Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος

Στο χάσμα που υπάρχει ακόμη στην ελληνική μεταποιητική δραστηριότητα παρά τα θετικά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΙΟΒΕ, υπό τον τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Οικονομία – Η Συμβολή της Μεταποιητικής Βιομηχανίας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές βιομηχανίες, ενώ συμπλήρωσε ότι ακόμη «παραμένουμε ως Ελλάδα σε χαμηλές θέσεις σε σχέση με την Ευρώπη ως προς το μερίδιο και παραγωγικότητα».

Βέβαια, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι κατά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει «ιδιαίτερη άνοδος στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη» για να προσθέσει ότι υπάρχει ένα πλέγμα σύγχρονων προκλήσεων τις οποίες καλείται να διαχειριστεί η ελληνική βιομηχανία. Παράλληλα, ο ίδιος έκανε λόγο για ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας, επισημαίνοντας τα προβλήματα που ανέδειξαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την εξάρτηση της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα.

Η αναζωογόνηση

Από εκεί και πέρα, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι είναι εφικτή η αναζωογόνηση της ελληνικής μεταποίησης, κάνοντας λόγο και για το νέο τεχνολογικό περιβάλλον που υπάρχει και «απαιτεί ριζικές αλλαγές», σημειώνοντας ότι από τα 36 δισ. ευρώ επενδύσεων των τελευταίων ετών, πάνω από τις μισές αφορούσαν την ελληνική βιομηχανία.

Όπως σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ, η περαιτέρω αναβάθμιση της μεταποίησης στην Ελλάδα αναμένεται να οδηγήσει και σε ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, επισήμανε ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει χάραξη εθνικής στρατηγικής.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει να καταρτιστούν 4 άξονες, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, οι οποίοι είναι η πράσινη ενεργειακή μετάβαση, η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας. Παράλληλα, ο ίδιος έκανε λόγο και για ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, τα οποία θα λειτουργήσουν προς τη θετική κατεύθυνση.

