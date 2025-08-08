Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Από τα 164€ στην Ουκρανία έως τα 2.704€ στο Λουξεμβούργο

Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες είναι τεράστιες.

Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι χωρισμένη σε «δύο ταχύτητες» όσον αφορά τον κατώτατο μισθό. Και το πραγματικό ερώτημα είναι: πόσο μπορεί ένας εργαζόμενος να ζήσει αξιοπρεπώς εκεί όπου βρίσκεται; Υψηλοί μισθοί στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, χαμηλοί ή πολύ χαμηλοί σε Ανατολή, Βαλκάνια και υποψήφιες χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο του 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός πριν από κρατήσεις κυμαίνεται από 551 € στη Βουλγαρία έως 2.704 € στο Λουξεμβούργο. Αν προστεθούν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, η Ουκρανία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο με μόλις 164 €.

Πέντε χώρες —Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Αυστρία και Φινλανδία— δεν έχουν καθόλου εθνικό κατώτατο μισθό.

Σε ανάλυσή του το Euronews Business εξετάζει τους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη, συγκρίνοντας τόσο την ονομαστική αξία σε ευρώ όσο και την αγοραστική δύναμη και το συμπέρασμα είναι πως: Υψηλοί μισθοί στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, χαμηλοί ή πολύ χαμηλοί σε Ανατολή, Βαλκάνια και υποψήφιες χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους κατώτατους μισθούς, και η Eurostat χωρίζει τις χώρες σε τρεις κατηγορίες μισθών, ενώ το Euronews προσθέτει μια τέταρτη για μισθούς κάτω των 600 €.

Υψηλή κατηγορία: Πάνω από 1.500 €

Εκτός από τη Γαλλία (1.802 €), όλες οι άλλες χώρες σε αυτήν την κατηγορία πληρώνουν πάνω από 2.000 €. Εκτός από το Λουξεμβούργο, περιλαμβάνονται η Ιρλανδία (2.282 €), οι Κάτω Χώρες (2.246 €), η Γερμανία (2.161 €) και το Βέλγιο (2.112 €).

Μεσαία κατηγορία: 1.000–1.500 €

Αρκετές χώρες βρίσκονται οριακά πάνω από το όριο των 1.000 €.

Χαμηλή κατηγορία: 600–999 €

Πολύ χαμηλή κατηγορία: Κάτω από 600 €

Περιλαμβάνει μία χώρα της ΕΕ και κυρίως υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Βόρεια Μακεδονία (584 €), Τουρκία (558 €), Βουλγαρία (551 €), Αλβανία (408 €), Μολδαβία (285 €) και Ουκρανία (164 €).

Ανατολή–Δύση: Το χάσμα των μισθών

Οι υψηλοί μισθοί συναντώνται κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, οι μεσαίοι σε χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης, και οι χαμηλοί ή πολύ χαμηλοί κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και σε υποψήφιες χώρες.

;Οπως εξηγεί η Δρ. Σωτηρία Θεοδωροπούλου του European Trade Union Institute (ETUI), η υψηλότερη παραγωγικότητα συνήθως οδηγεί σε βιώσιμα υψηλότερους μισθούς. Οι οικονομίες με βιομηχανική ή χρηματοοικονομική δραστηριότητα, καθώς και οι τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανίες, παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων αποτελεί επίσης παράγοντα.

Η σύγκριση σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS) μειώνει σημαντικά τα κενά.

Παράδειγμα: το Λουξεμβούργο έχει κατώτατο μισθό 4,9 φορές υψηλότερο από της Βουλγαρίας σε ευρώ, αλλά μόνο 2,3 φορές υψηλότερο σε PPS.

Η Εσθονία έχει τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό σε PPS (886), ενώ η Αλβανία βρίσκεται στο κάτω άκρο μεταξύ υποψήφιων χωρών (566).

Στην κορυφή ακολουθούν Γερμανία, Κάτω Χώρες και Βέλγιο, μετά Ιρλανδία και Γαλλία.

Ανατολικές και βαλκανικές χώρες εμφανίζονται αισθητά καλύτερα σε PPS απ’ ό,τι σε ευρώ, ενώ κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χάνουν πλεονέκτημα.