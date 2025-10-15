Fed: Ποιοι θα διαδεχθούν τον Πάουελ: Ο Μπέσεντ ετοιμάζει τη λίστα για τον Τραμπ

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ο Σκοτ Μπέσεντ, Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει μέσα στον Δεκέμβριο στον πρόεδρο τρεις ή τέσσερις υποψηφίους για τη θέση του επικεφαλής της Fed. Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση του CNBC στο περιθώριο των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ θα κληθεί να αναλάβει σε μια περίοδο νομισματικής αβεβαιότητας, με τις αγορές να αναζητούν σταθερότητα και τον Λευκό Οίκο να πιέζει για πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων.

Μετά την Ασία, οι αποφάσεις για την FED

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το χρονοδιάγραμμα έχει ήδη καθοριστεί: μετά το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία στα τέλη Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει η τελική φάση αξιολόγησης των υποψηφίων.

«Πιθανότατα μέσα στον Δεκέμβριο θα είμαστε έτοιμοι να του παρουσιάσουμε τα τελικά ονόματα», ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα λάβει γνώμη από «δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες» ανθρώπους πριν αποφασίσει.

Η αναφορά αυτή δείχνει πως η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ως και τις αρχές του 2026, καθώς απαιτείται έγκριση της Γερουσίας για κάθε νέο διορισμό.

Ο Τραμπ πιέζει – η Fed αντιστέκεται

Η σχέση του Τραμπ με τη Fed παραμένει τεταμένη. Από τότε που ανέλαβε ξανά την προεδρία, έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον Πάουελ επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε.

Παρότι η Fed προχώρησε σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25% τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ επιμένει ότι «το σωστό επίπεδο» βρίσκεται κοντά στο 1%.

Ο Μπέσεντ απέφυγε να απαντήσει αν αυτή η άποψη θα επηρεάσει την επιλογή του διαδόχου, περιοριζόμενος να πει ότι «το σημαντικό είναι ο επόμενος επικεφαλής να έχει ανοιχτό μυαλό».

Οι υποψήφιοι, τα σενάρια και τα εμπόδια

Ανάμεσα στα επικρατέστερα ονόματα φέρονται να είναι η Αντιπρόεδρος της Fed, Μισέλ Μπόουμαν, και ο Κρίστοφερ Γουόλερ, δύο πρόσωπα που ήδη χαίρουν της εμπιστοσύνης του Τραμπ.

Ωστόσο, στο τραπέζι παραμένουν και εξωτερικές επιλογές όπως ο Κέβιν Χάσετ, ο Κέβιν Γουόρς και ο Ρικ Ρίντερ από τη BlackRock.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη της υπόθεσης της Λίζα Κουκ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά από απόπειρα απομάκρυνσής της από τον Τραμπ.

Η επόμενη ημέρα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα

Ο Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, δεν έχει ακόμη δηλώσει αν θα παραμείνει στο Συμβούλιο μετά τη λήξη των καθηκόντων του.

Εάν αποχωρήσει πλήρως, ο Τραμπ θα έχει τη δυνατότητα να διορίσει ακόμα περισσότερα μέλη, επαναχαράσσοντας τη νομισματική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιλογή του νέου επικεφαλής δεν αφορά μόνο τη Wall Street — θα διαμορφώσει και την οικονομική πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

