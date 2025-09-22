newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Στουρνάρας: Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:31

Στουρνάρας: Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

«Δυστυχώς δεν υπάρχει λεφτόδεντρο» τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Σύνταξη
Τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας σε περίπτωση που αυξάνονταν οι μισθοί κατά 30% σε μια ημέρα επισήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο ίδιος τόνισε πως αυτό που ενδιαφέρει την ΤτΕ είναι να υπακούμε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και θέτουν ταβάνι στις δαπάνες κάθε κράτους-μέλους.

«Όταν οι επενδύσεις υστερούν, σημαίνει υστερεί η παραγωγικότητα και τα πραγματικά εισοδήματα, υπάρχει αλληλουχία. Λόγω της κρίσης πέσαμε πολύ χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα συγκλίνουμε σιγά-σιγά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ρυθμό 1,5%. Αν αυξήσουμε 30% τον μισθό αύριο, θα χρεοκοπήσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα, αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθιστώντας την οικονομία πιο ευέλικτη. Η Ελλάδα έχει αύξηση 60% στον τομέα των επενδύσεων, με τα 4/5 αυτών σήμερα να είναι παραγωγικές», σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκαι 100,3,

Ως προς τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι σε όλα τα κράτη αυτός έχει και στοιχεία κρατικής παρέμβασης. «Δεν σημαίνει ότι το κράτος όμως καθορίζει όλους τους μισθούς, είναι άλλο πράγμα ο ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός», όπως είπε.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Για να μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις μισθών, θα πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας».

Ο 5ος πόλος

Παράλληλα, εξέφρασε την  αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. «Αρχίζω και είμαι ικανοποιημένος» σημείωσε ο ίδιος «ιδίως με το οικοσύστημα που υπάρχει τώρα και τον 5ο πόλο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος». Ακόμη, ο ίδιος αναφέρθηκε στις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες έχουν βοηθήσει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Ειδική αναφορά έκανε στην τράπεζα της Καρδίτσας χαρακτηρίζοντας την «ως την πιο επιτυχημένη», καθότι μπόρεσε να στηρίξει -μέσω δανείων- την τοπική κοινωνία, μετά τον Daniel.

Ακόμη, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι η εισαγωγή του 5ου πόλου αντιμετώπισε «μεγάλη δυσκολία», προσθέτοντας παράλληλα ότι ήδη έχει πάρει καταθέσεις και μερίδια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Έρχεται η Revolut

Ερωτώμενος σχετικά με το ενδεχόμενο να έρθουν και άλλες ξένες τράπεζες στην Ελλάδα, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι μετά την Unicredit (ποσοστό 26% στην Alpha Bank) αναμένεται η Revolut. Μάλιστα, ο ίδιος κάλεσε «τους φίλους μου τους τραπεζίτες να μειώσουν τα επιτόκιά τους», προεξοφλώντας πως η Revolut θα πάρει μερίδιο από την αγορά.

Ερωτώμενος σχετικά με τις αντιδράσεις περί του ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται εκτός τραπεζικού δανεισμού, ο κ. Στουρνάρας ισχυρίστηκε πως «η αλήθεια είναι κάπου στη μέση». Ωστόσο, παραδέθχηκε πως «οι συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40-50 πελάτες, καθότι αυτό τους είναι εύκολο», συμπληρώνοντας με νόημα πως «εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μικρότερες», υπενθυμίζοντας ότι τόσο η Αναπτυξιακή Τράπεζα όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης των ΜμΕ.

Υψηλός πληθωρισμός

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και σε ορισμένα δυσάρεστα σημεία της οικονομικής πραγματικότητας στη χώρα, όπως ότι  υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν βγάζουν τον μήνα. «Για αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει έμφαση στους πλέον ευάλωτους. Ο πληθωρισμός της Ελλάδας είναι υψηλότερος από την υπόλοιπη Ευρωζώνη», ανέφερε για να προσθέσει λέγοντας:

«Για το 2025 προβλέπεται πληθωρισμός 3,1%, με σταδιακή αποκλιμάκωση – 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Οι τιμές αυξήθηκαν παγκόσμια, δημιουργήθηκε πρόβλημα μετά την πανδημία στις αλυσίδες, μετά η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έκτοτε όμως ο πληθωρισμός πέφτει σταδιακά. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με αύξηση μισθών, όπως και η ακρίβεια».

Η ανάπτυξη και η αναδιανομή

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η χώρα μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ η σημαντικότερη επιτυχία είναι ότι τα τελευταία χρόνια μειώνει το δημόσιο χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ κατά 10 μονάδες τον χρόνο.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πλούτος διανέμεται αποκλειστικά στους πλούσιους. Πολλοί λίγοι πίστευαν θα τα καταφέρναμε με την κρίση, θα πρέπει το επίτευγμά μας αυτό να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθλαμού», επεσήμανε. «Δημοσιονομικά ξεχάσαμε το κακό παρελθόν, πρέπει πλέον να δώσουμε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Συνολικά πηγαίνουμε καλά, δεν λέω ότι πάμε τέλεια, αλλά το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού».

«Η μεγάλη πρόοδος στα έσοδα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και η Κομισιόν δίνει το οκ ένα μέρος να αναδιανεμηθεί στους πολίτες. Δέκα μονάδες το χρόνο μειώνουμε το χρέος, αυτή είναι η σημαντικότερη επιτυχία», προσέθεσε ο κεντρικός τραπεζίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούμε στο φάσμα νέας χρεοκοπίας αν η χώρα συνεχίσει σε αυτό το μοντέλο. «Εάν ξαναμοιράσει επιταγές στον λαό ο πρωθυπουργός, θα βρεθούμε όπου ήμασταν το 2010. Η αναδιανομή του φόρου εισοδήματος αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από τυχόν μείωση ΦΠΑ», υπογράμμισε.

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Markets
Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι – Καρυστιανού
Η ανακοίνωση 22.09.25 Upd: 16:29

Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι - Καρυστιανού

«Ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου - «Είναι νομικώς και ουσιαστικώς δεδομένο ότι κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται», προστίθεται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
