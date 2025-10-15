Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πλησιάζει στο σημείο όπου θα σταματήσει να μειώνει τον όγκο των ομολόγων που κατέχει, άφησε να εννοηθεί ο διοικητής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, χωρίς, όμως, να δώσει κάποια ένδειξη για το πού οδεύουν τα επιτόκια.

Τι είπε ο διοικητής της FED στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ

«Το μακροχρόνιο σχέδιό μας είναι να σταματήσουμε τη συρρίκνωση του ισολογισμού όταν τα αποθεματικά είναι κάπως πάνω από το επίπεδο που κρίνουμε συμβατό με τις συνθήκες επαρκών άφθονων αποθεματικών», είπε ο Πάουελ, μιλώντας στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. «Μπορεί να πλησιάσουμε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες και παρακολουθούμε στενά ένα ευρύ φάσμα δεικτών για να επικαιροποιήσουμε τη στάση μας».

Η στρατηγική της Fed

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, η Fed είχε αγοράσει ομόλογα του Δημοσίου και τίτλους που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια, διογκώνοντας τον ισολογισμό σε σχεδόν 9 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Από τα μέσα του 2022, η Fed μειώνει σταδιακά τα έσοδα από αυτούς τους τίτλους από τον ισολογισμό, ουσιαστικά αυστηροποιώντας το ένα σκέλος της νομισματικής πολιτικής. Το ερώτημα ήταν πόσο μακριά έπρεπε να φτάσει η Fed, και τα σχόλια του Πάουελ δείχνουν ότι το τέλος είναι κοντά, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ορισμένα σημάδια ότι οι συνθήκες ρευστότητας σταδιακά αυστηροποιούνται» και θα μπορούσαν να σηματοδοτούν ότι η περαιτέρω μείωση των αποθεματικών θα εμπόδιζε την ανάπτυξη. Ομως, είπε επίσης ότι η Fed δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στο μέγεθος του ισολογισμού της πριν από την Covid, το οποίο ήταν πιο κοντά στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Για τα επιτόκια

Σχετικά με το ευρύτερο ζήτημα των επιτοκίων, ο Πάουελ γενικά επέμεινε στο πρόσφατο σενάριο, δηλαδή ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας σφίγγει και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού.

«Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, τα κέρδη από τις μισθοδοσίες έχουν επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης του εργατικού δυναμικού εξαιτίας της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», είπε. «Σε αυτήν τη λιγότερο δυναμική και κάπως πιο ήπια αγορά εργασίας, οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας για την απασχόληση φαίνεται να έχουν αυξηθεί».

Ο Πάουελ σημείωσε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς αντέδρασε τον Σεπτέμβριο στην κατάσταση με μείωση κατά 0,25% στα επιτόκια.

Ενώ οι αγορές αναμένουν έντονα δύο ακόμη μειώσεις φέτος, και αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν πρόσφατα υποστηρίξει αυτή την άποψη, ο Πάουελ δεν δεσμεύτηκε.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, την Τρίτη το πρωί οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι η πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού αυτό το μήνα ήταν μεγαλύτερη από 90%.

«Δεν υπάρχει πορεία χωρίς κίνδυνο για την πολιτική καθώς πλοηγούμαστε στην ένταση μεταξύ των στόχων μας για την απασχόληση και των στόχων μας για τον πληθωρισμό», είπε.

Σημείωσε, δε, χαρακτηριστικά: «Είναι σαφές ότι αν κινηθούμε πολύ γρήγορα, τότε μπορεί να αφήσουμε ημιτελή την εργασία του πληθωρισμού, αν κινηθούμε πολύ αργά μπορεί να υπάρξουν περιττές απώλειες, οδυνηρές απώλειες, στην αγορά εργασίας».

Για την έλλειψη επίσημων δεδομένων

Ερωτηθείς σχετικά με την έλλειψη κυβερνητικών δεδομένων στο μέλλον, εάν συνεχιστεί η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, είπε ότι η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου «θα ήταν πολύ σημαντική και δεν ήμασταν σε θέση να την έχουμε. Θα έχουμε ακόμα χρόνο να την αποκτήσουμε. Φυσικά, θα λάβουμε τις εκθέσεις για τον πληθωρισμό, τον ΔΤΚ και τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού, οπότε αυτό είναι θετικό».

Αν το shutdown συνεχιστεί και τα στοιχεία για τον Οκτώβριο δεν είναι διαθέσιμα, αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα, όπως υπογράμμισε. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν σχολιάζουμε δημοσιονομικά θέματα, αλλά από τη δική μας πλευρά, θα αρχίσουμε να χάνουμε αυτά τα στοιχεία και ιδίως τα στοιχεία για τον Οκτώβριο. Αν αυτό συνεχιστεί για κάποιο διάστημα, δεν θα συλλέγονται και η κατάσταση θα γίνει πιο δύσκολη».

Πάντως, ανέφερε ότι «με βάση τα δεδομένα που έχουμε, είναι δίκαιο να πούμε ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει πολύ από τη συνάντησή μας τον Σεπτέμβριο πριν από τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα πριν από το κλείσιμο δείχνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να ακολουθεί μια κάπως πιο σταθερή πορεία από την αναμενόμενη».

Ο Πάουελ δήλωσε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα έδειξαν ότι οι τιμές των αγαθών έχουν αυξηθεί, σε μεγάλο βαθμό ως συνάρτηση των δασμών και όχι των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Πηγή: ΟΤ.gr