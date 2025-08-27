Ποια είναι η Λίζα Κουκ της Fed που θέλει να απολύσει ο Τραμπ

Η ανακοίνωση για την αποπομπή του μέλους τους ΔΣ της Fed, Λίσα Κουκ, έγινε μέσω επιστολής του Αμερικανού προέδρου προς την Κουκ, την οποία ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social.

Είχε προηγηθεί μια εκστρατεία απειλών εναντίον της από την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, και έρχεται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος επιδιώκει να εντείνει την πίεση προς την αμερικανική κεντρική τράπεζα ώστε να μειώσει τα επιτόκια.

Η Κουκ συμμετέχει στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μαζί με πέντε από τους 12 προέδρους των Ομοσπονδιακών Τραπεζών αποτελούν την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια. Έγινε η πρώτη αφροαμερικανίδα που διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο στην ιστορία της Fed, η οποία ξεπερνά τα 100 χρόνια, όταν ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την διόρισε το 2022. Ο διορισμός ήταν για μια θητεία που έληγε το 2024. Ο Μπάιντεν την επέλεξε στη συνέχεια για μια νέα 14ετή θητεία, την οποία υπηρετεί τώρα και η οποία θα λήξει το 2038.

Η Κουκ έχει διδακτορικό στα οικονομικά, που είναι κάτι συνηθισμένο για τους αξιωματούχους της Fed, και ήταν καθηγήτρια οικονομικών και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν πριν ενταχθεί στην κεντρική τράπεζα. Η έρευνά της έχει επικεντρωθεί στις διεθνείς κεντρικές τράπεζες, στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, στις φυλετικές οικονομικές ανισότητες και στις επιπτώσεις της καινοτομίας στην οικονομία.

Η Κουκ υπηρέτησε επίσης στο Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ιστορικό ψηφοφορίας

Η Κουκ εντάχθηκε στην Fed σε μια εποχή που η Fed ξεκινούσε την πιο επιθετική εκστρατεία αύξησης των επιτοκίων των τελευταίων 40 χρόνων, σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Από τότε που εντάχθηκε στον οργανισμό, ψηφίζει σε κάθε συνεδρίαση, με την πλειοψηφία της FOMC και τον Πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, συμπεριλαμβανομένων των πέντε συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής φέτος, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα

Κουρασμένη από τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό, η Κουκ χαρακτήρισε επίσης την τελευταία έκθεση για την απασχόληση – η οποία έδειξε μια δραματική επιβράδυνση στις προσλήψεις αυτό το καλοκαίρι – «ανησυχητική», προσθέτοντας ότι μια τέτοια επιβράδυνση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για την οικονομία των ΗΠΑ. Δεν έχει εκφραστεί πρόσφατα για το αν θα υποστήριζε μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, στην οποία οι επενδυτές και οι παρατηρητές των κεντρικών τραπεζών στοιχηματίζουν όλο και περισσότερο.

Ένα Δύσκολο μονοπάτι

Η Κουκ αντιμετώπισε μια επιθετική εκστρατεία εναντίον της, από την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσής της από τη Γερουσία. Επικριτές, συμπεριλαμβανομένων των πρώην γερουσιαστών Πατ Τούμι και Μπιλ Χάγκερτι, αμφισβήτησαν το ερευνητικό της υπόβαθρο, υποστηρίζοντας ότι το έργο της είχε επικεντρωθεί υπερβολικά στις φυλετικές πολιτικές και όχι αρκετά στη νομισματική θεωρία.

Ο Χάγκερτι την κατηγόρησε επίσης ότι είπε ψέματα στο βιογραφικό της, ένα επιχείρημα που διαδόθηκε από δεξιούς ιστοτόπους μέσων ενημέρωσης, κάτι το οποίο η ίδια διέψευσε έντονα.

Το 2022, η Κουκ επικυρώθηκε με ψηφοφορία στη Γερουσία, με την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις να αναλαμβάνει δράση για να σπάσει την ισοπαλία 50-50.

Το ιστορικό της Κουκ

Η Κουκ, που κατάγεται από την Τζόρτζια και με οικογένεια ενεργή στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα – ο θείος της Σάμιουελ Ντιμπουά Κουκ ήταν συμμαθητής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και διακεκριμένος πολιτικός επιστήμονας – έχει αναφερθεί συχνά για το πώς το υπόβαθρό της έχει διαμορφώσει τη ζωή και το έργο της. Σε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times με τίτλο «Ήταν λάθος μου να επιλέξω αυτόν τον τομέα», η Κουκ και η Άννα Γκίφτι Οπόκου-Αγκιεμάν έγραψαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αφροαμερικανίδες γυναίκες όταν εισέρχονται στον τομέα της οικονομίας. Λίγες επιλέγουν να εισέλθουν στο επάγγελμα – μόνο τέσσερα από τα 492 διδακτορικά στα οικονομικά που απονεμήθηκαν σε γυναίκες το 2023 πήγαν σε Αφροαμερικανίδες – και ακόμη λιγότερες παραμένουν λόγω διακρίσεων.

Η Κουκ έγραψε μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των λιντσαρισμάτων στις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διαπιστώνοντας ότι η δολοφονία Αφροαμερικανών κατέστειλε τον συνολικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που πιθανότατα θα υπήρχαν αν αυτοί οι άνθρωποι επιζούσαν.

Η εμπειρία της Κουκ σε αυτόν τον τομέα των οικονομικών την έχει ξεχωρίσει μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Από τότε που εντάχθηκε στην Fed, η Cook έχει δώσει ομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία και την παραγωγικότητα, θέματα με τα οποία ασχολείται ο κλάδος της οικονομίας, καθώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό και άλλες πτυχές της οικονομίας.

Πηγή: OT