«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21 Μαρτίου 2026, 13:07

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Πυρά κατά της κυβέρνησης που την κατηγορούν για αδράνεια στο κομμάτι της ακρίβειας και στην εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα εξαπολύουν στελέχη της αντιπολίτευσης.

Ο βουλευτής ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Ο βουλευτής ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου είπε πως εκείνος θεωρεί ότι ήρθε η ώρα να εξεταστεί η μείωση του Ειδικού Φόρου στα καύσιμα.

«Η κυβέρνηση έλεγε μέχρι τώρα και το στήριζα απόλυτα, ότι δεν προχωρούσε σ’ αυτό το μέτρο γιατί αυτή η μείωση δεν θα περνούσε στον καταναλωτή στο τέλος. Ολοκληρώνοντας βέβαια τη σκέψη μου, θα έλεγα επίσης ότι τα pass είναι μια χαρά αλλά εκεί έξω είναι πολλοί μικρομεσαίοι επαγγελματίες, είναι και η μεσαία τάξη στην οποία και εκεί πρέπει να σκύψουμε με πολύ προσοχή, γιατί αν διαρκέσει κι άλλο η κρίση, κάποιοι απ’ αυτούς θα γίνουν ευάλωτοι. Ανήκω λοιπόν σ’ αυτούς που στηρίζω πλήρως την κυβερνητική οικονομική πολιτική μέχρι σήμερα και ζητάω να εξεταστεί λοιπόν εδώ και τώρα αυτή η δυνατότητα. Τώρα το πόσο θα γίνει αυτή η μείωση, θα το δει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό που λέω επίσης, επειδή δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση στα διυλιστήρια στην τιμή, να δούμε και αν χρειαστεί να κάνουμε αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά με τη φορολογία στα υπερκέρδη. Κατανοώ, τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών, αλλά δεν είμαι στην κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν έχουν πάρει μουγκαφόν, μπορεί να έχουνε μια άποψη η οποία μπορεί να είναι διαφορετική».

Ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν μπορεί η χώρα να πάρει μέτρα μόνη της χωρίς να περιμένει την  Ευρώπη είπε πως «είναι προφανές ότι μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας».

«Προφανώς και πρέπει η Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρόλο, να έχουμε και ευρωπαϊκή στήριξη σε αυτές τις πολιτικές. Ένα από αυτά είναι το να παραταθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, να υπάρξουνε και νέα κονδύλια για τη διαχείριση της κρίσης. Όμως η κρίση μαίνεται και η ζημιά, δεν περιμένει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης για να γίνει στη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν πολλές χώρες, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία που παίρνουν μέτρα αυτή τη στιγμή. Και παίρνουν μέτρα χωρίς να περιμένουν γιατί αντιλαμβάνονται ότι οι κοινωνίες χρειάζονται στήριξη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε μέτρα για το διάστημα της κρίσης. Και μετά να δούμε το υπόλοιπο αναλόγως. Για τον Ειδικό Φόρο και το ΦΠΑ στα καύσιμα, τα μέτρα πρέπει να ‘ναι προσωρινά. Μετά θα δούμε αν κάποιο απ’ αυτά μπορεί να πρέπει να μείνει, αναλόγως ποια είναι η κατάσταση. Άμεσα όμως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση σε αυτά, πρέπει να υπάρξει επέκταση και στα διυλιστήρια. Εδώ η αισχροκέρδεια δεν την περιμένουμε να έρθει. Έχει έρθει ήδη, τη βλέπουμε στις τιμές. Χρειάζεται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη. Η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα απ’ την προηγούμενη κρίση, ξέρετε το ’21, με την Ουκρανία, που ήρθε η ακρίβεια, τα pass ήρθανε, κάλυψαν για ένα σημείο, η ακρίβεια έμεινε».

«Δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια με το πλαφόν»

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος,  είπε πως το μέτρο του πλαφόν που έφερε η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει τη συσσωρευμένη ακρίβεια.

