newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πάουελ: Σημάδι από Πάουελ για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Οκτωβρίου 2025 | 00:35

Πάουελ: Σημάδι από Πάουελ για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed

Δεν υπάρχει πορεία χωρίς κίνδυνο για την πολιτική», είπε ο Τζερόμ Πάουελ μιλώντας στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πλησιάζει στο σημείο όπου θα σταματήσει να μειώνει τον όγκο των ομολόγων που κατέχει, άφησε να εννοηθεί ο διοικητής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, χωρίς, όμως, να δώσει κάποια ένδειξη για το πού οδεύουν τα επιτόκια.

Τι είπε ο διοικητής της FED στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ

«Το μακροχρόνιο σχέδιό μας είναι να σταματήσουμε τη συρρίκνωση του ισολογισμού όταν τα αποθεματικά είναι κάπως πάνω από το επίπεδο που κρίνουμε συμβατό με τις συνθήκες επαρκών άφθονων αποθεματικών», είπε ο Πάουελ, μιλώντας στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. «Μπορεί να πλησιάσουμε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες και παρακολουθούμε στενά ένα ευρύ φάσμα δεικτών για να επικαιροποιήσουμε τη στάση μας».

Η στρατηγική της Fed

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, η Fed είχε αγοράσει ομόλογα του Δημοσίου και τίτλους που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια, διογκώνοντας τον ισολογισμό σε σχεδόν 9 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Από τα μέσα του 2022, η Fed μειώνει σταδιακά τα έσοδα από αυτούς τους τίτλους από τον ισολογισμό, ουσιαστικά αυστηροποιώντας το ένα σκέλος της νομισματικής πολιτικής. Το ερώτημα ήταν πόσο μακριά έπρεπε να φτάσει η Fed, και τα σχόλια του Πάουελ δείχνουν ότι το τέλος είναι κοντά, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ορισμένα σημάδια ότι οι συνθήκες ρευστότητας σταδιακά αυστηροποιούνται» και θα μπορούσαν να σηματοδοτούν ότι η περαιτέρω μείωση των αποθεματικών θα εμπόδιζε την ανάπτυξη. Ομως, είπε επίσης ότι η Fed δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στο μέγεθος του ισολογισμού της πριν από την Covid, το οποίο ήταν πιο κοντά στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Για τα επιτόκια

Σχετικά με το ευρύτερο ζήτημα των επιτοκίων, ο Πάουελ γενικά επέμεινε στο πρόσφατο σενάριο, δηλαδή ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας σφίγγει και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού.

«Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, τα κέρδη από τις μισθοδοσίες έχουν επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης του εργατικού δυναμικού εξαιτίας της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», είπε. «Σε αυτήν τη λιγότερο δυναμική και κάπως πιο ήπια αγορά εργασίας, οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας για την απασχόληση φαίνεται να έχουν αυξηθεί».

Ο Πάουελ σημείωσε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς αντέδρασε τον Σεπτέμβριο στην κατάσταση με μείωση κατά 0,25% στα επιτόκια.

Ενώ οι αγορές αναμένουν έντονα δύο ακόμη μειώσεις φέτος, και αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν πρόσφατα υποστηρίξει αυτή την άποψη, ο Πάουελ δεν δεσμεύτηκε.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, την Τρίτη το πρωί οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι η πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού αυτό το μήνα ήταν μεγαλύτερη από 90%.

«Δεν υπάρχει πορεία χωρίς κίνδυνο για την πολιτική καθώς πλοηγούμαστε στην ένταση μεταξύ των στόχων μας για την απασχόληση και των στόχων μας για τον πληθωρισμό», είπε.

Σημείωσε, δε, χαρακτηριστικά: «Είναι σαφές ότι αν κινηθούμε πολύ γρήγορα, τότε μπορεί να αφήσουμε ημιτελή την εργασία του πληθωρισμού, αν κινηθούμε πολύ αργά μπορεί να υπάρξουν περιττές απώλειες, οδυνηρές απώλειες, στην αγορά εργασίας».

Για την έλλειψη επίσημων δεδομένων

Ερωτηθείς σχετικά με την έλλειψη κυβερνητικών δεδομένων στο μέλλον, εάν συνεχιστεί η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, είπε ότι η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου «θα ήταν πολύ σημαντική και δεν ήμασταν σε θέση να την έχουμε. Θα έχουμε ακόμα χρόνο να την αποκτήσουμε. Φυσικά, θα λάβουμε τις εκθέσεις για τον πληθωρισμό, τον ΔΤΚ και τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού, οπότε αυτό είναι θετικό».

Αν το shutdown συνεχιστεί και τα στοιχεία για τον Οκτώβριο δεν είναι διαθέσιμα, αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα, όπως υπογράμμισε. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν σχολιάζουμε δημοσιονομικά θέματα, αλλά από τη δική μας πλευρά, θα αρχίσουμε να χάνουμε αυτά τα στοιχεία και ιδίως τα στοιχεία για τον Οκτώβριο. Αν αυτό συνεχιστεί για κάποιο διάστημα, δεν θα συλλέγονται και η κατάσταση θα γίνει πιο δύσκολη».

Πάντως, ανέφερε ότι «με βάση τα δεδομένα που έχουμε, είναι δίκαιο να πούμε ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει πολύ από τη συνάντησή μας τον Σεπτέμβριο πριν από τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα πριν από το κλείσιμο δείχνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να ακολουθεί μια κάπως πιο σταθερή πορεία από την αναμενόμενη».

Ο Πάουελ δήλωσε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα έδειξαν ότι οι τιμές των αγαθών έχουν αυξηθεί, σε μεγάλο βαθμό ως συνάρτηση των δασμών και όχι των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Πλατφόρμα MyCar 14.10.25

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 - Προθεσμία και πρόστιμα

Δεν αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής

Σύνταξη
Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;
Αφαιρώντας τα αγκάθια 14.10.25

Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;

Αμερικανός αναλυτής εκτιμά πως ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Πούτιν πιο «μετριοπαθή» από όσο δείχνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση – Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.10.25

Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος

Η πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται αυτόματα οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο θέρμανσης - Οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σύνταξη
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Αδιαθεσία 15.10.25

Στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάντος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 15.10.25

«Κλείδωσε» την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην... αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)
Μπάσκετ 14.10.25

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague
Μπάσκετ 14.10.25

Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο κι έτσι ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 82-78 για την 4η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη 2η ήττα του στην διοργάνωση. και πρώτη εντός έδρας.

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Λευκός Οίκος 14.10.25

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Σύνταξη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο