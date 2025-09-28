Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε το Σάββατο ένα σκίτσο που τον απεικονίζει να απολύει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ.

Η ανάρτηση στο Truth Social ήταν μια εικόνα του ίδιου να δείχνει με το δάχτυλό του και να φωνάζει «ΑΠΟΛΥΕΣΑΙ!» στον Πάουελ, ο οποίος κρατούσε ένα κουτί με τα πράγματά του. Πίσω τους απεικονίζεται η σφραγίδα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ – Fed. H ατάκα προέρχεται από το ριάλιτι «The Apprentice – Ο Μαθητευόμενος» που ξαναέκανε τον Ντόναλντ Τραμπ διάσημο, παρουσιάζοντάς τον ως «γκουρού των επιχειρήσεων».

Η εικόνα φαίνεται να είναι «δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη ή ψηφιακά εικονογραφημένη», σύμφωνα με την οπτική ανάλυση του ChatGPT, όπως αναφέρει ο οικονομικός ιστότοπος CNBC.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ για την αμυντική του προσέγγιση στη μείωση των επιτοκίων, αποκαλώντας τον «Too Late Powell» (Πάουελ ο Πολύ Αργά). Η τελευταία απειλή ήρθε ακόμη και όταν η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια νωρίτερα αυτό το μήνα για πρώτη φορά φέτος. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο του 2026.

Η απόλυση του Πάουελ από τον Τραμπ μπορεί να κλονίσει την αμερικανική οικονομία

Η απόλυση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας θα ήταν άνευ προηγουμένου, καθώς κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει επιχειρήσει ποτέ κάτι τέτοιο, αν και άλλοι έχουν επικρίνει προηγούμενους προέδρους της Fed.

Μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έδειξε ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να απομακρύνει αξιωματούχους της Fed κατά βούληση. Ο Πάουελ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η απόλυσή του «δεν επιτρέπεται από το νόμο».

Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ έχει επικρίνει τον Πάουελ για τις ανακαινίσεις στην έδρα της Fed στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας υποψίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να προσπαθήσει να απομακρύνει τον επικεφαλής της Fed για τον συγκεκριμένο λόγο.

Αν και πρόσφατα ο Τραμπ έχει μετριάσει τις επικρίσεις του για το κτίριο της Fed, συνεχίζει να εκφράζει την άποψή του ότι ο Πάουελ βλάπτει την οικονομία διατηρώντας τα επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η προσπάθεια απομάκρυνσης της Λίσα Κουκ

Ο Τραμπ προσπάθησε να απολύσει την κυβερνήτη της Fed Λίσα Κουκ τον Αύγουστο με την κατηγορία της υποτιθέμενης απάτης με ενυπόθηκα δάνεια. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί σύντομα επί του θέματος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την Παρασκευή σε έγγραφο που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η απόλυση της Κουκ για υποτιθέμενη παράβαση καθήκοντος δεν θα βλάψει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι δικηγόροι της Κουκ υποστήριξαν σε προηγούμενη κατάθεση εγγράφου στο ανώτατο δικαστήριο ότι η απομάκρυνσή της θα μπορούσε να καταστρέψει την νομικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Fed.

Μέχρι στιγμής, οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν έχουν αντιδράσει ιδιαίτερα στις απειλές του Τραμπ κατά του Πάουελ ή στην απόπειρα απόλυσης της Κουκ.

Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές πιστεύουν ότι η απόλυση του Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, καθώς η Fed θα αρχίσει να ενεργεί προς το συμφέρον του Τραμπ και όχι σύμφωνα με τη διπλή εντολή του Κογκρέσου για σταθερό πληθωρισμό και χαμηλή ανεργία.