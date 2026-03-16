Σε νέες υποσχέσεις για την αντιμετώπιση ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας επιδόθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας τις σχετικές ανακοινώσεις εντός των επομένων 15 ημερών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντίστοιχες εξαγγελίες είχε κάνει και τον περασμένο Οκτώβριο από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, οπότε και είχε δεσμευτεί για πακέτο μέτρων «εντός ολίγων εβδομάδων».

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ενεργειακό κόστος

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκδήλωση «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία», ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι ώρα να θωρακιστεί και η ελληνική βιομηχανία ιδιαίτερα σε μία περίοδο που διεθνείς τιμές ενέργειας ακολουθούν εκ νέου ανοδική πορεία.

«Είναι μια διαπραγμάτευση αυτή, η οποία έγινε εδώ και πολλούς μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εύκολη, είμαστε όμως πια στην ευχάριστη θέση να έχουμε περίπου καταλήξει και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο υπουργείο μέσα στις επόμενες 15 μέρες», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στο εθνικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία, γνωστοποιώντας ότι η οριστικοποίησησή του θα τεθεί σε διαβούλευσης μέσα στην άνοιξη με σκοπό να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό.

«Το σχέδιο νόμου για το χωροταξικό και για τη βιομηχανία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην άνοιξη, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των φορέων που εμπλέκονται άμεσα, με σκοπό να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση, είπε ότι το ζήτημα θα απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λέγοντας ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να βρεθεί προετοιμασμένη απέναντι «στο ενδεχόμενο -τονίζω, στο ενδεχόμενο- η κρίση αυτή να διαρκέσει περισσότερο, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και κατά συνέπεια, δυστυχώς, δυσάρεστες επιπτώσεις και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό».

«Γι’ αυτό και θα πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα -κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα-, έτσι ώστε να μπορούμε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το τονίζω, να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας», προσέθεσε.

Υπεραμύνθηκε του πλαφόν σε καύσιμα και προιόντα σούπερ μάρκετ και παρότι διευκρίνισε ότι τέτοιες παρεμβάσεις αντιβαίνουν από τη φιλελεύθερη φιλοσοφία της κυβέρνησης, τις χαρακτήρισε «αναγκαίες» και «προσωρινές» για την προστασία της οικονομίας και τον περιορισμό του πληθωρισμού, ευχόμενος να μην χρειαστεί να παραταθούν πέραν του τριμήνου τα μέτρα αυτά.

Η γραφειοκρατία

Σχετικά με τη γραφειοκρατία είπε ότι «θα δρομολογήσουμε άμεσα θεσμικές τομές, ώστε το σύστημα υποδοχής των επενδύσεων να γίνει πιο συνεκτικό μέσα από τη συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης».

Όπως εξήγησε «από τη στιγμή της αίτησης και τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής μέχρι την παρακολούθηση της υλοποίησής της, η πορεία να κινείται μόνο σε έναν άξονα. Να υπάρχει ένας φορέας υποδοχής και επεξεργασίας, ο οποίος θα λογοδοτεί και για την ταχύτητα επεξεργασίας αυτών των αιτήσεων χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση παρεμβολή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στάθηκε στον τομέα των επενδύσεων «που ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεπερνούν το 17%, στη διάρκεια της κρίσης ήταν στο 10%. Όμως, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%-22%, άρα έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη στον τομέα αυτό».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έγκριση δύο ισάριθμων προτάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης από το καινούργιο Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Modernization Fund.

«Ένα ταμείο, όπως γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, πολύ απαιτητικό, το οποίο απαιτεί απ’ όλους, από τις υπηρεσίες του κράτους αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές, σημαντική προετοιμασία προκειμένου να εξασφαλίσει κανείς την επιθυμητή χρηματοδότηση», είπε.

Σημείωσε την σημασία της χρηματοδότησης και έκανε αναφορά στην παραγωγή γαλλίου στη χώρα μας, μιας κρίσιμης πρώτης ύλης, η οποία «εντάσσεται και στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες, τις οποίες εισάγουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει περί τα 200 εκατομμύρια, πάλι από το Modernization Fund, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Κλείνοντας ανέφερε πως «σε αυτή την παγκόσμια «τρικυμία», η Ελλάδα απαντά με την «άγκυρα» της σιγουριάς που της εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα, αλλά και η εσωτερική σταθερότητα, αλλά και με κινητήρια δύναμη την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο μέσω των επενδύσεων».

