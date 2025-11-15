Η Κούγκλερ της Fed και οι 4 μετοχές – Γιατί παραιτήθηκε

Η άρνηση του Τζερόμ Πάουελ να της χορηγήσει απαλλαγή ώστε να αντιμετωπίσει τις χρηματοοικονομικές συμμετοχές που παραβίαζαν τους κανόνες δεοντολογίας της κεντρικής τράπεζας οδήγησε σε παραίτηση την πρώην κυβερνήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Αντριάνα Κούγκλερ.

Επιπλέον η Κούγκλερ τελεί υπό την έρευνα του εσωτερικού ελεγκτή της Fed σχετικά με τις πρόσφατες δημοσιοποιήσεις των οικονομικών της στοιχείων πριν παραιτηθεί τον Αύγουστο, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Οι υπεύθυνοι δεοντολογίας της Fed αρνήθηκαν να πιστοποιήσουν τις τελευταίες δηλώσεις της, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Γραφείου Κυβερνητικής Δεοντολογίας, και παρέπεμψαν το θέμα στον γενικό επιθεωρητή του διοικητικού συμβουλίου, όπως φαίνεται από το έγγραφο. Οι δηλώσεις αποκάλυψαν λεπτομέρειες σχετικά με χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που φαινόταν να παραβιάζουν τους εσωτερικούς κανόνες δεοντολογίας της Fed.

Η ξαφνική παραίτηση

Η Κούγκλερ ανακοίνωσε την 1η Αυγούστου ότι θα παραιτηθεί από τις 8 Αυγούστου, χωρίς να αναφέρει τον λόγο και αφού έχασε τη συνάντηση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας στις 29-30 Ιουλίου. Εκείνη την εποχή, η Fed είπε ότι η απουσία της από τη συνεδρίαση οφειλόταν σε «προσωπικό θέμα.

Πριν από αυτή τη συνάντηση, ζήτησε παραίτηση από τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών συναλλαγών για να αντιμετωπίσει αυτό που ο αξιωματούχος της Fed περιέγραψε ως μη επιτρεπτές χρηματοοικονομικές συμμετοχές.

Συζήτησε αυτό το αίτημα με τον Πάουελ, ο οποίος το απέρριψε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η παραίτηση της έδωσε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια νωρίτερα από το αναμενόμενο ευκαιρία να καλύψει τη θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Fed εν μέσω της έντονης εκστρατείας πίεσης για να μειωθούν τα επιτόκια. Η θέση τελικά πήγε στον σύμμαχο του Τραμπ, Στίβεν Μιράν, ο οποίος πήρε άδεια άνευ αποδοχών από τη θέση του ως οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου και έχει επανειλημμένα ζητήσει ταχεία μείωση των επιτοκίων.

Στην οικονομική αποκάλυψη που κυκλοφόρησε το Σάββατο, ο αξιωματούχος δεοντολογίας της Fed, Sean Croston, δήλωσε: «Σύμφωνα με τις τυπικές πρακτικές και τις πολιτικές μας, ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν τη γνωστοποίηση παραπέμφθηκαν νωρίτερα φέτος από το Γραφείο Δεοντολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου στο ανεξάρτητο Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή για το Συμβούλιο των Διοικητών του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος».

Η οικονομική αποκάλυψη, η οποία υποβλήθηκε περίπου ένα μήνα μετά την αποχώρηση της Κούγκλερ αφορά τα ημερολογιακά έτη 2024 και 2025 μέσω της παραίτησής της. Τα ανώτατα στελέχη της Fed υποχρεούνται να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις ετησίως και μετά την αποχώρησή τους από την κεντρική τράπεζα και να αναφέρουν περιοδικές οικονομικές συναλλαγές.

Προηγούμενες παραβάσεις

Στις περιοδικές οικονομικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του 2024, η Κούγκλερ αναγνώρισε ότι είχε παραβιάσει τους κανόνες επενδύσεων και συναλλαγών της Fed όταν ο σύζυγός της ολοκλήρωσε τέσσερις αγορές μετοχών της Apple Inc. και της Cava Group Inc.

Αυτές οι συναλλαγές παραβίαζαν τους κανόνες της κεντρικής τράπεζας που περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτερα στελέχη της Fed, οι σύζυγοι και τα ανήλικα παιδιά τους επενδύουν και συναλλάσσονται, συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής απαγόρευσης για την αγορά μεμονωμένων μετοχών.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο σύζυγός της έκανε τις αγορές εν αγνοία της. Οι μετοχές αργότερα εκποιήθηκαν και η κυβερνήτρια κρίθηκε ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο δεοντολογίας της Fed, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις.

Πηγή: ΟΤ