Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του fuel pass, με στόχο να πιστωθούν οι σχετικές ψηφιακές κάρτες πριν το Πάσχα, όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση της εξειδίκευσης των μέτρων ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ενώ παράλληλα θα επιδοτηθεί και το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο.

Πού θα χρησιμοποιείται το fuel pass

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν fuel pass θα δοθεί με τα 50 ευρώ σε μία πληρωμή, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν μέσα σε 3-4 μήνες, ενώ η εν λόγω ψηφιακή κάρτα θα να χρησιμοποιηθεί και στα POS των ταξί αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το fuel pass θα δοθεί σε όλα τα ΙΧ είτε με αμόλυβδη είτε με diesel με το κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ για το Απριλίου – Μαϊου. Η επιδότηση, δε, έχει υπολογιστεί να ανέρχεται μεσοστραθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο.

Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου. Επίσης, σε 30 ευρώ για μοτοσικλέτες και 35 ευρώ για μοτοσικλέτες στα νησιά.

Τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων και το μέτρο αφορά σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, αφορά σε οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η διαδικασία

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω πλατφόρμας στο gov.gr, με δήλωση ενός οχήματος ανά δικαιούχο και βασικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα,

Όσοι δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο

H επιδότηση στο diesel στην αντλία

Ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορά στον περιορισμό της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα δηλαδή στη διακίνηση αγαθών και στην αγροτική παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο.

Το μέτρο αφορά κυρίως επαγγελματίες μεταφορών, επιχειρήσεις logistics και έμμεσα τον πρωτογενή τομέα, καθώς μειώνει το κόστος διακίνησης προϊόντων και παραγωγής.

Όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς η επιδότηση στο diesel κίνησης ξεκινάει από 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου και ανέρχεται σε 16 λεπτά το λίτρο προ ΦΠΑ, είπε. Σε 51 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος για τον Απρίλιο.

Σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόβλημα θα επεκταθεί και για τον Μάιο. Συνολικά τότε θα ανέλθει σε 106 εκατ. ευρώ. Από 1η Απριλίου θα δούμε στην αντλία μια μείωση περίπου 20 λεπτών το λίτρο, ανέφερε.

Παραδείγματα

Με 100 δολ. το βαρέλι η τιμή μετά την επιδότηση διαμορφώνεται σε 1,74 ανά λίτρο από 1,94 ανά λίτρο, με τιμή πετρελαίου 110 δολ. το βαρέλι, η τιμή διαμορφώνεται σε 1,86 ευρώ ανά λίτρο (έναντι 2,06 ευρώ ανά λίτρο) και με 120 δολ. το βαρέλι σε 1,98 ευρώ ανά λίτρο από 2,18 ευρώ ανά λίτρο.

Πηγή ΟΤ