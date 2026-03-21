«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Πυρά κατά της κυβέρνησης που την κατηγορούν για αδράνεια στο κομμάτι της ακρίβειας και στην εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα εξαπολύουν στελέχη της αντιπολίτευσης.

Ο βουλευτής ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Ο βουλευτής ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου είπε πως εκείνος θεωρεί ότι ήρθε η ώρα να εξεταστεί η μείωση του Ειδικού Φόρου στα καύσιμα.

«Η κυβέρνηση έλεγε μέχρι τώρα και το στήριζα απόλυτα, ότι δεν προχωρούσε σ’ αυτό το μέτρο γιατί αυτή η μείωση δεν θα περνούσε στον καταναλωτή στο τέλος. Ολοκληρώνοντας βέβαια τη σκέψη μου, θα έλεγα επίσης ότι τα pass είναι μια χαρά αλλά εκεί έξω είναι πολλοί μικρομεσαίοι επαγγελματίες, είναι και η μεσαία τάξη στην οποία και εκεί πρέπει να σκύψουμε με πολύ προσοχή, γιατί αν διαρκέσει κι άλλο η κρίση, κάποιοι απ’ αυτούς θα γίνουν ευάλωτοι. Ανήκω λοιπόν σ’ αυτούς που στηρίζω πλήρως την κυβερνητική οικονομική πολιτική μέχρι σήμερα και ζητάω να εξεταστεί λοιπόν εδώ και τώρα αυτή η δυνατότητα. Τώρα το πόσο θα γίνει αυτή η μείωση, θα το δει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό που λέω επίσης, επειδή δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση στα διυλιστήρια στην τιμή, να δούμε και αν χρειαστεί να κάνουμε αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά με τη φορολογία στα υπερκέρδη. Κατανοώ, τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών, αλλά δεν είμαι στην κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν έχουν πάρει μουγκαφόν, μπορεί να έχουνε μια άποψη η οποία μπορεί να είναι διαφορετική».

Ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν μπορεί η χώρα να πάρει μέτρα μόνη της χωρίς να περιμένει την Ευρώπη είπε πως «είναι προφανές ότι μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας».

«Προφανώς και πρέπει η Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρόλο, να έχουμε και ευρωπαϊκή στήριξη σε αυτές τις πολιτικές. Ένα από αυτά είναι το να παραταθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, να υπάρξουνε και νέα κονδύλια για τη διαχείριση της κρίσης. Όμως η κρίση μαίνεται και η ζημιά, δεν περιμένει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης για να γίνει στη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν πολλές χώρες, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία που παίρνουν μέτρα αυτή τη στιγμή. Και παίρνουν μέτρα χωρίς να περιμένουν γιατί αντιλαμβάνονται ότι οι κοινωνίες χρειάζονται στήριξη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε μέτρα για το διάστημα της κρίσης. Και μετά να δούμε το υπόλοιπο αναλόγως. Για τον Ειδικό Φόρο και το ΦΠΑ στα καύσιμα, τα μέτρα πρέπει να ‘ναι προσωρινά. Μετά θα δούμε αν κάποιο απ’ αυτά μπορεί να πρέπει να μείνει, αναλόγως ποια είναι η κατάσταση. Άμεσα όμως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση σε αυτά, πρέπει να υπάρξει επέκταση και στα διυλιστήρια. Εδώ η αισχροκέρδεια δεν την περιμένουμε να έρθει. Έχει έρθει ήδη, τη βλέπουμε στις τιμές. Χρειάζεται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη. Η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα απ’ την προηγούμενη κρίση, ξέρετε το ’21, με την Ουκρανία, που ήρθε η ακρίβεια, τα pass ήρθανε, κάλυψαν για ένα σημείο, η ακρίβεια έμεινε».

«Δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια με το πλαφόν»

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, είπε πως το μέτρο του πλαφόν που έφερε η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει τη συσσωρευμένη ακρίβεια.

