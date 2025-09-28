newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:04

ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε το Σάββατο ένα σκίτσο που τον απεικονίζει να απολύει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ.

Η ανάρτηση στο Truth Social ήταν μια εικόνα του ίδιου να δείχνει με το δάχτυλό του και να φωνάζει «ΑΠΟΛΥΕΣΑΙ!» στον Πάουελ, ο οποίος κρατούσε ένα κουτί με τα πράγματά του. Πίσω τους απεικονίζεται η σφραγίδα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ – Fed. H ατάκα προέρχεται από το ριάλιτι «The Apprentice – Ο Μαθητευόμενος» που ξαναέκανε τον Ντόναλντ Τραμπ διάσημο, παρουσιάζοντάς τον ως «γκουρού των επιχειρήσεων».

Η εικόνα φαίνεται να είναι «δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη ή ψηφιακά εικονογραφημένη», σύμφωνα με την οπτική ανάλυση του ChatGPT, όπως αναφέρει ο οικονομικός ιστότοπος CNBC.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ για την αμυντική του προσέγγιση στη μείωση των επιτοκίων, αποκαλώντας τον «Too Late Powell» (Πάουελ ο Πολύ Αργά). Η τελευταία απειλή ήρθε ακόμη και όταν η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια νωρίτερα αυτό το μήνα για πρώτη φορά φέτος. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο του 2026.

Η απόλυση του Πάουελ από τον Τραμπ μπορεί να κλονίσει την αμερικανική οικονομία

Η απόλυση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας θα ήταν άνευ προηγουμένου, καθώς κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει επιχειρήσει ποτέ κάτι τέτοιο, αν και άλλοι έχουν επικρίνει προηγούμενους προέδρους της Fed.

Μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έδειξε ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να απομακρύνει αξιωματούχους της Fed κατά βούληση. Ο Πάουελ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η απόλυσή του «δεν επιτρέπεται από το νόμο».

Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ έχει επικρίνει τον Πάουελ για τις ανακαινίσεις στην έδρα της Fed στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας υποψίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να προσπαθήσει να απομακρύνει τον επικεφαλής της Fed για τον συγκεκριμένο λόγο.

Αν και πρόσφατα ο Τραμπ έχει μετριάσει τις επικρίσεις του για το κτίριο της Fed, συνεχίζει να εκφράζει την άποψή του ότι ο Πάουελ βλάπτει την οικονομία διατηρώντας τα επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η προσπάθεια απομάκρυνσης της Λίσα Κουκ

Ο Τραμπ προσπάθησε να απολύσει την κυβερνήτη της Fed Λίσα Κουκ τον Αύγουστο με την κατηγορία της υποτιθέμενης απάτης με ενυπόθηκα δάνεια. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί σύντομα επί του θέματος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την Παρασκευή σε έγγραφο που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η απόλυση της Κουκ για υποτιθέμενη παράβαση καθήκοντος δεν θα βλάψει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι δικηγόροι της Κουκ υποστήριξαν σε προηγούμενη κατάθεση εγγράφου στο ανώτατο δικαστήριο ότι η απομάκρυνσή της θα μπορούσε να καταστρέψει την νομικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Fed.

Μέχρι στιγμής, οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν έχουν αντιδράσει ιδιαίτερα στις απειλές του Τραμπ κατά του Πάουελ ή στην απόπειρα απόλυσης της Κουκ.

Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές πιστεύουν ότι η απόλυση του Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, καθώς η Fed θα αρχίσει να ενεργεί προς το συμφέρον του Τραμπ και όχι σύμφωνα με τη διπλή εντολή του Κογκρέσου για σταθερό πληθωρισμό και χαμηλή ανεργία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο
Κόσμος 28.09.25

Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο

Ο αρχηγός του Κόμματος των Εργατών και πρώην βουλευτής των Εργατικών Τζορτζ Γκάλογουεϊ, κρατήθηκε και ελέγχθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ με χρήση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Αφέθηκε ελεύθερος

Σύνταξη
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση
Κόσμος 28.09.25

Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

H Εναλλακτική για την Γερμανία - AfD, το ξενοφοβικό κόμμα που έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστικό» από τις αρχές, παραμένει ελαφρά πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο