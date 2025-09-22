Τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας σε περίπτωση που αυξάνονταν οι μισθοί κατά 30% σε μια ημέρα επισήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο ίδιος τόνισε πως αυτό που ενδιαφέρει την ΤτΕ είναι να υπακούμε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και θέτουν ταβάνι στις δαπάνες κάθε κράτους-μέλους.

«Όταν οι επενδύσεις υστερούν, σημαίνει υστερεί η παραγωγικότητα και τα πραγματικά εισοδήματα, υπάρχει αλληλουχία. Λόγω της κρίσης πέσαμε πολύ χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα συγκλίνουμε σιγά-σιγά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ρυθμό 1,5%. Αν αυξήσουμε 30% τον μισθό αύριο, θα χρεοκοπήσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα, αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθιστώντας την οικονομία πιο ευέλικτη. Η Ελλάδα έχει αύξηση 60% στον τομέα των επενδύσεων, με τα 4/5 αυτών σήμερα να είναι παραγωγικές», σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκαι 100,3,

Ως προς τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι σε όλα τα κράτη αυτός έχει και στοιχεία κρατικής παρέμβασης. «Δεν σημαίνει ότι το κράτος όμως καθορίζει όλους τους μισθούς, είναι άλλο πράγμα ο ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός», όπως είπε.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Για να μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις μισθών, θα πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας».

Ο 5ος πόλος

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. «Αρχίζω και είμαι ικανοποιημένος» σημείωσε ο ίδιος «ιδίως με το οικοσύστημα που υπάρχει τώρα και τον 5ο πόλο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος». Ακόμη, ο ίδιος αναφέρθηκε στις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες έχουν βοηθήσει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Ειδική αναφορά έκανε στην τράπεζα της Καρδίτσας χαρακτηρίζοντας την «ως την πιο επιτυχημένη», καθότι μπόρεσε να στηρίξει -μέσω δανείων- την τοπική κοινωνία, μετά τον Daniel.

Ακόμη, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι η εισαγωγή του 5ου πόλου αντιμετώπισε «μεγάλη δυσκολία», προσθέτοντας παράλληλα ότι ήδη έχει πάρει καταθέσεις και μερίδια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Έρχεται η Revolut

Ερωτώμενος σχετικά με το ενδεχόμενο να έρθουν και άλλες ξένες τράπεζες στην Ελλάδα, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι μετά την Unicredit (ποσοστό 26% στην Alpha Bank) αναμένεται η Revolut. Μάλιστα, ο ίδιος κάλεσε «τους φίλους μου τους τραπεζίτες να μειώσουν τα επιτόκιά τους», προεξοφλώντας πως η Revolut θα πάρει μερίδιο από την αγορά.

Ερωτώμενος σχετικά με τις αντιδράσεις περί του ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται εκτός τραπεζικού δανεισμού, ο κ. Στουρνάρας ισχυρίστηκε πως «η αλήθεια είναι κάπου στη μέση». Ωστόσο, παραδέθχηκε πως «οι συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40-50 πελάτες, καθότι αυτό τους είναι εύκολο», συμπληρώνοντας με νόημα πως «εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μικρότερες», υπενθυμίζοντας ότι τόσο η Αναπτυξιακή Τράπεζα όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης των ΜμΕ.

Υψηλός πληθωρισμός

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και σε ορισμένα δυσάρεστα σημεία της οικονομικής πραγματικότητας στη χώρα, όπως ότι υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν βγάζουν τον μήνα. «Για αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει έμφαση στους πλέον ευάλωτους. Ο πληθωρισμός της Ελλάδας είναι υψηλότερος από την υπόλοιπη Ευρωζώνη», ανέφερε για να προσθέσει λέγοντας:

«Για το 2025 προβλέπεται πληθωρισμός 3,1%, με σταδιακή αποκλιμάκωση – 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Οι τιμές αυξήθηκαν παγκόσμια, δημιουργήθηκε πρόβλημα μετά την πανδημία στις αλυσίδες, μετά η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έκτοτε όμως ο πληθωρισμός πέφτει σταδιακά. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με αύξηση μισθών, όπως και η ακρίβεια».

Η ανάπτυξη και η αναδιανομή

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η χώρα μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ η σημαντικότερη επιτυχία είναι ότι τα τελευταία χρόνια μειώνει το δημόσιο χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ κατά 10 μονάδες τον χρόνο.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πλούτος διανέμεται αποκλειστικά στους πλούσιους. Πολλοί λίγοι πίστευαν θα τα καταφέρναμε με την κρίση, θα πρέπει το επίτευγμά μας αυτό να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθλαμού», επεσήμανε. «Δημοσιονομικά ξεχάσαμε το κακό παρελθόν, πρέπει πλέον να δώσουμε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Συνολικά πηγαίνουμε καλά, δεν λέω ότι πάμε τέλεια, αλλά το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού».

«Η μεγάλη πρόοδος στα έσοδα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και η Κομισιόν δίνει το οκ ένα μέρος να αναδιανεμηθεί στους πολίτες. Δέκα μονάδες το χρόνο μειώνουμε το χρέος, αυτή είναι η σημαντικότερη επιτυχία», προσέθεσε ο κεντρικός τραπεζίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούμε στο φάσμα νέας χρεοκοπίας αν η χώρα συνεχίσει σε αυτό το μοντέλο. «Εάν ξαναμοιράσει επιταγές στον λαό ο πρωθυπουργός, θα βρεθούμε όπου ήμασταν το 2010. Η αναδιανομή του φόρου εισοδήματος αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από τυχόν μείωση ΦΠΑ», υπογράμμισε.