«Προφανώς αντιμετωπίζει προβλήματα αισχροκέρδειας, αλλά το μεγάλο πρόβλημα της χώρας σε σχέση με τη συσσωρευμένη ακρίβεια μπορεί να χτυπηθεί μόνο μέσω της μείωσης των έμμεσων φόρων. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ουσιαστικά μέτρα στη Βουλή με 4 τροπολογίες. Πρώτα απ’ όλα στο πλαφόν, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για τα καύσιμα. Και όχι μόνο στην αντλία. Από τη διύλιση, στα τρόφιμα, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να χτυπήσουμε τις τριγωνικές σχέσεις του σούπερ μάρκετ που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την ανοχή της κυβέρνησης. Και φέραμε και δύο τροπολογίες για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Να συναινέσουμε σε τι; Σε ένα μέτρο ατελέσφορο που μέσα σε μία εβδομάδα βλέπετε, η ίδια η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες και μάλλον μες τη βδομάδα θα ανακοινωθούν μέτρα από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ουσία των προβλημάτων. Αυτό είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Και το είπαμε με τρόπο κοστολογημένο και ουσιαστικό με την κατάθεση των τροπολογιών. Άρα, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αυτά τα μέτρα. Θα τα ψηφίσουμε εφόσον αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος.

»Μπορούμε να βρούμε και άλλα διακριτά μέτρα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δημοσιονομική κρίση. Ποια είναι αυτά τα διακριτά μέτρα; Είναι η φορολόγηση και των διυλιστηρίων, το έκανε μια φορά η κυβέρνηση με τον κατώτατο συντελεστή, μπορεί να το κάνει και τώρα με μεγαλύτερο συντελεστή, τους παρόχους ενέργειας, τις τράπεζες που τώρα διανέμουν στα Golden Boys μερίσματα».

Για τις πολιτικές εξελίξεις

Για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Σιμόπουλος είπε: «Πιστεύω ότι θα εξαντληθεί η τετραετία και μάλιστα έτσι όπως κινείται η κυβέρνηση θεωρώ ότι θα έχουμε μία τετραετία ακόμη αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Σήμερα, γιατί βλέπω λίγο να αμφιβάλλετε είναι λογικό, αυτό που συμβαίνει σήμερα συνέβη και το ’23 αυτούς τους μήνες. Η Νέα Δημοκρατία εκινείτο γύρω στο 30% και στο τέλος πήραμε 40%. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο οικονομικό δεν είναι πολιτικό, απεδείχθη πλήρως ότι δεν είναι πολιτικό. Όσον αφορά τις υποκλοπές, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η ιστορία θα ξαναπάει στη Δικαιοσύνη. Έχουμε μια καταγγελία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταδικαστεί μάλιστα, θα συνεχίσει ό,τι πει η Δικαιοσύνη».

Ο κ. Τσουκαλάς απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν φέρνουν στο συνέδριο το ψήφισμα ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία είπε: «Δεν έχω ακούσει να ζητάνε όλοι ψήφισμα. Εγώ έχω πει ο ίδιος και όταν μιλάω προφανώς δεν εκφέρω τη δική μου προσωπική άποψη, αλλά τη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι τα ντοκουμέντα του συνεδρίου και απ’ την πολιτική απόφαση θα προκύπτει με σαφήνεια αυτό. Το λέω εδώ και δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες. Το συνέδριο είναι κυρίαρχο, ο καθένας θα φέρει τις απόψεις του και εκεί ως ένα δημοκρατικό κόμμα θα αποφασίσουμε. Ο αγώνας μας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία».

Ο Γιώργος Γαβρήλος αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το πόσο το νέο του κόμμα θα επηρεάσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά ενάμισι χρόνο τώρα δεν ανταποκρίθηκαν. Ωστόσο το νέο πολιτικό σχέδιο, η ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς και η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης πλέον, είμαι σίγουρος ότι και με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθουν από την κοινωνία και με ρυθμιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει σ’ αυτό το καινούργιο που θα διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες».