Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαρτίου 2026, 23:00

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Με ορόσημο το Πάσχα κινούνται στην κυβέρνηση, καθώς θεωρούν ότι μέχρι τότε οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν μπορούν να απορροφηθούν, αλλά από το Πάσχα και μετά, φοβούνται έντονα ότι, όσο ο πόλεμος θα συνεχίζεται, τόσο η κατάσταση με την ακρίβεια θα ξεφεύγει, λαμβάνοντας διαστάσεις χιονοστιβάδας. Κάτι που βέβαια δεν θα αφήσει αλώβητο το μέγαρο Μαξίμου.

Εξ ου και στην κυβέρνηση ρίχνουν στο τραπέζι κάποια μέτρα, στη γνωστή λογική των επιδομάτων που εφαρμόστηκε και σε προηγούμενες κρίσεις, (μιλώντας για μέτρα στοχευμένα και περιορισμένης διάρκειας), τα οποία εξετάζουν να δοθούν εν όψει Πάσχα και πάντως όχι στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.

Παρότι βέβαια κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν και την επίσπευσή τους εφόσον οι οικονομικές επιπτώσεις της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης υποχρεώσουν την κυβέρνηση σε πιο άμεσες ενέργειες, την ώρα που στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρείται κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα για το πού πάει το πράγμα σε σχέση με τις συνέπειες στην οικονομία.

Μετακινήσεις

Ήδη οι πολίτες βιώνουν στην καθημερινότητά τους τις αυξήσεις στη βενζίνη και τα καύσιμα, με αποτέλεσμα ο νούμερο ένα πονοκέφαλος για το Μαξίμου αυτή τη στιγμή να είναι οι ανατιμήσεις στις μετακινήσεις και τις μεταφορές συνολικά, είτε αυτές αφορούν τη χρήση των οχημάτων, είτε βέβαια και των πλοίων. Κυβερνητικά στελέχη προβλέπουν ότι θα υπάρξει μεγάλο θέμα με τα ακτοπλοϊκά και τα ναύλα των πλοίων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση εν όψει και της τουριστικής σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με τα μέτρα που ακούγονται, καλά ενημερωμένες κυβερνητικές πηγές λένε ότι στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα όπως η επιδότηση στα καύσιμα (fuel pass) -κάτι που επιβεβαίωσε, μιλώντας στο MEGA, και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης- ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπάρχει συζήτηση στο κυβερνητικό περιβάλλον και για κάποια επιταγή ακρίβειας που θα αφορά την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, με το βλέμμα δηλαδή στο σουπερμάρκετ. Στο βάθος μένει το μέτρο της επιδότησης στο ρεύμα, καθώς, πάντα κατά τις ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο τραπέζι της συζήτησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε (Bloomberg) πως «αν χρειαστεί, στην Ελλάδα έχουμε ήδη την εργαλειοθήκη για μέτρα στοχευμένης στήριξης προς τους πιο ευάλωτους», ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σχετικά με την την προοπτική λήψης μέτρων, ανέφερε πως «αν προχωρήσουμε προς τα εκεί θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια, όπως υπάρχουν και στον προϋπολογισμό σενάρια για τις τιμές του πετρελαίου».

Το συνδέουν με Ευρώπη

Όσο για το θέμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα Καύσιμα, από την κυβέρνηση σπεύδουν να συνδέσουν οποιαδήποτε μείωσή του σε εθνικό επίπεδο, αποκλειστικά με το να υπάρξει σχετική απόφαση συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο (διαφορετικά εξακολουθούν να το αποκλείουν). Σπεύδουν έτσι και να προλάβουν την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία σε όλη αυτήν την περίοδο που η χώρα μας μαστίζεται από την ακρίβεια, εγκαλεί την κυβέρνηση για την άρνησή της να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, καταγγέλλοντας το Μαξίμου ότι με τα υπερέσοδα των έμμεσων αυτών φόρων -τα οποία διογκώνει η ακρίβεια- κάνει την επιδοματική της πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση, εγώ δεν λέω ότι θα την πάρει, να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να πάρουν κάποιες αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εάν δεν πάρει τέτοια απόφαση η Ευρώπη, όσοι προτείνουν κάτι τέτοιο, ουσιαστικά πρέπει να απαντήσουν σε δύο πράγματα: πρώτον, από πού θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό, εκτός αν θέλουν η χώρα μας να μπει σε κατηγορία χωρών που δεν σέβονται τις οροφές δαπανών και μπαίνουν σε διαδικασία επιτήρησης».

Μία μέρα πριν ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός που είχε θελήσει να δηλώσει (Bloomberg) ότι «ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, τη στήριξη που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε πάντα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης. Δεν βλέπω λόγο να ανοίξουμε μια μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό για να στηρίξουμε και ανθρώπους που μπορούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές στη βενζίνη ή το πετρέλαιο».

Τι περιμένουν από Βρυξέλλες

Στο μεταξύ κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε από το Πάσχα και μετά, το πρόβλημα με την ακρίβεια στη χώρα μας θα είναι εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο λένε ότι δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην ελληνική κυβέρνηση δεν περιμένουν πρωτοβουλίες όπως ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, θα ήθελαν να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί όροι, επιτρέποντας αύξηση των δαπανών. Θα ήθελαν δηλαδή είτε να αυξηθεί το όριο των δαπανών, είτε να εξαιρεθούν συγκεκριμένες δαπάνες από τον υπολογισμό του ορίου αυτού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα ήθελαν επίσης να δοθεί δυνατότητα κάποιας επιδότησης για τα καύσιμα.

Βέβαια για το τωρινό ευρωπαϊκό συμβούλιο, που διεξάγεται Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, κρατούν μικρό καλάθι. Κυβερνητικά στελέχη περιμένουν απλώς μια επικαιροποίηση της εργαλειοθήκης και συζήτηση για το πλαίσιο μέτρων χωρίς όμως αποφάσεις. Αναμένουν επίσης εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει σενάρια.

Οι θέσεις του πρωθυπουργού

Όσο για τη συμμετοχή σε αυτό του Κυρ. Μητσοτάκη, η θέση του πρωθυπουργού είναι ότι «στόχος της Ε.Ε. πρέπει να είναι η επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν που θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές -με βασική αυτήν του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης».

Και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ότι η Ευρώπη «πρέπει να στηριχτεί στα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση του 2022, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». Καθώς επίσης ότι «πυξίδα σε όλες τις αποφάσεις θα πρέπει να είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η οποία είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας» και πως «εφόσον χρειαστεί, η Ε.Ε. πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο που θα προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι, ήδη όλη αυτήν την περίοδο, η ακρίβεια είναι ο νούμερο ένα παράγοντας φθοράς της κυβέρνησης. Και ξέρουν πως, αν και με την τωρινή κρίση, η ακρίβεια λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, τότε κανένα αφήγημα περί «εισαγόμενης ακρίβειας» δεν θα μπορεί να ανακόψει τα νέα κύματα κυβερνητικής φθοράς.

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτικό κόστος 19.03.26

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Πολιτική 19.03.26

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Εμείς λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με την κυβέρνησή του - θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τα στοιχεία 19.03.26

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Conference League 19.03.26

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

