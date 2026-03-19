Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Με ορόσημο το Πάσχα κινούνται στην κυβέρνηση, καθώς θεωρούν ότι μέχρι τότε οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν μπορούν να απορροφηθούν, αλλά από το Πάσχα και μετά, φοβούνται έντονα ότι, όσο ο πόλεμος θα συνεχίζεται, τόσο η κατάσταση με την ακρίβεια θα ξεφεύγει, λαμβάνοντας διαστάσεις χιονοστιβάδας. Κάτι που βέβαια δεν θα αφήσει αλώβητο το μέγαρο Μαξίμου.

Εξ ου και στην κυβέρνηση ρίχνουν στο τραπέζι κάποια μέτρα, στη γνωστή λογική των επιδομάτων που εφαρμόστηκε και σε προηγούμενες κρίσεις, (μιλώντας για μέτρα στοχευμένα και περιορισμένης διάρκειας), τα οποία εξετάζουν να δοθούν εν όψει Πάσχα και πάντως όχι στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.

Παρότι βέβαια κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν και την επίσπευσή τους εφόσον οι οικονομικές επιπτώσεις της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης υποχρεώσουν την κυβέρνηση σε πιο άμεσες ενέργειες, την ώρα που στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρείται κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα για το πού πάει το πράγμα σε σχέση με τις συνέπειες στην οικονομία.

Μετακινήσεις

Ήδη οι πολίτες βιώνουν στην καθημερινότητά τους τις αυξήσεις στη βενζίνη και τα καύσιμα, με αποτέλεσμα ο νούμερο ένα πονοκέφαλος για το Μαξίμου αυτή τη στιγμή να είναι οι ανατιμήσεις στις μετακινήσεις και τις μεταφορές συνολικά, είτε αυτές αφορούν τη χρήση των οχημάτων, είτε βέβαια και των πλοίων. Κυβερνητικά στελέχη προβλέπουν ότι θα υπάρξει μεγάλο θέμα με τα ακτοπλοϊκά και τα ναύλα των πλοίων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση εν όψει και της τουριστικής σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με τα μέτρα που ακούγονται, καλά ενημερωμένες κυβερνητικές πηγές λένε ότι στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα όπως η επιδότηση στα καύσιμα (fuel pass) -κάτι που επιβεβαίωσε, μιλώντας στο MEGA, και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης- ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπάρχει συζήτηση στο κυβερνητικό περιβάλλον και για κάποια επιταγή ακρίβειας που θα αφορά την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, με το βλέμμα δηλαδή στο σουπερμάρκετ. Στο βάθος μένει το μέτρο της επιδότησης στο ρεύμα, καθώς, πάντα κατά τις ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο τραπέζι της συζήτησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε (Bloomberg) πως «αν χρειαστεί, στην Ελλάδα έχουμε ήδη την εργαλειοθήκη για μέτρα στοχευμένης στήριξης προς τους πιο ευάλωτους», ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σχετικά με την την προοπτική λήψης μέτρων, ανέφερε πως «αν προχωρήσουμε προς τα εκεί θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια, όπως υπάρχουν και στον προϋπολογισμό σενάρια για τις τιμές του πετρελαίου».

Το συνδέουν με Ευρώπη

Όσο για το θέμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα Καύσιμα, από την κυβέρνηση σπεύδουν να συνδέσουν οποιαδήποτε μείωσή του σε εθνικό επίπεδο, αποκλειστικά με το να υπάρξει σχετική απόφαση συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο (διαφορετικά εξακολουθούν να το αποκλείουν). Σπεύδουν έτσι και να προλάβουν την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία σε όλη αυτήν την περίοδο που η χώρα μας μαστίζεται από την ακρίβεια, εγκαλεί την κυβέρνηση για την άρνησή της να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, καταγγέλλοντας το Μαξίμου ότι με τα υπερέσοδα των έμμεσων αυτών φόρων -τα οποία διογκώνει η ακρίβεια- κάνει την επιδοματική της πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση, εγώ δεν λέω ότι θα την πάρει, να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να πάρουν κάποιες αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εάν δεν πάρει τέτοια απόφαση η Ευρώπη, όσοι προτείνουν κάτι τέτοιο, ουσιαστικά πρέπει να απαντήσουν σε δύο πράγματα: πρώτον, από πού θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό, εκτός αν θέλουν η χώρα μας να μπει σε κατηγορία χωρών που δεν σέβονται τις οροφές δαπανών και μπαίνουν σε διαδικασία επιτήρησης».

Μία μέρα πριν ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός που είχε θελήσει να δηλώσει (Bloomberg) ότι «ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, τη στήριξη που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε πάντα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης. Δεν βλέπω λόγο να ανοίξουμε μια μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό για να στηρίξουμε και ανθρώπους που μπορούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές στη βενζίνη ή το πετρέλαιο».

Τι περιμένουν από Βρυξέλλες

Στο μεταξύ κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε από το Πάσχα και μετά, το πρόβλημα με την ακρίβεια στη χώρα μας θα είναι εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο λένε ότι δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην ελληνική κυβέρνηση δεν περιμένουν πρωτοβουλίες όπως ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, θα ήθελαν να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί όροι, επιτρέποντας αύξηση των δαπανών. Θα ήθελαν δηλαδή είτε να αυξηθεί το όριο των δαπανών, είτε να εξαιρεθούν συγκεκριμένες δαπάνες από τον υπολογισμό του ορίου αυτού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα ήθελαν επίσης να δοθεί δυνατότητα κάποιας επιδότησης για τα καύσιμα.

Βέβαια για το τωρινό ευρωπαϊκό συμβούλιο, που διεξάγεται Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, κρατούν μικρό καλάθι. Κυβερνητικά στελέχη περιμένουν απλώς μια επικαιροποίηση της εργαλειοθήκης και συζήτηση για το πλαίσιο μέτρων χωρίς όμως αποφάσεις. Αναμένουν επίσης εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει σενάρια.

Οι θέσεις του πρωθυπουργού

Όσο για τη συμμετοχή σε αυτό του Κυρ. Μητσοτάκη, η θέση του πρωθυπουργού είναι ότι «στόχος της Ε.Ε. πρέπει να είναι η επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν που θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές -με βασική αυτήν του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης».

Και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ότι η Ευρώπη «πρέπει να στηριχτεί στα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση του 2022, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». Καθώς επίσης ότι «πυξίδα σε όλες τις αποφάσεις θα πρέπει να είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η οποία είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας» και πως «εφόσον χρειαστεί, η Ε.Ε. πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο που θα προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι, ήδη όλη αυτήν την περίοδο, η ακρίβεια είναι ο νούμερο ένα παράγοντας φθοράς της κυβέρνησης. Και ξέρουν πως, αν και με την τωρινή κρίση, η ακρίβεια λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, τότε κανένα αφήγημα περί «εισαγόμενης ακρίβειας» δεν θα μπορεί να ανακόψει τα νέα κύματα κυβερνητικής φθοράς.