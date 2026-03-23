newspaper
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Μαρτίου 2026, 15:13

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Spotlight

Με ένα πακέτο μέτρων ύψους 306 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή κρίση επανέρχεται δυναμικά λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας.

Στόχος είναι να υπάρξει άμεση ανακούφιση για τα νοικοκυριά και την αγορά, χωρίς όμως να ξεφύγει το δημοσιονομικό κόστος.

Δείτε όλα τα μέτρα

Ντίζελ κίνησης

Κομβικό ρόλο παίζει η επιδότηση στο diesel κίνησης, η οποία ανέρχεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο, με το τελικό όφελος μαζί με τον ΦΠΑ να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά. Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου, με αρχική διάρκεια έως το τέλος του μήνα και δυνατότητα επέκτασης έως τις 31 Μαΐου, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 51 εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 106 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παράτασης.

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά παραδείγματα που δόθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η παρέμβαση αυτή μεταφράζεται σε αισθητή μείωση της τιμής στην αντλία. Για παράδειγμα, με τιμή πετρελαίου στα 120 δολάρια το βαρέλι, η τιμή από περίπου 2,18 ευρώ το λίτρο υποχωρεί κοντά στα 1,98 ευρώ, ενώ αντίστοιχα χαμηλότερα επίπεδα τιμών οδηγούν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που στοχεύει κυρίως στο κόστος μεταφορών, ώστε να περιοριστεί η μετακύλιση των αυξήσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Fuel Pass

Παράλληλα, ενεργοποιείται το Fuel Pass, με την επιδότηση να καταβάλλεται στα μέσα Απριλίου και την πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα. Η ενίσχυση καλύπτει αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και αντιστοιχεί περίπου σε 36 λεπτά ανά λίτρο, με βάση τη μέση κατανάλωση.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής. Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα (το δίμηνο) και 60 ευρώ στη νησιωτική, ενώ για όσους επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά διαμορφώνονται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Όσο αναφορά για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλέτας το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ για τη ηπειρωτική χώρα και τα 35 ευρώ για τη νησιωτική μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερο εάν πρόκειται για καταβολή σε λογαριασμό. Το ποσό της επιδότησης θα δίνεται ανά ιδιοκτήτη.

Σε ερώτηση του ΟΤ μάλιστα εάν σε μια οικογένεια οι δύο σύζυγοι με ξεχωριστά αυτοκίνητα δικαιούνται και οι δύο fuel pass, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς απάντησε θετικά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση. Η στόχευση είναι να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των περίπου 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλοι «κερδισμένοι» του πακέτου είναι όσοι διαθέτουν οχήματα diesel. Και αυτό γιατί επωφελούνται διπλά: αφενός από τη μείωση της τιμής απευθείας στην αντλία και αφετέρου από το Fuel Pass, το οποίο ενισχύει περαιτέρω το τελικό όφελος. Με άλλα λόγια, είναι η μόνη κατηγορία οδηγών που βλέπει συνδυαστικά δύο παρεμβάσεις να μειώνουν το κόστος καυσίμου

Αγροτικά λιπάσματα

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για την πραγματική οικονομία, όπως η επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων για τους αγρότες, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής, αλλά και η αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις, ώστε να μην αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές των εισιτηρίων.

Φορολόγηση στα διαδικτυακά παιχνίδια

Παράλληλα, επιχειρείται και δημοσιονομική εξισορρόπηση μέσω αύξησης της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, με τους συντελεστές να ανεβαίνουν στο 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ και στο 30% για μεγαλύτερα ποσά.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται η αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις, ώστε να μην αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές των εισιτηρίων συνολικά.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο