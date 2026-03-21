Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 11:09

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Την ώρα που τα νοικοκυριά βιώνουν ήδη τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν με την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων αλλά και την ακρίβεια που έτσι και αλλιώς υπήρχε σε προϊόντα και ήδη πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση ακόμη μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή είπε πως βρισκόμαστε μπροστά στην πιο δύσκολη, επικίνδυνη και επώδυνη κρίση με βαριές οικονομικές συνέπειες.

Ενώ αναφερόμενος στη Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιήθηκε είπε: «Είναι φανερό ότι στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές οπτικές. Και δεν υπάρχει ενσυναίσθηση του τι μπορεί να συμβαίνει σε μια σειρά κοινωνίες, αλλά φοβάμαι ότι ίσως το πράγμα είναι και λίγο χειρότερο, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μία στρατηγικού χαρακτήρα αντιπαράθεση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στην περιοχή που εξελίσσεται, στη Μέση Ανατολή, παράγεται σημαντικό τμήμα και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, που μεταφέρεται ένα σημαντικό τμήμα στην Ευρώπη, όπως επίσης και είναι μία περιοχή σταυροδρόμι μεταφοράς των προϊόντων από και προς την Ευρώπη και την Ασία. Άρα οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.

Πληθωριστικός κίνδυνος

»Ο ισχυρότερος κίνδυνος για εμάς αμέσως, είναι ο πληθωριστικός κίνδυνος. Να έχουμε μία νέα μεγάλη έξαρση του πληθωρισμού, η οποία θα περάσει μέσα στην οικονομία και στις τσέπες όλων των πολιτών. Και συνεπώς έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ευρώπη με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Θεωρώ ότι η Ευρώπη δείχνει, όχι τα ίδια αντανακλαστικά με αυτά που θα έπρεπε να έχει με βάση το χαρακτήρα και την οξύτητα που έχει αυτή η κρίση. Δεν θέλω όμως, να χαρακτηρίσω τα μέτρα που παίρνει η ηγεσία σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο καθένας κάνει το καλύτερο για τη χώρα του».

Όπως είπε, η χώρα μας θα πρέπει να πάρει μέτρα, τα οποία αυτή τη στιγμή μελετώνται.

«Υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά σενάρια πάνω στα οποία εργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Εμένα με προβληματίζει τρομερά το θέμα του diesel, γιατί με αυτό κινούνται σχεδόν όλα τα φορτηγά. Είναι βέβαιο ότι θα παρθούν πρόσθετα μέτρα. Πριν λίγες μέρες είχαμε μία συνάντηση με τους βενζινοπώλες. Υπήρξε πνεύμα συνεννόησης, παρότι είχαν αντιρρήσεις στο μέτρο του πλαφόν που βάλαμε. Θέλω να ξεχωρίσω τη στάση του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν μια στάση ευθύνης. Προφανώς διαφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά πράγματα και έτσι είναι, αντιπολίτευση είναι, αλλά νομίζω ότι είναι θετικό το ότι το ψήφισε(το πλαφόν). Δεν έκαναν όμως και οι άλλοι το ίδιο. Και όχι απλά δεν έκαναν το ίδιο, αλλά βλέπουμε σκηνές απείρου κάλλους μέσα στη Βουλή, με πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου σοβαρά. Όταν γίνεται πόλεμος, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες απειλές, να κάθεσαι ορισμένοι από την αντιπολίτευση και να δημιουργούν μία ατμόσφαιρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή δημοκρατία και τις ανάγκες της κοινωνίας».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως το πλαφόν είναι πλαφόν κέρδους και αφορά την βενζίνη και το ντίζελ και αφορά αλλά επίσης και τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

«Είναι ένα μέτρο ενάντια στην αισχροκέρδεια. Για να αντιμετωπίσεις ευρύτερα το πρόβλημα του κόστους, χρειάζονται μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία σχετίζονται με τους μισθούς, με τις μειώσεις των φόρων και με την κανονική λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πάρει και πρόσθετα μέτρα».

Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Βάση δεδομένων 20.03.26

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Εξελίξεις στη υπόθεση Τσαγκαράκη: Συνελήφθη μία υπάλληλός του - Γνήσια μόνο 7 έργα

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»

Ο... κακός χαμός με το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται, με τον αρχηγό του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να δηλώνει ότι η Σενεγάλη νίκησε δίκαια και πως δεν θα αποδεχθεί το τρόπαιο...

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ταινία möbius 21.03.26

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 400 πίνακες εκ των οποίων 8 είναι πλαστοί
Ελλάδα 21.03.26

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 400 πίνακες εκ των οποίων 8 είναι πλαστοί

Ενώπιον του εισαγγελέα, και ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο γνωστός έμπορος τέχνης, Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος συνελήφθη με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης
Κόσμος 21.03.26

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη

Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου
Η ώρα του «Μανόλο» 21.03.26

Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου

Η σπουδαία μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν.

Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
Ελλάδα 21.03.26

Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους - Πόσο είναι το πρόστιμο

Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι' αυτό
Editorial 21.03.26

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

