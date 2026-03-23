Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδίκευσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και υφυπουργός Θάνος Πετραλιά.

Όπως τόνισε ο κ. «δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλα μας τα όπλα μεμιάς», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. «Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία», είπε χαρακτηριστικά.

«Το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει και σωστά. Το πακέτο στηρίζει την κοινωνία, προστατεύει την οικονομία και διασφαλίζει οτι η χώρα θα σταθεί όρθια», πρόσθεσε.

Τα μέτρα Πρώτιστος στόχος είναι, όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός. Αναλυτικότερα, επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 51 – 106 εκατ. ευρώ Eνίσχυση με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 130 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης, δίνεται επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Θεσπίζεται αποζημίωση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

