Λιθουανία με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα δώσει μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό.

Σύνταξη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο