Η ανεξαρτησία της Fed και η… Κορέα: Από το 1913 και το 1951 στον Τραμπ

Από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέβη το κατώφλι του Λευκού Οίκου, για τη δεύτερη θητεία του, δεν έκρυψε τη μεγάλη του αντιπάθεια για τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ: με συχνές αναρτήσεις του στο TruthSocial, αλλά και σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται τον χαρακτηρίζει «πολύ αργό», «ηλίθιο» και «πεισματάρικο μουλάρι», ζητώντας του επιμόνως να προχωρήσει άμεσα σε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων…

Έφτασε ακόμα και στο σημείο να τον απειλήσει με απόλυση, μία απειλή την οποία υλοποίησε στην περίπτωση της Λίζα Κουκ, με την ίδια να προσφεύγει στην δικαιοσύνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία της Federal Reserve. Ακολουθώντας τακτικές αυταρχικών καθεστώτων του παρελθόντος, αλλά και ηγετών όπως ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θεωρεί ότι το έργο των κεντρικών τραπεζών είναι πολύ σημαντικά για να επαφίεται σε τραπεζίτες και όχι στον πρόεδρο.

Την άποψη αυτή συμμερίστηκε πρόσφατα και η πλέον βραχύβια πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η νομισματική πολιτική είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί σε μη εκλεγμένους γραφειοκράτες»

Οι επιθέσεις του Τραμπ στην ανεξαρτησία της Fed προκαλεί εύλογη ανησυχία…

Πώς όμως έφτασε η Fed να είναι ανεξάρτητη;

Από την ίδρυση στην… ανεξαρτησία

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ιδρύθηκε με πράξη του Κογκρέσου το 1913 και, από το 1977, έχει αναλάβει την προώθηση της μέγιστης απασχόλησης και των σταθερών τιμών . Στην πράξη, η ανεξαρτησία σημαίνει ότι η Fed μπορεί να καθορίζει τα επιτόκια χωρίς παρέμβαση από το Κογκρέσο ή τον Λευκό Οίκο, ακόμη και αν οι πολιτικοί είναι δυσαρεστημένοι με την πολιτική της Fed – και το λένε δημόσια.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από αυτόν, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν απολάμβανε τέτοια ανεξαρτησία. Το 1951, ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών και η Fed κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία είναι πλέον γνωστή ως Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Ομοσπονδιακής Τράπεζας . Αυτή η συμφωνία έφερε την «απελευθέρωση της νομισματικής πολιτικής» και έθεσε τα θεμέλια για τη σύγχρονη Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Πώς έγινε το deal

Μετά το τέλος του πολέμου το 1945, οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούσαν για μια ακόμα Μεγάλη Ύφεση. Αλλά ο πληθωρισμός αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη ανησυχία: Μεταξύ Ιουνίου 1946 και Ιουνίου 1947, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 17,6% και από τον Ιούνιο του 1947 έως τον Ιούνιο του 1948 ήταν 9,5%. Η προτεραιότητα της Fed μετατοπίστηκε έτσι από τη χρηματοδότηση του πολέμου στον περιορισμό του πληθωρισμού, αλλά ο Πρόεδρος Τρούμαν και ο υπουργός Οικονομικών Τζον Σνάιντερ ήταν και οι δύο ένθερμοι υποστηρικτές της χαμηλής σύνδεσης των επιτοκίων, προκειμένου να προστατευθεί η αξία των πολεμικών ομολόγων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον πόλεμο της Κορέας τον Ιούνιο του 1950. Με τον πληθωρισμό να αυξάνεται, η FOMC είχε την έντονη πεποίθηση ότι η συνέχιση της σύνδεσης θα οδηγούσε σε υπερβολικό πληθωρισμό. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνου του έτους, η FOMC προσπάθησε διάφορες τακτικές για να αυξήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, ωστόσο συναντούσε την αντίδραση του υπουργείου Οικονομικών.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 1951, ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 21%. Καθώς ο πόλεμος της Κορέας εντεινόταν, η Fed αντιμετώπισε την πιθανότητα να χρειαστεί να νομισματοποιήσει μια σημαντική έκδοση νέου κρατικού χρέους, κάτι που θα ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη ανοδική πίεση στις τιμές. Ωστόσο, η κυβέρνηση συνέχισε να πιέζει την Fed να διατηρήσει την σύνδεση, μια θέση που η FOMC θεωρούσε ολοένα και πιο αβάσιμη.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν ο Τρούμαν κάλεσε ολόκληρη την FOMC σε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Μετά τη συνάντηση, εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι η FOMC είχε «υποσχεθεί την υποστήριξή της στον Πρόεδρο Τρούμαν για τη διατήρηση της σταθερότητας των κρατικών τίτλων για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη ανάγκη». Αλλά στην πραγματικότητα η FOMC δεν είχε δώσει καμία τέτοια δέσμευση. Με αντικρουόμενες ιστορίες σχετικά με τη διαμάχη να εμφανίζονται στον Τύπο, ο τότε επικεφαλής της Fed έδωσε τη δική του απάντηση. Λίγο μετά τη συνάντηση αυτή, η Fed ενημέρωσε το υπουργείο Οικονομικών ότι από τις 19 Φεβρουαρίου 1951 δεν θα «διατηρούσε πλέον την υπάρχουσα κατάσταση». Αναγκαζόμενο να αποπληρώσει το υπάρχον χρέος και ενδεχομένως να εκδώσει νέο χρέος, το Υπουργείο Οικονομικών γνώριζε ότι έπρεπε να θέσει τέλος στην αβεβαιότητα και τη δημόσια διαμάχη. Με τον Σνάιντερ στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, ο αναπληρωτής υπουργός William McChesney Martin, Jr. συναντήθηκε με τους Robert Rouse, Woodlief Thomas και Winfield Riefler από την Fed. Διαπραγματεύτηκαν έναν συμβιβασμό βάσει του οποίου η Fed θα συνέχιζε να υποστηρίζει την τιμή των πενταετών ομολόγων για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά μετά από αυτό η αγορά ομολόγων θα ήταν μόνη της.

Η συμφωνία

Στις 4 Μαρτίου 1951, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα εξέδωσαν δήλωση στην οποία έλεγαν ότι είχαν «καταλήξει σε πλήρη συμφωνία όσον αφορά τη διαχείριση του χρέους και τις νομισματικές πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για την προώθηση του κοινού τους σκοπού και για να διασφαλίσουν την επιτυχή χρηματοδότηση των αναγκών της κυβέρνησης και, ταυτόχρονα, να ελαχιστοποιήσουν τη νομισματοποίηση του δημόσιου χρέους» .

Εκείνη την εποχή, δεν ήταν γνωστό πόσο βαθιά επίπτωση θα είχε αυτή η δήλωση. Ωστόσο, η συμφωνία σηματοδότησε την έναρξη της ανάπτυξης μιας ισχυρής ελεύθερης αγοράς κρατικών τίτλων, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες της σύνδεσης των επιτοκίων σηματοδότησε μια μετατόπιση στον τρόπο σκέψης της Fed.

