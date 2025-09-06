Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Η Ουάσινγκτον βράζει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναντ Τραμπ που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς επιτιθέμενος στον απερχόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ επειδή δεν έκοψε τα επιτόκια όπως ο ίδιος απαιτούσε, κρατά στα χέρια του μια λίστα τριών ισχυρών υποψηφίων.

Fed: «Αλαζονεία στη χάραξη πολιτικής»;

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που ηγείται της αναζήτησης, μίλησε για «αλαζονεία στη χάραξη πολιτικής» της Fed και ζήτησε πλήρη επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κεντρική τράπεζα, αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμά του.

Ο Κρίστοφερ Γουόλερ – Ο τεχνοκράτης που διαφωνεί

Ο 66χρονος Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλος του Δ.Σ. της Fed από το 2020, ήταν από τους πρώτους που ζήτησαν αυξήσεις επιτοκίων για να περιοριστεί ο πληθωρισμός το 2021 – και δικαιώθηκε, καθώς η ανεργία δεν εκτοξεύτηκε όπως φοβόντουσαν πολλοί.

Το 2025, όμως, ήταν και πάλι μπροστά από τους συναδέλφους του, αυτή τη φορά υπέρ της χαλάρωσης της πολιτικής. Τον Ιούλιο μάλιστα διαφοροποιήθηκε από την πλειοψηφία, ζητώντας μείωση επιτοκίων.

Πιθανότητες: 28% (Polymarket), 27% (Kalshi)

Κύρια δήλωση (28 Αυγ. 2025, στο Οικονομικό Κλαμπ Μαϊάμι):

«Υποστηρίζω μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης. Η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια κόπωσης και υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις».

Ο Κέβιν Χάσετ – Ο πολιτικός στρατηγός της οικονομίας

Στα 63 του, ο Κέβιν Χάσετ είναι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και στενός σύμβουλος του Τραμπ.

Έχει στηρίξει με θέρμη την πολιτική των δασμών και έχει υιοθετήσει πλήρως τη γραμμή του προέδρου κατά της Fed.power

Υπήρξε επίσης υπέρμαχος της απόφασης του Τραμπ να αποπέμψει τον επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας Εργασίας, μετά την αναθεώρηση των στοιχείων για την απασχόληση.

Πιθανότητες: 18% (Polymarket), 30% (Kalshi)

Κύρια δήλωση (3 Αυγ. 2025):

«Ο πρόεδρος απογοητεύεται γιατί άλλες χώρες μείωσαν τα επιτόκια κι εμείς όχι. Φοβάται ότι υπάρχει πολιτικός υπολογισμός πίσω από τις αποφάσεις της Fed».

Ο Κέβιν Γουόρς – Ο σκληρός επικριτής

Ο 55χρονος Κέβιν Γουόρς είναι το «παλιό χαρτί» της λίστας.

Διορισμένος το 2006 από τον Τζορτζ Μπους, υπήρξε το βασικό κανάλι επικοινωνίας της Fed με τη Γουόλ Στριτ κατά την κρίση του 2007-2009.

Παραιτήθηκε το 2011, καταγγέλλοντας ότι η ποσοτική χαλάρωση έμπλεκε την τράπεζα με την πολιτική.

Ο Τραμπ σκέφτηκε σοβαρά να τον διορίσει πρόεδρο το 2018 και σήμερα ο Γουόρς συνεχίζει να ζητά «ριζική αλλαγή καθεστώτος».

Πιθανότητες: 13% (Polymarket), 19% (Kalshi)

Κύρια δήλωση (17 Ιουλ. 2025, στο CNBC):

«Η αρχή για την αναμόρφωση της Fed είναι μια μείωση επιτοκίων. Πρέπει να βγάλουμε την κεντρική τράπεζα από τον πολιτικό και δημοσιονομικό χώρο και να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία».

Ο επόμενος γύρος

Με τα στοιχήματα να δίνουν μικρό προβάδισμα στον Γουόλερ αλλά χωρίς σαφή νικητή, το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιλογή του Τραμπ θα κρίνει όχι μόνο την κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής αλλά και το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: ΟΤ