«Προφανώς αντιμετωπίζει προβλήματα αισχροκέρδειας, αλλά το μεγάλο πρόβλημα της χώρας σε σχέση με τη συσσωρευμένη ακρίβεια μπορεί να χτυπηθεί μόνο μέσω της μείωσης των έμμεσων φόρων. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ουσιαστικά μέτρα στη Βουλή με 4 τροπολογίες. Πρώτα απ’ όλα στο πλαφόν, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για τα καύσιμα. Και όχι μόνο στην αντλία. Από τη διύλιση, στα τρόφιμα, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να χτυπήσουμε τις τριγωνικές σχέσεις του σούπερ μάρκετ που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την ανοχή της κυβέρνησης. Και φέραμε και δύο τροπολογίες για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Να συναινέσουμε σε τι; Σε ένα μέτρο ατελέσφορο που μέσα σε μία εβδομάδα βλέπετε, η ίδια η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες και μάλλον μες τη βδομάδα θα ανακοινωθούν μέτρα από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ουσία των προβλημάτων. Αυτό είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Και το είπαμε με τρόπο κοστολογημένο και ουσιαστικό με την κατάθεση των τροπολογιών. Άρα, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αυτά τα μέτρα. Θα τα ψηφίσουμε εφόσον αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος.

»Μπορούμε να βρούμε και άλλα διακριτά μέτρα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δημοσιονομική κρίση. Ποια είναι αυτά τα διακριτά μέτρα; Είναι η φορολόγηση και των διυλιστηρίων, το έκανε μια φορά η κυβέρνηση με τον κατώτατο συντελεστή, μπορεί να το κάνει και τώρα με μεγαλύτερο συντελεστή, τους παρόχους ενέργειας, τις τράπεζες που τώρα διανέμουν στα Golden Boys μερίσματα».

Για τις πολιτικές εξελίξεις

Για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Σιμόπουλος είπε: «Πιστεύω ότι θα εξαντληθεί η τετραετία και μάλιστα έτσι όπως κινείται η κυβέρνηση θεωρώ ότι θα έχουμε μία τετραετία ακόμη αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Σήμερα, γιατί βλέπω λίγο να αμφιβάλλετε είναι λογικό, αυτό που συμβαίνει σήμερα συνέβη και το ’23 αυτούς τους μήνες. Η Νέα Δημοκρατία εκινείτο γύρω στο 30% και στο τέλος πήραμε 40%. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο οικονομικό δεν είναι πολιτικό, απεδείχθη πλήρως ότι δεν είναι πολιτικό. Όσον αφορά τις υποκλοπές, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η ιστορία θα ξαναπάει στη Δικαιοσύνη. Έχουμε μια καταγγελία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταδικαστεί μάλιστα, θα συνεχίσει ό,τι πει η Δικαιοσύνη».

Ο κ. Τσουκαλάς απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν φέρνουν στο συνέδριο το ψήφισμα ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία είπε: «Δεν έχω ακούσει να ζητάνε όλοι ψήφισμα. Εγώ έχω πει ο ίδιος και όταν μιλάω προφανώς δεν εκφέρω τη δική μου προσωπική άποψη, αλλά τη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι τα ντοκουμέντα του συνεδρίου και απ’ την πολιτική απόφαση θα προκύπτει με σαφήνεια αυτό. Το λέω εδώ και δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες. Το συνέδριο είναι κυρίαρχο, ο καθένας θα φέρει τις απόψεις του και εκεί ως ένα δημοκρατικό κόμμα θα αποφασίσουμε. Ο αγώνας μας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία».

Ο Γιώργος Γαβρήλος αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το πόσο το νέο του κόμμα θα επηρεάσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά ενάμισι χρόνο τώρα δεν ανταποκρίθηκαν. Ωστόσο το νέο πολιτικό σχέδιο, η ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς και η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης πλέον, είμαι σίγουρος ότι και με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθουν από την κοινωνία και με ρυθμιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει σ’ αυτό το καινούργιο που θα διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες».

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
«Σύνταγμα και Θεσμοί» 20.03.26

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Διπλωματία 20.03.26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Σύνταξη
Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Σύνταξη
Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Εξελίξεις στη υπόθεση Τσαγκαράκη: Συνελήφθη μία υπάλληλός του - Γνήσια μόνο 7 έργα

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»

Ο... κακός χαμός με το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται, με τον αρχηγό του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να δηλώνει ότι η Σενεγάλη νίκησε δίκαια και πως δεν θα αποδεχθεί το τρόπαιο...

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
