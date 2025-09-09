Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Ο S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,43% και έκλεισε στις 45.711,34 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 0,27% και έκλεισε στις 6.512,61 μονάδες ενώ ελαφρά ανοδικά κινήθηκε και o Nasdaq κατά 0,37% κλείνοντας στις 21.879,489 μονάδες.

Οι ανησυχίες των επενδυτών ότι η οικονομία μπορεί να μην αντέχει τόσο όσο πιστευόταν προηγουμένως επιδεινώθηκαν την Τρίτη, αφότου το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση για το 12μηνο έως τον Μάρτιο, μειώνοντας τις συνολικές αυξήσεις μισθοδοσίας κατά την περίοδο αυτή κατά 911.000. Οι αναθεωρήσεις όχι μόνο ήταν στο υψηλότερο όριο των προβλέψεων της Wall Street, αλλά ήταν και οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί από το 2002.

«Νομίζω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται», δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, αμέσως μετά την ανακοίνωση. «Δεν ξέρω αν οδεύει προς την ύφεση ή απλώς αποδυναμώνεται», σημείωσε.

Ενώ τα στοιχεία της Τρίτης είχαν ελάχιστο αντίκτυπο στις μετοχές, επειδή αφορούσαν στοιχεία πριν από έξι μήνες, η έκθεση ενδέχεται να ενισχύσει τις εκκλήσεις προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να είναι πιο επιθετική με τις μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

«Η εικόνα της απασχόλησης συνεχίζει να επιδεινώνεται και ενώ αυτό θα πρέπει να διευκολύνει τη μείωση των επιτοκίων από την Fed αυτό το φθινόπωρο, θα μπορούσε επίσης να επιδεινώσει το πρόσφατο ράλι», δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων στη Northlight Asset Management.

Η Wall Street έρχεται από μια κερδοφόρα συνεδρίαση, με βασικούς συντελεστές τους κατασκευαστές τσιπ όπως η Broadcom και Nvidia, βοηθώντας τον δείκτη Nasdaq να φτάσει σε ιστορικά υψηλά. Οι μετοχές της Broadcom ανέστρεψαν την πορεία τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, αφού κατέγραψαν ισχυρά κέρδη τις δύο προηγούμενες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η μετοχή είχε υποχωρήσει τελευταία κατά 2%, αν και η εβδομαδιαία άνοδός της παραμένει στο 13%.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται τώρα για δύο βασικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να καθορίσουν τι θα κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed στη συνεδρίασή τους την επόμενη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, μια εκπληκτικά αδύναμη έκθεση για την απασχόληση πρόσθεσε ελπίδες ότι η πορεία των επιτοκίων θα είναι χαμηλότερη, αλλά οποιαδήποτε σημαντική ενίσχυση στις μετρήσεις του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανατρέψει αυτές τις προοπτικές. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού του Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευτεί την Τετάρτη το πρωί, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή πρόκειται να δημοσιευτεί την Πέμπτη.

«Εάν ο ΔΤΚ δείξει μια επιδεινούμενη τάση υψηλότερου πληθωρισμού την Πέμπτη, τότε η αγορά θα αρχίσει να ανησυχεί για στασιμοπληθωρισμό», δήλωσε ο Ζακαρέλι. «Η ανοδική αγορά ήταν εξαιρετικά ανθεκτική φέτος, αλλά θα μπορούσαμε να πλησιάζουμε σε ένα σημείο καμπής όπου θα δοκιμαστεί ξανά».

Πηγή: ΟΤ