«Είναι ένα στοίχημα κατ’ εξοχήν πολιτικό. Είναι, όμως, και ένα στοίχημα επίκαιρο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι μαζί -μαζί, εννοώ πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα- είμαι σίγουρος τελικά ότι θα το κερδίσουμε», συμπλήρωσε.

Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ

Σημαντική κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με 915 επενδυτικά σχέδια και προοπτική δημιουργίας 15.000 νέων θέσεων εργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, ενώ 112 νέα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 90 ημερών, δημιουργώντας πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, βρίσκονται σε υλοποίηση 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των τελευταίων προγραμμάτων του Αναπτυξιακού νόμου εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με κρατική ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ, σε χρόνο αξιολόγησης 90 ημερών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο ταχύτερος στην Ευρώπη για αντίστοιχα προγράμματα.

Όπως επισήμανε, τα μισά από τα επενδυτικά αυτά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα – Μακεδονία και Θράκη – καθώς και το Βόρειο Αιγαίο, με επενδύσεις σε τομείς όπως η χημική και μεταλλευτική βιομηχανία, η μεταποίηση, η βιομηχανία τροφίμων και ο τουρισμός. Τα τρία αυτά καθεστώτα πρόκειται να επαναπροκηρυχθούν άμεσα, με στόχο η διαδικασία αξιολόγησης να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.

Το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% των επιχορηγήσεων υλοποιούνται εκτός Αττικής, ενώ 632 επενδύσεις (70%) κατευθύνονται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη, με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια.

Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Αναπτυξιακών νόμων από το 2008, ύψους 340 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη ανακτηθεί 108 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια προηγούμενων νόμων που δεν υλοποιήθηκαν, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει κρατική ενίσχυση.

Οι στρατηγικές επενδύσεις

Ακόμη, όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 18 νέες στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, τη βιομηχανία αλουμινίου, τη βιομηχανία χάρτου, τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς και κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η στρατηγική επένδυση της METLEN στον ‘Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ύψους 295 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου, κρίσιμης πρώτης ύλης για την υψηλή τεχνολογία, τους ημιαγωγούς και την αμυντική βιομηχανία.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται και εμβληματικές επενδύσεις στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών δέσμευσης και διαχείρισης του CO₂, καθώς και πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού εξοπλισμού μέσω του Modernisation Fund. «Δύο μεγάλα θέματα για την ελληνική βιομηχανία είναι πλέον ώριμα για επίλυση και αναμένονται πολύ σύντομα οι οριστικές αποφάσεις για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και το εθνικό χωροταξικό σχέδιο της βιομηχανίας από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος» τόνισε ο υπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, μέσα από την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς ναυπηγικές συνεργασίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Στο πεδίο της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής, αναφέρθηκε ότι η χώρα ενισχύει τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με πρωτοβουλίες όπως το AI Factory «Pharos», τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», καθώς και τη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη Giga AI Factory στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, υλοποιείται πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων OpenAI Accelerator σε συνεργασία με την OpenAI, καθώς και πρόγραμμα αναβάθμισης τεχνολογικών και ερευνητικών ινστιτούτων με έργα 370 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι, στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα, προβλέπονται περαιτέρω παρεμβάσεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Μεταξύ άλλων, αναβαθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας, καταργείται το έντυπο Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και αντικαθίσταται από ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ενώ η γενική γραμματεία Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε ενιαίο εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή κρίσιμων ευρωπαϊκών κανονισμών.

«Η παραγωγικότητα μπορεί και πρέπει να γίνει εθνικό όπλο για την κοινωνία και την ανταγωνιστική οικονομία, που παράγει, που καινοτομεί και εξάγει. Για να είναι η Ελλάδα του 2030 ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο ασφαλής» κατέληξε ο υπουργός.

Στην εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο παρεβρέθησαν στελέχη της κυβέρνησης και επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος.