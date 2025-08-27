Μπορεί όντως ο Τραμπ να απολύσει την Λίζα Κουκ; Να τι λέει ο νόμος

Στην απόλυση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve – Fed), Λίζας Κουκ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου αρνήθηκε το αίτημά του να παραιτηθεί, μετά από ισχυρισμό ενός κορυφαίου αξιωματούχου της κυβέρνησης ότι είπε ψέματα στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων.

Η κλιμάκωση αυτή θέτει το σκηνικό για μια αγωγή που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της έκτασης του ελέγχου του Λευκού Οίκου επί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, όπως εκτιμά το Bloomberg.

Ο υψηλού προφίλ δικηγόρος υπεράσπισης της Κουκ, Άμπε Λόουελ, έχει δεσμευτεί να καταθέσει «μήνυση κατά αυτής της παράνομης ενέργειας»

Σε επιστολή του στις 25 Αυγούστου που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «επαρκή λόγο» να απολύσει την Κουκ, μια αναγνώριση από τον πρόεδρο ότι χρειάζεται βάσιμο λόγο για να την απολύσει βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Η Κουκ κατηγορήθηκε ότι ενεπλάκη σε υποτιθέμενη απάτη στεγαστικών δανείων, χαρακτηρίζοντας ψευδώς μια δευτερεύουσα κατοικία ως την κύρια κατοικία της. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η κίνηση απόλυσης του Κουκ θα μπορούσε να δώσει στον Τραμπ την ευκαιρία να διορίσει κάποιον στο διοικητικό συμβούλιο του Φεβρουαρίου, καθώς πιέζει τους αξιωματούχους να μειώσουν τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος επίσης έχει αντισταθεί στις απαιτήσεις του προέδρου να παραιτηθεί.

Τι θα συμβεί αν η Κουκ προχωρήσαει σε αγωγή;

Ο υψηλού προφίλ δικηγόρος υπεράσπισης της Κουκ, Άμπε Λόουελ, έχει δεσμευτεί να καταθέσει «μήνυση κατά αυτής της παράνομης ενέργειας». Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στην Κουκ να ζητήσει αμέσως αυτό που είναι γνωστό ως προσωρινή διαταγή, η οποία θα εμπόδιζε την απομάκρυνσή της όσο προχωρά η αγωγή.

Και οι δύο πλευρές θα καταθέσουν υπομνήματα που θα περιγράφουν τα επιχειρήματά τους, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ την ευκαιρία να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχυρισμούς της εναντίον της Κουκ. Τα υπομνήματα θα μπορούσαν να δώσουν στην Κουκ την ευκαιρία να υποστηρίξει ότι η απόλυσή της ήταν αδικαιολόγητη και πολιτικά υποκινούμενη.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το αν η Κουκ μπορεί να πείσει τον δικαστή ότι η ίδια – και η Fed – θα υποστούν «ανεπανόρθωτη βλάβη» κατά τη διάρκεια της υπόθεσης εάν δεν διατηρηθεί το status quo. Μια απόφαση για προσωρινή διαταγή, η οποία θα μπορούσε να εκδοθεί γρήγορα, θα ήταν κρίσιμη, επειδή μπορεί να χρειαστούν μήνες ή και περισσότερο πριν ένας δικαστής αποφανθεί επί της ουσίας της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του εάν η Κουκ απολύθηκε «για βάσιμο λόγο», δηλαδή για σοβαρό λόγο.

Ποια επιχειρήματα θα μπορούσε να προβάλει η Κουκ προς υπεράσπισή της;

Δεν είναι καθόλου σαφές ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για στεγαστικά δάνεια εναντίον της Κουκ επαρκούν για να πληρούν τον όρο του «βάσιμου λόγου». Δεν έχει διεξαχθεί ακόμη επίσημη έρευνα και δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, πόσο μάλλον να καταδικαστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ είναι απλώς αυτό — ισχυρισμοί.

Η Κουκ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι αναπόδεικτες κατηγορίες δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν την απόλυσή της. Θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει ότι οι ισχυρισμοί είναι άσχετοι με τη δουλειά της, δεδομένου ότι η φερόμενη συμπεριφορά έλαβε χώρα ένα χρόνο πριν από τον διορισμό της Κουκ και δεν είχε καμία σχέση με τα καθήκοντά της ως διοικήτρια της Fed.

Η Κουκ, η οποία διορίστηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 για μια θητεία που επρόκειτο να λήξει το 2038, έχει ήδη δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν έχει λόγο να την απολύσει.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι με απέλυσε «για λόγο», ενώ δεν υπάρχει λόγος βάσει του νόμου και δεν έχει καμία εξουσία να το πράξει», δήλωσε η Κουκ σε δήλωση που δημοσίευσε ο δικηγόρος της. «Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022».

Τι σημαίνει η φράση «για βάσιμο λόγο» στις εργασιακές διαφορές;

Το άρθρο 10 του νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του νόμου του 1913 που διέπει την κεντρική τράπεζα, ορίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed μπορούν να «απομακρυνθούν για βάσιμο λόγο αιτία», αν και το καταστατικό δεν διευκρινίζει ακριβώς τι σημαίνει «λόγος».

Οι νόμοι που περιγράφουν τη φράση «για βάσιμο λόγο» γενικά ορίζουν τον όρο ως περιλαμβάνοντας τρεις πιθανότητες: αναποτελεσματικότητα, παραμέληση καθήκοντος και κακοδιοίκηση, που σημαίνει αδικοπραγία, κατά την άσκηση του αξιώματος. Δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με το τι σημαίνουν αυτοί οι όροι, οι οποίοι απέκτησαν εξέχουσα θέση στο Κογκρέσο πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Ένας δικαστής θα πρέπει να αποφασίσει εάν η φερόμενη απάτη της Κουκ με στεγαστικά δάνεια ισοδυναμούσε με κάποια από τις τρεις.

Σαφή νομικά προηγούμενα θα ήταν σπάνια. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει ποτέ εξετάσει εάν ένας πρόεδρος είχε επαρκείς λόγους να απολύσει έναν αξιωματούχο για βάσιμο λόγο.

Θα μπορούσε η υπόθεση να τραβήξει χρονικά;

Ίσως όχι. Και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων σε ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο θα μπορούσε να κληθεί να επισπεύσει την εκδίκαση της υπόθεσης. Μια επιτροπή τριών δικαστών θα εξέδιδε την απόφαση, πιθανώς μετά από ακρόαση.

Εάν το αίτημα της Κουκ για ασφαλιστικά μέτρα απορριφθεί και η απόφαση επικυρωθεί κατόπιν έφεσης, η απόλυσή της θα παραμείνει σε ισχύ. Εάν τα ασφαλιστικά μέτρα εγκριθούν και υποστηριχθούν από εφετείο, η Κουκ θα μπορούσε να παραμείνει στο αξίωμά της όσο διαρκεί δικαστικά η υπόθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου ο Τραμπ έχει συντηρητική πλειοψηφία 6-3, θα μπορούσε να έχει τον τελευταίο λόγο. Μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας σχετικά με μια ασφαλιστική αγωγή κατά πάσα πιθανότητα θα έλυνε τη διαφορά πολύ πριν από οποιαδήποτε δίκη. Αν και η πλευρά που έχασε θα μπορούσε να συνεχίσει να εκδικάζει την υπόθεση, οι πιθανότητες οι δικαστές να ανατρέψουν την απόφασή τους αργότερα θα ήταν μικρές.

Τι έχει πει το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με αυτό;

Η μεγαλύτερη υπόδειξη ήρθε τον Μάιο, όταν οι δικαστές άνοιξαν τον δρόμο για τον Τραμπ να απολύσει αξιωματούχους από δύο άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες χωρίς να χρειαστεί να δώσει κάποια αιτιολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, η πλειοψηφία του δικαστηρίου δήλωσε ότι η απόφαση δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος ασκεί παρόμοια εξουσία στην Fed, υποδεικνύοντας ότι ο Τραμπ δεν μπορεί απλώς να απολύει αξιωματούχους της Fed χωρίς κανένα λόγο. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την κεντρική τράπεζα ως «μοναδικά δομημένη, οιονεί ιδιωτική οντότητα».

Εκείνη την εποχή, ο Πάουελ βρισκόταν στο στόχαστρο του Τραμπ. Η απόφαση ερμηνεύτηκε ως ανοιχτή στην πιθανότητα ο Πάουελ να απολυθεί για βάσιμο λόγο. Και το ιστορικό του Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι πιθανό να τον θέσει σε ισχυρή θέση σε περίπτωση που μια υπόθεση που αφορά τον Πάουελ — ή τον Κουκ — καταλήξει εκεί.

Η συντηρητική πλειοψηφία του δικαστηρίου έχει επανειλημμένα αρνηθεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Τραμπ, ικανοποιώντας μια σειρά από αιτήματα να επιτραπεί η εφαρμογή των πολιτικών του που αμφισβητούνται νομικά φέτος.

Για τι ακριβώς κατηγορείται ο Κουκ;

Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ, ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κουκ είπε ψέματα στις αιτήσεις δανείου για δύο ακίνητα – ένα στο Μίσιγκαν και ένα στην Τζόρτζια – ισχυριζόμενη ότι θα χρησιμοποιούσε κάθε ακίνητο ως κύρια κατοικία της για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανείου. Είπε ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν με διαφορά δύο εβδομάδων.

Στην επιστολή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «αδιανόητο» το γεγονός ότι η Κουκ δεν γνώριζε τις απαιτήσεις σε δύο ξεχωριστές αιτήσεις στεγαστικού δανείου που υποβλήθηκαν τον ίδιο χρόνο, οι οποίες την υποχρεώνουν να διατηρεί κάθε ακίνητο ως κύρια κατοικία της.

«Τουλάχιστον, η εν λόγω συμπεριφορά καταδεικνύει το είδος της βαριάς αμέλειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που θέτει υπό αμφισβήτηση την εμπειρία και την αξιοπιστία σας ως χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή», έγραψε ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατυπώσει παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον δύο άλλων γνωστών επικριτών του προέδρου, του γερουσιαστή της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ και της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Και οι δύο αρνούνται ότι έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Πηγή: ΟΤ