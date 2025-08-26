Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι απολύει τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Λίζα Κουκ λόγω φερόμενων παρατυπιών στην απόκτηση στεγαστικών δανείων, ένα πρωτοφανές βήμα που θα μπορούσε να δοκιμάσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας επί του ανεξάρτητου φορέα νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση που αμφισβητηθεί στο δικαστήριο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, η Λίζα Κουκ).

Ο Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του προς την Κουκ, την πρώτη Αφροαμερικανίδα που υπηρέτησε στο διοικητικό όργανο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» επειδή το 2021 η αξιωματούχος της Fed είχε δηλώσει δύο κύριες κατοικίες – στο Μίσιγκαν και την Ατλάντα – για να εξασφαλίσει καλύτερους όρους υποθήκης.

Ο Τραμπ κατηγορεί την Κουκ ότι επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα»

Η Κουκ, που διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το 2022 από τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις για αυτές τις συναλλαγές, παρότι ερωτήματα σχετικά με αυτές τέθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Παλτ, ο οποίος παρέπεμψε το θέμα στην υπουργό Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι για έρευνα.

Ούτε η Κουκ ούτε η Fed έδωσαν άμεσα κάποια απάντηση όταν ρωτήθηκαν από το Reuters για το θέμα αυτό.

Αν και οι θητείες των διοικητών της Fed είναι καθορισμένες έτσι ώστε να διαρκούν περισσότερο από τη θητεία ενός προέδρου, με αυτήν της Κουκ έως το 2038, ο Νόμος περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας επιτρέπει την απομάκρυνση ενός εν ενεργεία διοικητή όταν συντρέχουν «επαρκείς λόγοι».

Ο Τραμπ στην επιστολή του κατηγορεί την Κουκ ότι επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα» και δεν είχε εμπιστοσύνη στην «ακεραιότητά» της.

Επιπτώσεις στην αγορά ομολόγων

«Τουλάχιστον, η εν λόγω συμπεριφορά καταδεικνύει το είδος της αμέλειας στις οικονομικές συναλλαγές που θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα και την αξιοπιστία σας ως χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή», έγραψε, επικαλούμενος για την απόλυσή της το Αρθρο 2 του Συντάγματος των ΗΠΑ και του Νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας του 1913.

Η κίνηση του Τραμπ είχε άμεσο αντίκτυπο στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς των 2ετών – ευαίσθητων στις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες πολιτικής της Fed – μειώθηκαν γρήγορα, ενώ των μακροπρόθεσμων 10ετών – ευαίσθητων στους πληθωριστικούς κινδύνους – αυξήθηκαν απότομα.