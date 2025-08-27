newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μπορεί όντως ο Τραμπ να απολύσει την Λίζα Κουκ; Να τι λέει ο νόμος
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 06:00

Μπορεί όντως ο Τραμπ να απολύσει την Λίζα Κουκ; Να τι λέει ο νόμος

Οι λόγοι για τους οποίος «κατηγορήθηκε» η Λίζα Κουκ από τον αμερικανό πρόεδρο

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Στην απόλυση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve – Fed), Λίζας Κουκ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου αρνήθηκε το αίτημά του να παραιτηθεί, μετά από ισχυρισμό ενός κορυφαίου αξιωματούχου της κυβέρνησης ότι είπε ψέματα στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων.

Η κλιμάκωση αυτή θέτει το σκηνικό για μια αγωγή που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της έκτασης του ελέγχου του Λευκού Οίκου επί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, όπως εκτιμά το Bloomberg.

Ο υψηλού προφίλ δικηγόρος υπεράσπισης της Κουκ, Άμπε Λόουελ, έχει δεσμευτεί να καταθέσει «μήνυση κατά αυτής της παράνομης ενέργειας»

Σε επιστολή του στις 25 Αυγούστου που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «επαρκή λόγο» να απολύσει την Κουκ, μια αναγνώριση από τον πρόεδρο ότι χρειάζεται βάσιμο λόγο για να την απολύσει βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Η Κουκ κατηγορήθηκε ότι ενεπλάκη σε υποτιθέμενη απάτη στεγαστικών δανείων, χαρακτηρίζοντας ψευδώς μια δευτερεύουσα κατοικία ως την κύρια κατοικία της. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η κίνηση απόλυσης του Κουκ θα μπορούσε να δώσει στον Τραμπ την ευκαιρία να διορίσει κάποιον στο διοικητικό συμβούλιο του Φεβρουαρίου, καθώς πιέζει τους αξιωματούχους να μειώσουν τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος επίσης έχει αντισταθεί στις απαιτήσεις του προέδρου να παραιτηθεί.

Τι θα συμβεί αν η Κουκ προχωρήσαει σε αγωγή;

Ο υψηλού προφίλ δικηγόρος υπεράσπισης της Κουκ, Άμπε Λόουελ, έχει δεσμευτεί να καταθέσει «μήνυση κατά αυτής της παράνομης ενέργειας». Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στην Κουκ να ζητήσει αμέσως αυτό που είναι γνωστό ως προσωρινή διαταγή, η οποία θα εμπόδιζε την απομάκρυνσή της όσο προχωρά η αγωγή.

Και οι δύο πλευρές θα καταθέσουν υπομνήματα που θα περιγράφουν τα επιχειρήματά τους, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ την ευκαιρία να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχυρισμούς της εναντίον της Κουκ. Τα υπομνήματα θα μπορούσαν να δώσουν στην Κουκ την ευκαιρία να υποστηρίξει ότι η απόλυσή της ήταν αδικαιολόγητη και πολιτικά υποκινούμενη.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το αν η Κουκ μπορεί να πείσει τον δικαστή ότι η ίδια – και η Fed – θα υποστούν «ανεπανόρθωτη βλάβη» κατά τη διάρκεια της υπόθεσης εάν δεν διατηρηθεί το status quo. Μια απόφαση για προσωρινή διαταγή, η οποία θα μπορούσε να εκδοθεί γρήγορα, θα ήταν κρίσιμη, επειδή μπορεί να χρειαστούν μήνες ή και περισσότερο πριν ένας δικαστής αποφανθεί επί της ουσίας της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του εάν η Κουκ απολύθηκε «για βάσιμο λόγο», δηλαδή για σοβαρό λόγο.

Ποια επιχειρήματα θα μπορούσε να προβάλει η Κουκ προς υπεράσπισή της;

Δεν είναι καθόλου σαφές ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για στεγαστικά δάνεια εναντίον της Κουκ επαρκούν για να πληρούν τον όρο του «βάσιμου λόγου». Δεν έχει διεξαχθεί ακόμη επίσημη έρευνα και δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, πόσο μάλλον να καταδικαστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ είναι απλώς αυτό — ισχυρισμοί.

Η Κουκ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι αναπόδεικτες κατηγορίες δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν την απόλυσή της. Θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει ότι οι ισχυρισμοί είναι άσχετοι με τη δουλειά της, δεδομένου ότι η φερόμενη συμπεριφορά έλαβε χώρα ένα χρόνο πριν από τον διορισμό της Κουκ και δεν είχε καμία σχέση με τα καθήκοντά της ως διοικήτρια της Fed.

Η Κουκ, η οποία διορίστηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 για μια θητεία που επρόκειτο να λήξει το 2038, έχει ήδη δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν έχει λόγο να την απολύσει.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι με απέλυσε «για λόγο», ενώ δεν υπάρχει λόγος βάσει του νόμου και δεν έχει καμία εξουσία να το πράξει», δήλωσε η Κουκ σε δήλωση που δημοσίευσε ο δικηγόρος της. «Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022».

Τι σημαίνει η φράση «για βάσιμο λόγο» στις εργασιακές διαφορές;

Το άρθρο 10 του νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του νόμου του 1913 που διέπει την κεντρική τράπεζα, ορίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed μπορούν να «απομακρυνθούν για βάσιμο λόγο αιτία», αν και το καταστατικό δεν διευκρινίζει ακριβώς τι σημαίνει «λόγος».

Οι νόμοι που περιγράφουν τη φράση «για βάσιμο λόγο» γενικά ορίζουν τον όρο ως περιλαμβάνοντας τρεις πιθανότητες: αναποτελεσματικότητα, παραμέληση καθήκοντος και κακοδιοίκηση, που σημαίνει αδικοπραγία, κατά την άσκηση του αξιώματος. Δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με το τι σημαίνουν αυτοί οι όροι, οι οποίοι απέκτησαν εξέχουσα θέση στο Κογκρέσο πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Ένας δικαστής θα πρέπει να αποφασίσει εάν η φερόμενη απάτη της Κουκ με στεγαστικά δάνεια ισοδυναμούσε με κάποια από τις τρεις.

Σαφή νομικά προηγούμενα θα ήταν σπάνια. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει ποτέ εξετάσει εάν ένας πρόεδρος είχε επαρκείς λόγους να απολύσει έναν αξιωματούχο για βάσιμο λόγο.

Θα μπορούσε η υπόθεση να τραβήξει χρονικά;

Ίσως όχι. Και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων σε ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο θα μπορούσε να κληθεί να επισπεύσει την εκδίκαση της υπόθεσης. Μια επιτροπή τριών δικαστών θα εξέδιδε την απόφαση, πιθανώς μετά από ακρόαση.

Εάν το αίτημα της Κουκ για ασφαλιστικά μέτρα απορριφθεί και η απόφαση επικυρωθεί κατόπιν έφεσης, η απόλυσή της θα παραμείνει σε ισχύ. Εάν τα ασφαλιστικά μέτρα εγκριθούν και υποστηριχθούν από εφετείο, η Κουκ θα μπορούσε να παραμείνει στο αξίωμά της όσο διαρκεί δικαστικά η υπόθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου ο Τραμπ έχει συντηρητική πλειοψηφία 6-3, θα μπορούσε να έχει τον τελευταίο λόγο. Μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας σχετικά με μια ασφαλιστική αγωγή κατά πάσα πιθανότητα θα έλυνε τη διαφορά πολύ πριν από οποιαδήποτε δίκη. Αν και η πλευρά που έχασε θα μπορούσε να συνεχίσει να εκδικάζει την υπόθεση, οι πιθανότητες οι δικαστές να ανατρέψουν την απόφασή τους αργότερα θα ήταν μικρές.

Τι έχει πει το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με αυτό;

Η μεγαλύτερη υπόδειξη ήρθε τον Μάιο, όταν οι δικαστές άνοιξαν τον δρόμο για τον Τραμπ να απολύσει αξιωματούχους από δύο άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες χωρίς να χρειαστεί να δώσει κάποια αιτιολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, η πλειοψηφία του δικαστηρίου δήλωσε ότι η απόφαση δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος ασκεί παρόμοια εξουσία στην Fed, υποδεικνύοντας ότι ο Τραμπ δεν μπορεί απλώς να απολύει αξιωματούχους της Fed χωρίς κανένα λόγο. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την κεντρική τράπεζα ως «μοναδικά δομημένη, οιονεί ιδιωτική οντότητα».

Εκείνη την εποχή, ο Πάουελ βρισκόταν στο στόχαστρο του Τραμπ. Η απόφαση ερμηνεύτηκε ως ανοιχτή στην πιθανότητα ο Πάουελ να απολυθεί για βάσιμο λόγο. Και το ιστορικό του Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι πιθανό να τον θέσει σε ισχυρή θέση σε περίπτωση που μια υπόθεση που αφορά τον Πάουελ — ή τον Κουκ — καταλήξει εκεί.

Η συντηρητική πλειοψηφία του δικαστηρίου έχει επανειλημμένα αρνηθεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Τραμπ, ικανοποιώντας μια σειρά από αιτήματα να επιτραπεί η εφαρμογή των πολιτικών του που αμφισβητούνται νομικά φέτος.

Για τι ακριβώς κατηγορείται ο Κουκ;

Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ, ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κουκ είπε ψέματα στις αιτήσεις δανείου για δύο ακίνητα – ένα στο Μίσιγκαν και ένα στην Τζόρτζια – ισχυριζόμενη ότι θα χρησιμοποιούσε κάθε ακίνητο ως κύρια κατοικία της για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανείου. Είπε ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν με διαφορά δύο εβδομάδων.

Στην επιστολή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «αδιανόητο» το γεγονός ότι η Κουκ δεν γνώριζε τις απαιτήσεις σε δύο ξεχωριστές αιτήσεις στεγαστικού δανείου που υποβλήθηκαν τον ίδιο χρόνο, οι οποίες την υποχρεώνουν να διατηρεί κάθε ακίνητο ως κύρια κατοικία της.

«Τουλάχιστον, η εν λόγω συμπεριφορά καταδεικνύει το είδος της βαριάς αμέλειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που θέτει υπό αμφισβήτηση την εμπειρία και την αξιοπιστία σας ως χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή», έγραψε ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατυπώσει παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον δύο άλλων γνωστών επικριτών του προέδρου, του γερουσιαστή της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ και της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Και οι δύο αρνούνται ότι έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα του πολέμου
Στιβ Γουίτκοφ 27.08.25

«Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 27.08.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της», από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσιγκτον
Εχει απορριφθεί 27.08.25

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει... τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

«Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», δηλώνει ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν
Σε αδιέξοδο 26.08.25

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν

Μετά την ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, και τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει η κυβέρνησή του, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;
Σημαντικές αναταράξεις 27.08.25

Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;

Οι low cost αεροπορικές χάνουν ύψος σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες καθώς πιέζονται από ακριβά καύσιμα, μισθολογικό βάρος και κουρασμένους επιβάτες

Γιώργος Κανελλόπουλος
Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…
Αντιπλημμυρική προστασία 27.08.25

Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…

Ένας οδηγός με 13 ερωτήσεις - απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισµάτων - Οι απαιτούμενες άδειες, οι προσθήκες στα κτίρια και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Προκόπης Γιόγιακας
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
Εργασία: Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» – Νέα γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις
quiet cracking 27.08.25

Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» - Νέα γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις

Πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν σε κατάσταση «σιωπηλής παραίτησης», έρχονται τα πρώτα σημάδια της «σιωπηλής ρωγμής». Η εργασία υπερεντατικοποιείται και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη
LGBTQI+ 27.08.25

Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη

«Απλά ένιωθα ότι δεν υπήρχε τρόπος να ικανοποιήσω και τις δύο πλευρές», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για τον ρόλο του στο Modern Family.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα του πολέμου
Στιβ Γουίτκοφ 27.08.25

«Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ζει με περισσότερα από 100 φίδια στο σπίτι του – Τα παιδιά του μοιράζονται τα κρεβάτια τους με τα ερπετά
Σωκράτης Χριστοφόρου 27.08.25

Ζει με σχεδόν 130 φίδια στο σπίτι του και τα μοιράζεται με τα παιδιά του

Το πάθος του Σωκράτη Χριστοφόρου φούντωσε και μέσα σε δύο χρόνια η συλλογή του είχε ξεπεράσει τα 300 ερπετά, και σήμερα ζει στο σπίτι του με σχεδόν 100 φίδια τα οποία μοιράζεται με τα παιδιά του.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 27.08.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της», από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσιγκτον
Εχει απορριφθεί 27.08.25

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει... τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

«Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», δηλώνει ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο