Στην αντεπίθεση πέρασε η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, μετα την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να την απολύσει από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (FED).

Η αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, D.C., ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ παραβίασε το νόμο προσπαθώντας να απομακρύνει την Κουκ από τη θέση της χωρίς βάσιμο λόγο. Η υπόθεση δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου νομική μάχη που δοκιμάζει την εξουσία του Τραμπ επί του επταμελούς διοικητικού συμβουλίου της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας.

Η αντίδραση της Κούκ έρχεται μετά την δήλωση του Τραμπ τη Δευτέρα ότι την απολύει αμέσως, λόγω ισχυρισμών ότι είπε ψέματα σε αιτήσεις για υποθέσεις στεγαστικών δανείων.

Ο Μπιλ Πουλτ, σύμμαχος του Τραμπ και ομοσπονδιακός διευθυντής στέγασης, κατηγόρησε την Κουκ για υποθήκη απάτη. Ισχυρίζεται ότι η Κουκ ανέφερε σε έγγραφα δανειοδότησης ότι δύο ακίνητα που είχε αγοράσει σε διάστημα λίγων εβδομάδων — στο Μίσιγκαν και στην Ατλάντα — ήταν κύριες κατοικίες. Συνήθως, οι υποθήκες για κύριες κατοικίες έχουν καλύτερους όρους.

Η Κούκ και ο δικηγόρος της, Αμπε Λόουελ, έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να την απολύσει. «Η προσπάθειά του να την απολύσει, βασισμένη αποκλειστικά σε μια επιστολή παραπομπής, στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης», δήλωσε ο Λόουελ την Τρίτη.

Η κίνηση του Τραμπ να απολύσει την Cook είναι η τελευταία επίθεση κατά της κεντρικής τράπεζας, σχολιάζουν οι Financial Times καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να μειωθούν τα επιτόκια των ΗΠΑ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το τρέχον εύρος του 4,25% έως 4,5%.

Πηγή: OT