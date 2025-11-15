newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Η Κούγκλερ της Fed και οι 4 μετοχές – Γιατί παραιτήθηκε
Διεθνής Οικονομία 15 Νοεμβρίου 2025 | 21:15

Η Κούγκλερ της Fed και οι 4 μετοχές – Γιατί παραιτήθηκε

Η παραίτηση της Κούγκλερ τον Αύγουστο που έδωσε μια θέση στον Τραμπ για να ορίσει τον εκλεκτό του Στίβεν Μίραν

Spotlight

Η άρνηση του Τζερόμ Πάουελ να της χορηγήσει απαλλαγή ώστε να αντιμετωπίσει τις χρηματοοικονομικές συμμετοχές που παραβίαζαν τους κανόνες δεοντολογίας της κεντρικής τράπεζας οδήγησε σε παραίτηση την πρώην κυβερνήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Αντριάνα Κούγκλερ.

Επιπλέον η Κούγκλερ τελεί υπό την έρευνα του εσωτερικού ελεγκτή της Fed σχετικά με τις πρόσφατες δημοσιοποιήσεις των οικονομικών της στοιχείων πριν παραιτηθεί τον Αύγουστο, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Οι υπεύθυνοι δεοντολογίας της Fed αρνήθηκαν να πιστοποιήσουν τις τελευταίες δηλώσεις της, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Γραφείου Κυβερνητικής Δεοντολογίας, και παρέπεμψαν το θέμα στον γενικό επιθεωρητή του διοικητικού συμβουλίου, όπως φαίνεται από το έγγραφο. Οι δηλώσεις αποκάλυψαν λεπτομέρειες σχετικά με χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που φαινόταν να παραβιάζουν τους εσωτερικούς κανόνες δεοντολογίας της Fed.

Η ξαφνική παραίτηση

Η Κούγκλερ  ανακοίνωσε την 1η Αυγούστου ότι θα παραιτηθεί από τις 8 Αυγούστου, χωρίς να αναφέρει τον λόγο και αφού έχασε τη συνάντηση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας στις 29-30 Ιουλίου. Εκείνη την εποχή, η Fed είπε ότι η απουσία της από τη συνεδρίαση οφειλόταν σε «προσωπικό θέμα.

Πριν από αυτή τη συνάντηση, ζήτησε παραίτηση από τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών συναλλαγών για να αντιμετωπίσει αυτό που ο αξιωματούχος της Fed περιέγραψε ως μη επιτρεπτές χρηματοοικονομικές συμμετοχές.

Συζήτησε αυτό το αίτημα με τον Πάουελ, ο οποίος το απέρριψε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η παραίτηση της έδωσε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια νωρίτερα από το αναμενόμενο ευκαιρία να καλύψει τη θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Fed εν μέσω της έντονης εκστρατείας πίεσης για να μειωθούν τα επιτόκια. Η θέση τελικά πήγε στον σύμμαχο του Τραμπ, Στίβεν Μιράν, ο οποίος πήρε άδεια άνευ αποδοχών από τη θέση του ως οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου και έχει επανειλημμένα ζητήσει ταχεία μείωση των επιτοκίων.

Στην οικονομική αποκάλυψη που κυκλοφόρησε το Σάββατο, ο αξιωματούχος δεοντολογίας της Fed, Sean Croston, δήλωσε: «Σύμφωνα με τις τυπικές πρακτικές και τις πολιτικές μας, ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν τη γνωστοποίηση παραπέμφθηκαν νωρίτερα φέτος από το Γραφείο Δεοντολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου στο ανεξάρτητο Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή για το Συμβούλιο των Διοικητών του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος».

Η οικονομική αποκάλυψη, η οποία υποβλήθηκε περίπου ένα μήνα μετά την αποχώρηση της Κούγκλερ αφορά τα ημερολογιακά έτη 2024 και 2025 μέσω της παραίτησής της. Τα ανώτατα στελέχη της Fed υποχρεούνται να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις ετησίως και μετά την αποχώρησή τους από την κεντρική τράπεζα και να αναφέρουν περιοδικές οικονομικές συναλλαγές.

Προηγούμενες παραβάσεις

Στις περιοδικές οικονομικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του 2024, η Κούγκλερ αναγνώρισε ότι είχε παραβιάσει τους κανόνες επενδύσεων και συναλλαγών της Fed όταν ο σύζυγός της ολοκλήρωσε τέσσερις αγορές μετοχών της Apple Inc. και της Cava Group Inc.

Αυτές οι συναλλαγές παραβίαζαν τους κανόνες της κεντρικής τράπεζας που περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτερα στελέχη της Fed, οι σύζυγοι και τα ανήλικα παιδιά τους επενδύουν και συναλλάσσονται, συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής απαγόρευσης για την αγορά μεμονωμένων μετοχών.

Η ίδια υποστήριξε  ότι ο σύζυγός της έκανε τις αγορές εν αγνοία της. Οι μετοχές αργότερα εκποιήθηκαν και η κυβερνήτρια κρίθηκε ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο δεοντολογίας της Fed, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις.

Πηγή: ΟΤ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Νότια Αφρική: 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη χώρα μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Σύνταξη
Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Γάζα: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησής της σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]
Αποκάλυψη Guardian 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.11.25

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο στην Ηγουμενίτσα, όπου, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν
Κόσμος 15.11.25

Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ισραηλινός πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δείτε τα ανοιχτά θέματα μεταξύ των δύο χωρών και τι ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Δανία – Λευκορωσία

LIVE: Δανία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Λευκορωσία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Σκωτία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία
«Πορτοκαλί συναγερμός» 15.11.25

Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία. Πλημμύρες πλήττουν πολλές περιοχές και στη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς η κακοκαιρία «Κλαούντια» κινείται βορειότερα.

Σύνταξη
Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Δύο φίλοι, ένας Αρειανός κι ένας ΠΑΟΚτζής ξεκίνησαν το 2013 μαζί από την Τούμπα Θεσσαλονίκης και 12 χρόνια μετά έχουν «κατακτήσει» την Κολομβία μαθαίνοντας στους ντόπιους τα ελληνικά φαγητά και γλυκά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι
Μίζες εκατομμυρίων 15.11.25

Επιχείρηση «Μίδας» - Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την Ουκρανία, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από το νέο σκάνδαλο για τη διαφθορά - Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι παλιός στενός συνεργάτης και φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

