# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 05:15

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι απολύει τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Λίζα Κουκ λόγω φερόμενων παρατυπιών στην απόκτηση στεγαστικών δανείων, ένα πρωτοφανές βήμα που θα μπορούσε να δοκιμάσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας επί του ανεξάρτητου φορέα νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση που αμφισβητηθεί στο δικαστήριο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, η Λίζα Κουκ).

Ο Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του προς την Κουκ, την πρώτη Αφροαμερικανίδα που υπηρέτησε στο διοικητικό όργανο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» επειδή το 2021 η αξιωματούχος της Fed είχε δηλώσει δύο κύριες κατοικίες – στο Μίσιγκαν και την Ατλάντα – για να εξασφαλίσει καλύτερους όρους υποθήκης.

Ο Τραμπ κατηγορεί την Κουκ ότι επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα»

Η Κουκ, που διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το 2022 από τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις για αυτές τις συναλλαγές, παρότι ερωτήματα σχετικά με αυτές τέθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Παλτ, ο οποίος παρέπεμψε το θέμα στην υπουργό Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι για έρευνα.

Ούτε η Κουκ ούτε η Fed έδωσαν άμεσα κάποια απάντηση όταν ρωτήθηκαν από το Reuters για το θέμα αυτό.

Αν και οι θητείες των διοικητών της Fed είναι καθορισμένες έτσι ώστε να διαρκούν περισσότερο από τη θητεία ενός προέδρου, με αυτήν της Κουκ έως το 2038, ο Νόμος περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας επιτρέπει την απομάκρυνση ενός εν ενεργεία διοικητή όταν συντρέχουν «επαρκείς λόγοι».

Ο Τραμπ στην επιστολή του κατηγορεί την Κουκ ότι επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα» και δεν είχε εμπιστοσύνη στην «ακεραιότητά» της.

Επιπτώσεις στην αγορά ομολόγων

«Τουλάχιστον, η εν λόγω συμπεριφορά καταδεικνύει το είδος της αμέλειας στις οικονομικές συναλλαγές που θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα και την αξιοπιστία σας ως χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή», έγραψε, επικαλούμενος για την απόλυσή της το Αρθρο 2 του Συντάγματος των ΗΠΑ και του Νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας του 1913.

Η κίνηση του Τραμπ είχε άμεσο αντίκτυπο στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς των 2ετών – ευαίσθητων στις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες πολιτικής της Fed – μειώθηκαν γρήγορα, ενώ των μακροπρόθεσμων 10ετών – ευαίσθητων στους πληθωριστικούς κινδύνους – αυξήθηκαν απότομα.

World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ευρώπη 25.08.25

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια? 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας
Έρχεται πρόγραμμα 26.08.25

Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έχουν στραμμένο το βλέμμα σε δύο κομβικές ημερομηνίες - Στο στόχαστρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών του κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Συνταξιοδότηση: Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες
Συνταξιοδότηση 26.08.25

Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια n Το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά ενάμισι έτος

Ηλίας Γεωργάκης
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Στο –πολύ κοντινό- μέλλον ίσως αντικαταστήσει τα τμήματα διεύθυνσης προσωπικού
Financial Times 26.08.25

Ποιος θα αποφασίζει ποιος θα προσληφθεί -ή θα απολυθεί- στο μέλλον; Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταχθεί στη λειτουργία όλων των ειδών των επιχειρήσεων. Και καθώς μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα του προσωπικού, ίσως οδηγήσει και σε αλλαγές στη φύση εργασίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας
Κόσμος 26.08.25

Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται ότι η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πώς έχει εντείνει το Κίεβο τις επιθέσεις του κατά της κύριας πηγής χρηματοδότησης του πολεμικού μηχανισμού της Μόσχας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΙΣ: «Πλάτη» γυρίζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ με τα μέτρα – 52 λιγότερες αποχωρήσεις «βλέπει» ο Άδωνις
Κόντρες ΕΣΥ 26.08.25

ΠΙΣ: «Πλάτη» γυρίζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ με τα μέτρα – 52 λιγότερες αποχωρήσεις «βλέπει» ο Άδωνις

Ο ΠΙΣ αναλύει τους λόγους γιατί αποτυγχάνουν τα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντιδρά παρουσιάζοντας 320 προσλήψεις από τις 790 περσινές προκηρύξεις

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων
Culture Live 26.08.25

Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων

«Είναι στην πραγματικότητα ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τα δίκτυα NBC και ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 26.08.25

«Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για την ισραηλινή σφαγή στο νοσοκομείο Νάσερ

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα
Δεν θα «εγκριθούν» 26.08.25

Βολιβία: Στην προεκλογική μάχη οι συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα

«Δεν θα εγκριθούν», δηλώνει ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, οι συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση στην Ουγκάντα του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ
Αμπρέγο Γκαρσία 26.08.25

Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση του μετανάστη-σύμβολο στην Ουγκάντα

Ο συνήγορος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία υπέβαλε αμέσως έφεση, αμφισβητώντας την απόφαση να απελαθεί στην Ουγκάντα, ενέργεια που εμπόδισε προσωρινά ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Σύνταξη
Γάζα: Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια κάνει λόγο ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 26.08.25

Υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα

Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται, για πολλοστή φορά, τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Λίβανος: Ερευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 26.08.25

Να διενεργηθεί έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ στον Λίβανο

«Η εκτεταμένη και εσκεμμένη καταστροφή πολιτικών ιδιοκτησιών και γεωργικών γαιών από τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
Ocean Viking 26.08.25

Πυρά εναντίον πλοίου διάσωσης από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από το ΝΑΤΟ

Η SOS Méditerranée καταγγέλλει την «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας» από τη λιβυκή ακτοφυλακή και τη σιγή... ασυρμάτου από ιταλικό πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα προς ΗΠΑ: Γιατί δεν στέλνετε τον στρατό σας στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών;
Βενεζουέλα 26.08.25

«Γιατί οι ΗΠΑ δεν στέλνουν τον στρατό στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών»;

Ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία, «από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών», ανακοίνωσε το Καράκας, ρωτώντας γιατί οι ΗΠΑ δεν στέλνουν εκεί τον στρατό τους;

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
