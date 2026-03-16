newspaper
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Μαρτίου 2026, 21:04

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Spotlight

Σε νέες υποσχέσεις για την αντιμετώπιση ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας επιδόθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας τις σχετικές ανακοινώσεις εντός των επομένων 15 ημερών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντίστοιχες εξαγγελίες είχε κάνει και τον περασμένο Οκτώβριο από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, οπότε και είχε δεσμευτεί για πακέτο μέτρων «εντός ολίγων εβδομάδων».

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ενεργειακό κόστος

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκδήλωση «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία», ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι ώρα να θωρακιστεί και η ελληνική βιομηχανία ιδιαίτερα σε μία περίοδο που διεθνείς τιμές ενέργειας ακολουθούν εκ νέου ανοδική πορεία.

«Είναι μια διαπραγμάτευση αυτή, η οποία έγινε εδώ και πολλούς μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εύκολη, είμαστε όμως πια στην ευχάριστη θέση να έχουμε περίπου καταλήξει και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο υπουργείο μέσα στις επόμενες 15 μέρες», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στο εθνικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία, γνωστοποιώντας ότι η οριστικοποίησησή του θα τεθεί σε διαβούλευσης μέσα στην άνοιξη με σκοπό να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό.

«Το σχέδιο νόμου για το χωροταξικό και για τη βιομηχανία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην άνοιξη, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των φορέων που εμπλέκονται άμεσα, με σκοπό να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

YouTube thumbnail

Το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση, είπε ότι το ζήτημα θα απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λέγοντας ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να βρεθεί προετοιμασμένη απέναντι «στο ενδεχόμενο -τονίζω, στο ενδεχόμενο- η κρίση αυτή να διαρκέσει περισσότερο, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και κατά συνέπεια, δυστυχώς, δυσάρεστες επιπτώσεις και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό».

«Γι’ αυτό και θα πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα -κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα-, έτσι ώστε να μπορούμε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το τονίζω, να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας», προσέθεσε.

Υπεραμύνθηκε του πλαφόν σε καύσιμα και προιόντα σούπερ μάρκετ και παρότι διευκρίνισε ότι τέτοιες παρεμβάσεις αντιβαίνουν από τη φιλελεύθερη φιλοσοφία της κυβέρνησης, τις χαρακτήρισε «αναγκαίες» και «προσωρινές» για την προστασία της οικονομίας και τον περιορισμό του πληθωρισμού, ευχόμενος να μην χρειαστεί να παραταθούν πέραν του τριμήνου τα μέτρα αυτά.

Η γραφειοκρατία

Σχετικά με τη γραφειοκρατία είπε ότι «θα δρομολογήσουμε άμεσα θεσμικές τομές, ώστε το σύστημα υποδοχής των επενδύσεων να γίνει πιο συνεκτικό μέσα από τη συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης».

Όπως εξήγησε «από τη στιγμή της αίτησης και τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής μέχρι την παρακολούθηση της υλοποίησής της, η πορεία να κινείται μόνο σε έναν άξονα. Να υπάρχει ένας φορέας υποδοχής και επεξεργασίας, ο οποίος θα λογοδοτεί και για την ταχύτητα επεξεργασίας αυτών των αιτήσεων χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση παρεμβολή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στάθηκε στον τομέα των επενδύσεων «που ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεπερνούν το 17%, στη διάρκεια της κρίσης ήταν στο 10%. Όμως, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%-22%, άρα έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη στον τομέα αυτό».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έγκριση δύο ισάριθμων προτάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης από το καινούργιο Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Modernization Fund.

«Ένα ταμείο, όπως γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, πολύ απαιτητικό, το οποίο απαιτεί απ’ όλους, από τις υπηρεσίες του κράτους αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές, σημαντική προετοιμασία προκειμένου να εξασφαλίσει κανείς την επιθυμητή χρηματοδότηση», είπε.

Σημείωσε την σημασία της χρηματοδότησης και έκανε αναφορά στην παραγωγή γαλλίου στη χώρα μας, μιας κρίσιμης πρώτης ύλης, η οποία «εντάσσεται και στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες, τις οποίες εισάγουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει περί τα 200 εκατομμύρια, πάλι από το Modernization Fund, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Κλείνοντας ανέφερε πως «σε αυτή την παγκόσμια «τρικυμία», η Ελλάδα απαντά με την «άγκυρα» της σιγουριάς που της εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα, αλλά και η εσωτερική σταθερότητα, αλλά και με κινητήρια δύναμη την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο μέσω των επενδύσεων».

«Είναι ένα στοίχημα κατ’ εξοχήν πολιτικό. Είναι, όμως, και ένα στοίχημα επίκαιρο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι μαζί -μαζί, εννοώ πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα- είμαι σίγουρος τελικά ότι θα το κερδίσουμε», συμπλήρωσε.

Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ

Σημαντική κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με 915 επενδυτικά σχέδια και προοπτική δημιουργίας 15.000 νέων θέσεων εργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, ενώ 112 νέα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 90 ημερών, δημιουργώντας πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, βρίσκονται σε υλοποίηση 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των τελευταίων προγραμμάτων του Αναπτυξιακού νόμου εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με κρατική ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ, σε χρόνο αξιολόγησης 90 ημερών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο ταχύτερος στην Ευρώπη για αντίστοιχα προγράμματα.

Όπως επισήμανε, τα μισά από τα επενδυτικά αυτά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα – Μακεδονία και Θράκη – καθώς και το Βόρειο Αιγαίο, με επενδύσεις σε τομείς όπως η χημική και μεταλλευτική βιομηχανία, η μεταποίηση, η βιομηχανία τροφίμων και ο τουρισμός. Τα τρία αυτά καθεστώτα πρόκειται να επαναπροκηρυχθούν άμεσα, με στόχο η διαδικασία αξιολόγησης να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.

Το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% των επιχορηγήσεων υλοποιούνται εκτός Αττικής, ενώ 632 επενδύσεις (70%) κατευθύνονται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη, με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια.

Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Αναπτυξιακών νόμων από το 2008, ύψους 340 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη ανακτηθεί 108 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια προηγούμενων νόμων που δεν υλοποιήθηκαν, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει κρατική ενίσχυση.

Οι στρατηγικές επενδύσεις

Ακόμη, όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 18 νέες στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, τη βιομηχανία αλουμινίου, τη βιομηχανία χάρτου, τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς και κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η στρατηγική επένδυση της METLEN στον ‘Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ύψους 295 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου, κρίσιμης πρώτης ύλης για την υψηλή τεχνολογία, τους ημιαγωγούς και την αμυντική βιομηχανία.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται και εμβληματικές επενδύσεις στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών δέσμευσης και διαχείρισης του CO₂, καθώς και πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού εξοπλισμού μέσω του Modernisation Fund. «Δύο μεγάλα θέματα για την ελληνική βιομηχανία είναι πλέον ώριμα για επίλυση και αναμένονται πολύ σύντομα οι οριστικές αποφάσεις για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και το εθνικό χωροταξικό σχέδιο της βιομηχανίας από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος» τόνισε ο υπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, μέσα από την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς ναυπηγικές συνεργασίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Στο πεδίο της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής, αναφέρθηκε ότι η χώρα ενισχύει τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με πρωτοβουλίες όπως το AI Factory «Pharos», τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», καθώς και τη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη Giga AI Factory στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, υλοποιείται πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων OpenAI Accelerator σε συνεργασία με την OpenAI, καθώς και πρόγραμμα αναβάθμισης τεχνολογικών και ερευνητικών ινστιτούτων με έργα 370 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι, στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα, προβλέπονται περαιτέρω παρεμβάσεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Μεταξύ άλλων, αναβαθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας, καταργείται το έντυπο Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και αντικαθίσταται από ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ενώ η γενική γραμματεία Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε ενιαίο εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή κρίσιμων ευρωπαϊκών κανονισμών.

«Η παραγωγικότητα μπορεί και πρέπει να γίνει εθνικό όπλο για την κοινωνία και την ανταγωνιστική οικονομία, που παράγει, που καινοτομεί και εξάγει. Για να είναι η Ελλάδα του 2030 ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο ασφαλής» κατέληξε ο υπουργός.

Στην εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο παρεβρέθησαν στελέχη της κυβέρνησης και επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Η μάχη Κίνας - ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
2022 - 2026 16.03.26

Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»

Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Η μάχη Κίνας - ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
In Memoriam 16.03.26

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 16.03.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 16.03.26

Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Κόσμος 16.03.26

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύνταξη
Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Σύνταξη
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο