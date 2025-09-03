Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σχεδιάζει να διεξαγάγει σειρά συνεντεύξεων με ορισμένα τουλάχιστον από τα 11 πρόσωπα που θεωρούνται υποψήφια για να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της Fed, της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά (στη φωτογραφία αρχείου από Magnus Lejhall/TT News Agency/via Reuters, επάνω, ο Σκοτ Μπέσεντ).

Αφού ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την ηγεσία της Fed ο Σκοτ Μπέσεντ θα υποβάλει προτάσεις στον Τραμπ

Η εφημερίδα προσθέτει πως οι συναντήσεις θα αρχίσουν μεθαύριο Παρασκευή και αφού ολοκληρωθούν ο Σκοτ Μπέσεντ πρόκειται να υποβάλει σύντομο κατάλογο προτάσεων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

Στο στόχαστρο

H κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ βρίσκεται στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου από την αρχή της θητείας του, καθώς επιθυμεί να διαχειριστεί μια οικονομία με χαμηλό κόστος δανεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό έχει επιτεθεί πολλάκις με σκαιό τρόπο στον Τζερόμ Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον πολύ αργό, με τελευταίο επεισόδιο την προσπάθεια του να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, προκειμένου να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Πρόκειται για μια κίνηση που αν πετύχει θα προκαλέσει «ισχυρές ρωγμές » στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας (περισσότερα εδώ).