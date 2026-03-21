Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν

Την ώρα που τα νοικοκυριά βιώνουν ήδη τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν με την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων αλλά και την ακρίβεια που έτσι και αλλιώς υπήρχε σε προϊόντα και ήδη πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση ακόμη μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή είπε πως βρισκόμαστε μπροστά στην πιο δύσκολη, επικίνδυνη και επώδυνη κρίση με βαριές οικονομικές συνέπειες.

Ενώ αναφερόμενος στη Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιήθηκε είπε: «Είναι φανερό ότι στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές οπτικές. Και δεν υπάρχει ενσυναίσθηση του τι μπορεί να συμβαίνει σε μια σειρά κοινωνίες, αλλά φοβάμαι ότι ίσως το πράγμα είναι και λίγο χειρότερο, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μία στρατηγικού χαρακτήρα αντιπαράθεση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στην περιοχή που εξελίσσεται, στη Μέση Ανατολή, παράγεται σημαντικό τμήμα και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, που μεταφέρεται ένα σημαντικό τμήμα στην Ευρώπη, όπως επίσης και είναι μία περιοχή σταυροδρόμι μεταφοράς των προϊόντων από και προς την Ευρώπη και την Ασία. Άρα οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.

Πληθωριστικός κίνδυνος

»Ο ισχυρότερος κίνδυνος για εμάς αμέσως, είναι ο πληθωριστικός κίνδυνος. Να έχουμε μία νέα μεγάλη έξαρση του πληθωρισμού, η οποία θα περάσει μέσα στην οικονομία και στις τσέπες όλων των πολιτών. Και συνεπώς έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ευρώπη με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Θεωρώ ότι η Ευρώπη δείχνει, όχι τα ίδια αντανακλαστικά με αυτά που θα έπρεπε να έχει με βάση το χαρακτήρα και την οξύτητα που έχει αυτή η κρίση. Δεν θέλω όμως, να χαρακτηρίσω τα μέτρα που παίρνει η ηγεσία σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο καθένας κάνει το καλύτερο για τη χώρα του».

Όπως είπε, η χώρα μας θα πρέπει να πάρει μέτρα, τα οποία αυτή τη στιγμή μελετώνται.

«Υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά σενάρια πάνω στα οποία εργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Εμένα με προβληματίζει τρομερά το θέμα του diesel, γιατί με αυτό κινούνται σχεδόν όλα τα φορτηγά. Είναι βέβαιο ότι θα παρθούν πρόσθετα μέτρα. Πριν λίγες μέρες είχαμε μία συνάντηση με τους βενζινοπώλες. Υπήρξε πνεύμα συνεννόησης, παρότι είχαν αντιρρήσεις στο μέτρο του πλαφόν που βάλαμε. Θέλω να ξεχωρίσω τη στάση του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν μια στάση ευθύνης. Προφανώς διαφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά πράγματα και έτσι είναι, αντιπολίτευση είναι, αλλά νομίζω ότι είναι θετικό το ότι το ψήφισε(το πλαφόν). Δεν έκαναν όμως και οι άλλοι το ίδιο. Και όχι απλά δεν έκαναν το ίδιο, αλλά βλέπουμε σκηνές απείρου κάλλους μέσα στη Βουλή, με πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου σοβαρά. Όταν γίνεται πόλεμος, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες απειλές, να κάθεσαι ορισμένοι από την αντιπολίτευση και να δημιουργούν μία ατμόσφαιρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή δημοκρατία και τις ανάγκες της κοινωνίας».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως το πλαφόν είναι πλαφόν κέρδους και αφορά την βενζίνη και το ντίζελ και αφορά αλλά επίσης και τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

«Είναι ένα μέτρο ενάντια στην αισχροκέρδεια. Για να αντιμετωπίσεις ευρύτερα το πρόβλημα του κόστους, χρειάζονται μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία σχετίζονται με τους μισθούς, με τις μειώσεις των φόρων και με την κανονική λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πάρει και πρόσθετα μέτρα».