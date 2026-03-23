Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 13:31

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Upd:23.03.2026, 14:32
Τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδίκευσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και υφυπουργός Θάνος Πετραλιά.

Όπως τόνισε ο κ. «δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλα μας τα όπλα μεμιάς», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. «Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία», είπε χαρακτηριστικά.

«Το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει και σωστά. Το πακέτο στηρίζει την κοινωνία, προστατεύει την οικονομία και διασφαλίζει οτι η χώρα θα σταθεί όρθια», πρόσθεσε.

 Πρώτιστος στόχος είναι, όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός.

Τα μέτρα

Αναλυτικότερα, επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 51 – 106 εκατ. ευρώ

Eνίσχυση με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 130 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης, δίνεται επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Θεσπίζεται αποζημίωση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Super League 23.03.26

Τα... παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σύνταξη
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύνταξη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Ελλάδα 23.03.26

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Τα Νέα της Αγοράς 23.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Κάτι ξέρουν 23.03.26

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

