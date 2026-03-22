Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και οι επιπτώσεις του πολέμου που έχουν γίνει ορατές και στη χώρα μας βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυριακάτικης ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός που παραμένει παρατηρητής απέναντι στην ακρίβεια και στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων καθώς τα μέτρα που έλαβε για το πλαφόν δεν έχουν κανένα αντίκτυπτο στους καταναλωτές, μίλησε γενικόλογα για στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις και έριξε το μπαλάκι για την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη», ωστόσο υπογράμμισε ότι «πρέπει να είναι και έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του πρωθυπουργού