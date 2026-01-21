«Φωτιά» το ενεργειακό κόστος σε Ελλάδα και Ευρώπη

Στα ύψη το ενεργειακό κόστος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στις χώρες της Ε.Ε. αλλά και η ενεργειακή της ανεπάρκεια ωθούν τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο σε επίπεδα που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και επιβαρύνουν το κόστος διαβίωσης των οικιακών καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή τα αποθέματα φυσικού αερίου στις χώρες της Ευρώπης που διαθέτουν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα προκαλώντας ανησυχία ως προς το βαθμό της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών.

Στα ύψη οι τιμές του φυσικού αερίου

Τα παραπάνω δεδομένα πυροδότησαν κερδοσκοπικές κινήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά φυσικού αερίου, στην ολλανδική πλατφόρμα TTF. Μέσα σε περίπου δέκα ημέρες οι τιμές του TTF εκτινάχθηκαν κατά 32%. Σήμερα 21 Ιανουαρίου τα συμβόλαια Φεβρουαρίου εκτοξεύτηκαν στα 36,60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από 27,69 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που ήταν στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, funds και άλλοι κερδοσκόποι πήραν θέσεις αγοράς (long) με αποτέλεσμα οι τιμές του αερίου να σημειώσουν άνοδο πάνω από 32%.

Όπως αναφέρεται η στροφή των τοποθετήσεων των funds προκαλείται από την αυξημένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών στην Ευρώπη. Νωρίτερα, πριν τις 16 Ιανουαρίου τα funds είχαν προχωρήσει σε πωλήσεις για να καλύψουν τις θέσεις τους.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου και το ενεργειακό κόστος

Οι κινήσεις των κερδοσκόπων πυροδοτούνται και από τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Στην αρχή του χειμώνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg, επικρατούσε η πεποίθηση πώς η Ευρώπη θα διέθετε επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου για να καλύψει την περίοδο θέρμανσης. Ποσότητες οι οποίες προέρχονται από τις αυξημένες εισαγωγές αερίου κυρίως LNG αλλά και από τα αποθέματα προηγούμενων ετών.

Ταυτόχρονα οι γεωπολιτικές αναταράξεις πυροδοτούν περαιτέρω την ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου. Η μέση πληρότητα των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε φυσικό αέριο στην Ε.Ε. βρίσκονται κάτω από το 50%, σύμφωνα με στοιχεία της 19ης Ιανουαρίου. Για την ακρίβεια είναι στο 49,12%. Σε χώρες όπως το Βέλγιο τα αποθέματα είναι στο 39,95%, στη Γαλλία 40,81%, στην Ολλανδία 34,76% κ.ο.κ.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από τρίτες χώρες ως προς την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο και κυρίως από το αμερικανικό LNG.

Οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύουν το ενεργειακό κόστος

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η απουσία ηλιοφάνειας έχουν βάλει μπροστά τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ζήτηση είναι αυξημένη για θέρμανση, ενώ την ίδια στιγμή πυρηνική μονάδα της Γαλλίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα την πυροδότηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία των τιμών χονδρεμπορικής αγοράς που δημοσιεύει η ΡΑΑΕΥ σήμερα 21 Ιανουαρίου η τιμή χονδρεμπορικής στην Ελλάδα είναι 146,16 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στη Βουλγαρία 159,84 ευρώ ανά Μεγαβατώρα αλλά και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη οι τιμές έχουν εκτοξευτεί σε υψηλά επίπεδα: Λετονία (180,21 ευρώ ανά Μεγαβατώρα), Πολωνία (166,69 ευρώ ανά Μεγαβατώρα), Σλοβακία (160,14 ευρώ ανά Μεγαβατώρα).

Στον αντίποδα χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία έχουν σαφώς χαμηλότερες τιμές ρεύματος που κινούνται σε επίπεδα από 79,94 έως και 117 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Το ηλεκτρικό ρεύμα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα είτε επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι ηπιότερες είτε επειδή το ενεργειακό τους μίγμα περιλαμβάνει άφθονη αιολική ενέργεια (υπεράκτια αιολικά πάρκα) και πυρηνική ενέργεια.

Σε δεινή θέση η ελληνική βιομηχανία

Οι υψηλές τιμές ρεύματος στην ελληνική αγορά πλήττουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Ο ΣΕΒ συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος με τη σειρά του υποσχέθηκε λύση για το σχήμα στήριξης της βιομηχανίας τις επόμενες εβδομάδες.

Εντούτοις, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ιδίως από πηγές προερχόμενες από τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο παρουσίαζαν πριν από ημέρες ένα αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την εφαρμογή του σχήματος στήριξης της βιομηχανίας.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί βραχνά για την ευρωπαϊκή και ελληνική βιομηχανία. Μία μετά την άλλη οι χώρες της Ε.Ε. προχωρούν στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των βιομηχανιών τους.

Στην Ελλάδα, αν και από τον περασμένο Οκτώβριο δια στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού έχει αναγγελθεί λύση, εντούτοις μήνες μετά τίποτα δεν υπάρχει στον ορίζοντα…

Πηγή: ot.gr