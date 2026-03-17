Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης

Μετά τα μέτρα – ασπιρίνες κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ήρθε η σειρά του αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, να μιλήσει γενικόλογα περί στήριξης των πολιτών – εάν χρειαστεί – αλλά και να υπερασπιστεί το κυβερνητικό αφήγημα πως «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα»

Αφού διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να λάβει μέρος στον πόλεμο», προσθέτοντας πως «υπήρξε μια αποφασιστική στάση συμπαράστασης στην Κύπρο, όχι μόνο στο επίπεδο των συμβολισμών αλλά και της ουσίας, με την αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών», ενώ δήλωσε ότι «παρακολουθούμε τις εξελίξεις, σε συνεργασία με τους εταίρους μας και μας απασχολεί η προστασία της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, «έχει αποφασιστεί η ενίσχυση της επιχείρησης ‘Ασπίδες’, μία συλλογική επιχείρηση στην οποία συμμετέχει η χώρα μας με το Πολεμικό Ναυτικό, όχι στα Στενά του Ορμούζ αλλά στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ελλάδα έχει μια μακρά παράδοση λειτουργίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μία βασική αρχή, με βάση την οποία θα κινηθούμε», πρόσθεσε.

«Στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις»

Σε ερώτηση για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε, σε συνεντεύξεις του στον Ant1 και στην ΕΡΤ, ότι η κυβέρνηση θα είναι παρούσα, «όπως ήταν στην κρίση του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση του 2022», λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη «τα πραγματικά δεδομένα», όπως επισήμανε.

«Αν προχωρήσουμε προς τα εκεί, θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια, όπως υπάρχουν και στον προϋπολογισμό σενάρια για τις τιμές του πετρελαίου», ανέφερε, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πως «όλη αυτή τη συζήτηση για παρεμβάσεις στήριξης, την κάνουμε επειδή η οικονομία δεν βρίσκεται στην κατάσταση που ήταν κατά την περασμένη δεκαετία και το 2019. Και επιπλέον, διότι δεν ακούσαμε όλους αυτούς που μας λέγανε ‘δώστε τα όλα’. Αν το είχαμε κάνει, σήμερα δεν θα υπήρχαν χρήματα προς διάθεση», υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Όπως δήλωσε, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης κινούνται σε τρία επίπεδα: «Πρώτον, διασφάλιση της επάρκειας των αγαθών, για την οποία δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Δεύτερον, αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας με τα (σ.σ. ανεπαρκή) μέτρα που ανακοινώθηκαν για επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδος σε καύσιμα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Και τρίτον, στήριξη των πολιτών που πλήττονται από την κρίση, ιδιαίτερα των ευάλωτων».

Ο κ. Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που διατυπώνονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από την ίδια την αγορά, αναφορικά με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, υποστήριξε ότι αυτό καθορίστηκε με βάση τα πραγματικά στοιχεία για τα περιθώρια κέρδους με τα οποία δούλευε η αγορά το προηγούμενο διάστημα. «Η απόφαση δεν ήταν καθόλου αυθαίρετη, στηρίχθηκε σε πραγματικά στοιχεία. Γίνονται συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους κλάδους, δεν θα λειτουργήσουμε με δογματισμό, αλλά και δεν θα ανεχθούμε, στο όνομα της κρίσης, κινήσεις οι οποίες καλλιεργούν ένα κλίμα αισχροκέρδειας», σημείωσε.

«Άλλοι αγαπάνε τους φτωχούς και θα μοίραζαν λεφτά»

«Όσο περισσότερο διαρκέσει η κρίση και όσο εντονότερη είναι, θα λειτουργήσει αρνητικά για την διεθνή οικονομία και για την ελληνική. Είναι μία δύσκολη στιγμή και θα υπάρχουν επιπτώσεις», παραδέχθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και αφήνοντας αιχμές προς πάσα κατεύθυνση – εντός και εκτός ΝΔ – ισχυρίσθηκε πως «υπάρχουν στο πολιτικό πεδίο εκείνοι που ξιφουλκούν για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ορισμένοι θα ενίσχυαν τις ένοπλες δυνάμεις με τα λόγια. Άλλοι αγαπάνε τους φτωχούς και θα μοίραζαν λεφτά, που κανείς δεν ξέρει από πού θα τα έβρισκαν».

Για να σημειώσει πως «εμείς δεν ανήκουμε σε αυτές τις κατηγορίες. Προσπαθούμε να κινηθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και στην οικονομία. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και χάρη σε αυτά, αν υπάρξει ανάγκη, θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες, όπως κάναμε στον κορονοϊό και στην ενεργειακή κρίση».