Όλα έχουν αλλάξει

Ο πρώην πρόεδρος της Fed, Μπεν Μπερνάνκι σε ομιλία του το 2010 είχε κάνει μια εξαιρετικά εύστοχη περιγραφή: «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε μια κεντρική τράπεζα που υπόκειται σε βραχυπρόθεσμη πολιτική επιρροή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιέσεις για να υπερτονίσουν την οικονομία, ώστε να επιτύχουν βραχυπρόθεσμα κέρδη στην παραγωγή και την απασχόληση που υπερβαίνουν το υποκείμενο δυναμικό της οικονομίας. Τέτοια κέρδη μπορεί να είναι δημοφιλή στην αρχή και, ως εκ τούτου, χρήσιμα σε μια προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν είναι βιώσιμα και σύντομα εξαφανίζονται, αφήνοντας πίσω τους μόνο πληθωριστικές πιέσεις που επιδεινώνουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας. Έτσι, η πολιτική παρέμβαση στη νομισματική πολιτική μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητους κύκλους άνθησης-ύφεσης που τελικά οδηγούν τόσο σε μια λιγότερο σταθερή οικονομία όσο και σε υψηλότερο πληθωρισμό…»

«Για να είμαστε σαφείς», πρόσθεσε, «δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση την άνευ όρων ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Πρώτον, για να είναι η ανεξαρτησία της πολιτικής της δημοκρατικά νόμιμη, η κεντρική τράπεζα πρέπει να λογοδοτεί στο κοινό για τις πράξεις της… [Οι] στόχοι της πολιτικής θα πρέπει να καθορίζονται από την κυβέρνηση, όχι από την ίδια την κεντρική τράπεζα· και η κεντρική τράπεζα πρέπει να αποδεικνύει τακτικά ότι επιδιώκει κατάλληλα τους στόχους που της έχουν τεθεί. Η επίδειξη της πιστότητάς της στην εντολή της με τη σειρά της απαιτεί από την κεντρική τράπεζα να είναι διαφανής σχετικά με τις οικονομικές της προοπτικές και τη στρατηγική πολιτικής της».

Ποια εξουσία έχει ο Πρόεδρος Τραμπ στη Fed

Ένας πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την πολιτική της Fed κυρίως μέσω του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος υπόκειται σε επιβεβαίωση από τη Γερουσία.

Ο νόμος περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας ορίζει ότι οι διοικητές της Fed μπορούν να απομακρυνθούν από τον Πρόεδρο πριν από τη λήξη της θητείας τους μόνο «για λόγους».

Σε μια υπόθεση του 1935 το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο τότε πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ δεν μπορούσε να απολύσει ένα μέλος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου λόγω διαφωνιών πολιτικής, επειδή ο νόμος όριζε ότι οι επίτροποι μπορούσαν να απομακρυνθούν μόνο για «αναποτελεσματικότητα, αμέλεια καθήκοντος ή κακή λειτουργία».

Ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι «δεν επιτρέπεται από το νόμο» στον πρόεδρο να τον απολύσει και ότι δεν θα παραιτηθεί αν ο Τραμπ του το ζητήσει. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να τον απολύσει.

Τι γίνεται με τους προέδρους των 12 περιφερειακών Ομοσπονδιακών Τραπεζών;

Κάθε μία από τις 12 τράπεζες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) έχει ένα εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διορίζει τον πρόεδρό της, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Οι πρόεδροι διορίζονται για θητεία πέντε ετών, η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου στα έτη που λήγουν σε 1 και 6 (δηλαδή, το 2026 και το 2031 ). Οι πρόεδροι επαναδιορίζονται τακτικά.

Ανά πάσα στιγμή, πέντε από τους 12 προέδρους υπηρετούν παράλληλα με τους επτά διοικητές της Fed στην Ουάσινγκτον στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, η οποία καθορίζει τα επιτόκια.

Το αποτύπωμα του Τραμπ

Το αποτύπωμα του Τραμπ είναι ήδη παρόν στην Fed. Δύο από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, ο Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπόουμαν, επιλέχθηκαν από αυτόν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Αυτόν τον μήνα, η Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία είχε προταθεί για τη θέση του κυβερνήτη από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι παραιτείται πριν από το τέλος της θητείας της τον επόμενο χρόνο, ωθώντας τον Τραμπ να επιλέξει τον Στίβεν Μίραν , έναν από τους στενότερους οικονομικούς συμβούλους του, για να τη διαδεχθεί.

Εάν ο Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει την Κουκ, η θητεία της οποίας διαρκεί έως το 2038, αυτό θα δώσει στους υποψηφίους του τον έλεγχο του επταμελούς συμβουλίου διοικητών. Επιπλέον, οι πρόεδροι των 12 περιφερειακών Ομοσπονδιακών Ομάδων, οι οποίοι υπηρετούν όλοι πενταετείς θητείες, θα πρέπει να ανανεωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Η απόφαση για την ανανέωση της θητείας τους εναπόκειται στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Ομοσπονδίας.

«Εάν ο πρόεδρος καταφέρει [να απομακρύνει την Κουκ], το αποτέλεσμα θα είναι μνημειώδες», δήλωσε ο Μάικλ Φερόλι, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην JPMorgan.

Ειλημμένη απόφαση

Η πίεση του Τραμπ να απολύσει την Κουκ έρχεται παρά το γεγονός ότι η Fed κινείται προς την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής που ο ίδιος υποστηρίζει — μείωση των επιτοκίων ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μία επίδειξη δύναμης του Τραμπ, αλλά και των προθέσεών του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Εξάλλου, μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θεωρείται ως το πιο πιθανό σενάριο για τον Σεπτέμβριο, είναι «πολύ λίγη» για τον Τραμπ ο οποίος επιθυμεί να δει τα επιτόκια στο 1% από το εύρος του 4,25%-4,5% που είναι σήμερα.

«Από την άποψη των επενδυτών ομολόγων, απλώς προσθέτει λίγη περισσότερη αβεβαιότητα και υπερβολική έμφαση στην Fed, σε αντίθεση με την υποκείμενη οικονομία και αυτά που μας λένε τα δεδομένα», δήλωσε ο Jack McIntyre, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Brandywine Global Investment Management.

Ο Steven Englander, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής για τη Βόρεια Αμερική στην Standard Chartered, δήλωσε ότι η κίνηση του Trump θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προειδοποίηση προς τους αξιωματούχους της Fed ότι θα «αντιμετωπίσουν πολλές νομικές, οικονομικές και πολιτικές πιέσεις αν απομακρυνθούν πολύ από τη γραμμή Τραμπ». Αυτό θα μπορούσε να φέρει χαμηλότερα επιτόκια και ένα φθηνότερο δολάριο, πρόσθεσε.

Συγκρίσεις…

Ωστόσο, η επίθεση του Τραμπ θα αφήσει το στίγμα της, προκαλώντας περισσότερες συγκρίσεις με αυταρχικούς ηγέτες στις αναδυόμενες αγορές – όπως ο Τούρκος ισχυρός άνδρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – οι οποίοι προσπάθησαν να προσαρμόσουν τη νομισματική πολιτική στη θέλησή τους, συντρίβοντας την εμπιστοσύνη στη διαχείριση της οικονομίας τους.

«Η κατάσταση στις ΗΠΑ και αυτά που έχουμε δει στην Τουρκία είναι τρομακτικά οικεία», δήλωσε ο Λαρς Κρίστενσεν, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Paice. «Χρειάζεται λίγος χρόνος για να διαβρωθεί η αξιοπιστία ενός ιδρύματος. Αλλά όταν η εμπιστοσύνη διαρραγεί, το κόστος είναι τεράστιο».

Τι διακυβεύεται

Επί δεκαετίες, οι οικονομικά προηγμένες χώρες έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών ως απαραίτητη εγγύηση που επιτρέπει στους ειδικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να καθορίζουν τα επιτόκια με βάση τις ανάγκες της οικονομίας. Στις ΗΠΑ, η ανεξαρτησία της Fed έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό σεβαστή από τους νομοθέτες στη σύγχρονη εποχή. Η συνεχιζόμενη δημόσια πίεση του Τραμπ στη Fed σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή πρόκληση για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών σε μια ανεπτυγμένη οικονομία.

