Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει πρόγραμμα και μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Bloomberg.

«Δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις», είπε ο πρωθυπουργός, «αλλά το κόμμα μου έχει συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις απλώς θέλουν να μας διώξουν από την εξουσία», υποστήριξε.

Παράλληλα, ανέφερε πως έχει «πολύ σαφές σχέδιο για την επόμενη θητεία» του, σημειώνοντας δεν βλέπει να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο από άλλους, επαναφέροντας έτσι το «Μητσοτάκης ή χάος».

Συζητώντας με την δημοσιογράφο Francine Lacqua, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός μίλησε για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, ενώ επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ένα πακέτο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων έτοιμο προς ενεργοποίηση, αν χρειαστεί να στηρίξουμε καταναλωτές και επιχειρήσεις με τις τιμές της ενέργειας. Αν συνεχιστεί η κρίση, να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χάσουμε χρόνο για να το ενεργοποιήσουμε», επισήμανε.

«Μόνο η ΝΔ μπορεί να κυβερνήσει»

«Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν έπρεπε να συζητήσουμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το εάν θα στείλουμε πλοία στην Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία, θέλει «να κοιτάξει τους πολίτες στα μάτια» και να τους θυμίσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και τι πέτυχε, όπως την αύξηση των μισθών – η οποία είναι πενιχρή την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να καλπάζει και οι Έλληνες δεν μπορούν να βγάλουν τα μήνα…

Υπενθυμίζοντας ότι το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να δείξει στους πολίτες ότι γιορτάζουμε την επέτειο των δύο αιώνων σε μία ευρωπαϊκή χώρα, ενώ τόνισε πως οι πολίτες «ψάχνουν σταθερότητα και ασφάλεια».

Στενά του Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση»

«Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την αεράμυνα της Βουλγαρίας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος συνέδεσε τις επιπτώσεις με τον χρόνο διάρκειας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι όσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες.

Δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση κοντά στο Ιράν, μετά την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποστείλουν πλοία, για να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Η απλή απάντηση είναι όχι, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση γύρω από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας πως αμφιβάλλει «αν υπάρχει μεγάλη ευρωπαϊκή διάθεση για μια τέτοια αποστολή αυτή τη στιγμή».

«Η επιχείρηση Ασπίδες δεν έχει υποστήριξη από όλη την Ευρώπη»

«Η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης», είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ μίλησε και για την επιχείρηση «Ασπίδες».

«Η επιχείρηση ‘Ασπίδες’, δυστυχώς, δεν έχει υποστήριξη από όλη την Ευρώπη, είναι όμως μια επιχείρηση που έχει ξεκάθαρα γεωγραφικά όρια και δεν καλύπτει τα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε, πάντως, πως «η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει δει τις επιπτώσεις της κρίσης, λόγω του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιεί», ωστόσο, προσέθεσε ότι, «πέραν των παρεμβάσεων που γίνονται τώρα, θα πρέπει να γίνει και γενικότερη συζήτηση στην Ευρώπη για την ενέργεια».

«Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα»

«Έχουμε εμπειρία να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Η εμπειρία για το πώς η Ευρώπη διαχειρίστηκε την κρίση το 2022, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία θα πρέπει να αξιολογηθεί», ανέφερε, τονίζοντας πως «το σημαντικό είναι το κόστος της ενέργειας».

«Πέραν των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου, η χώρα θα πρέπει να συζητήσει και άλλες μορφές, όπως η πυρηνική ενέργεια», προσέθεσε, σημειώνοντας ότι τυχόν μέτρα για τη στήριξη των πολιτών θα πρέπει να είναι «στοχευμένα και συγκεκριμένου χρόνου».

Όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια, υποστήριξε ότι είναι μέρος της λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει διάλογος για το ζήτημα.

«Η χώρα έχει ανάπτυξη, πιάνει τους δημοσιονομικούς στόχους και η οικονομία της αναπτύσσεται περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση πήρε μέτρα, όπως φοροελαφρύνσεις σε νέους και οικογένειες με παιδιά», όπως είπε.

Τέλος, ανέφερε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων έως 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.