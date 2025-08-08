newspaper
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
08.08.2025 | 13:23
Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Από τα 164€ στην Ουκρανία έως τα 2.704€ στο Λουξεμβούργο
Οικονομία 08 Αυγούστου 2025

Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Από τα 164€ στην Ουκρανία έως τα 2.704€ στο Λουξεμβούργο

 Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι χωρισμένη σε «δύο ταχύτητες» όσον αφορά τον κατώτατο μισθό

Γεωργία Κανδρή
Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες είναι τεράστιες.

Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι χωρισμένη σε «δύο ταχύτητες» όσον αφορά τον κατώτατο μισθό. Και το πραγματικό ερώτημα είναι: πόσο μπορεί ένας εργαζόμενος να ζήσει αξιοπρεπώς εκεί όπου βρίσκεται; Υψηλοί μισθοί στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, χαμηλοί ή πολύ χαμηλοί σε Ανατολή, Βαλκάνια και υποψήφιες χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο του 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός πριν από κρατήσεις κυμαίνεται από 551 € στη Βουλγαρία έως 2.704 € στο Λουξεμβούργο. Αν προστεθούν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, η Ουκρανία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο με μόλις 164 €.

Πέντε χώρες —Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Αυστρία και Φινλανδία— δεν έχουν καθόλου εθνικό κατώτατο μισθό.

Σε ανάλυσή του το Euronews Business εξετάζει τους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη, συγκρίνοντας τόσο την ονομαστική αξία σε ευρώ όσο και την αγοραστική δύναμη και το συμπέρασμα είναι πως: Υψηλοί μισθοί στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, χαμηλοί ή πολύ χαμηλοί σε Ανατολή, Βαλκάνια και υποψήφιες χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους κατώτατους μισθούς, και η Eurostat χωρίζει τις χώρες σε τρεις κατηγορίες μισθών, ενώ το Euronews προσθέτει μια τέταρτη για μισθούς κάτω των 600 €.

Υψηλή κατηγορία: Πάνω από 1.500 €

Εκτός από τη Γαλλία (1.802 €), όλες οι άλλες χώρες σε αυτήν την κατηγορία πληρώνουν πάνω από 2.000 €. Εκτός από το Λουξεμβούργο, περιλαμβάνονται η Ιρλανδία (2.282 €), οι Κάτω Χώρες (2.246 €), η Γερμανία (2.161 €) και το Βέλγιο (2.112 €).

Μεσαία κατηγορία: 1.000–1.500 €

Αρκετές χώρες βρίσκονται οριακά πάνω από το όριο των 1.000 €.

Χαμηλή κατηγορία: 600–999 €

Πολύ χαμηλή κατηγορία: Κάτω από 600 €

Περιλαμβάνει μία χώρα της ΕΕ και κυρίως υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Βόρεια Μακεδονία (584 €), Τουρκία (558 €), Βουλγαρία (551 €), Αλβανία (408 €), Μολδαβία (285 €) και Ουκρανία (164 €).

Ανατολή–Δύση: Το χάσμα των μισθών

Οι υψηλοί μισθοί συναντώνται κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, οι μεσαίοι σε χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης, και οι χαμηλοί ή πολύ χαμηλοί κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και σε υποψήφιες χώρες.

;Οπως εξηγεί η Δρ. Σωτηρία Θεοδωροπούλου του  European Trade Union Institute (ETUI), η υψηλότερη παραγωγικότητα συνήθως οδηγεί σε βιώσιμα υψηλότερους μισθούς. Οι οικονομίες με βιομηχανική ή χρηματοοικονομική δραστηριότητα, καθώς και οι τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανίες, παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων αποτελεί επίσης παράγοντα.

Η σύγκριση σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS) μειώνει σημαντικά τα κενά.

Παράδειγμα: το Λουξεμβούργο έχει κατώτατο μισθό 4,9 φορές υψηλότερο από της Βουλγαρίας σε ευρώ, αλλά μόνο 2,3 φορές υψηλότερο σε PPS.

Η Εσθονία έχει τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό σε PPS (886), ενώ η Αλβανία βρίσκεται στο κάτω άκρο μεταξύ υποψήφιων χωρών (566).

Στην κορυφή ακολουθούν Γερμανία, Κάτω Χώρες και Βέλγιο, μετά Ιρλανδία και Γαλλία.

Ανατολικές και βαλκανικές χώρες εμφανίζονται αισθητά καλύτερα σε PPS απ’ ό,τι σε ευρώ, ενώ κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χάνουν πλεονέκτημα.

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

Σύνταξη
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παναθηναϊκός και Λιλ έχουν καταθέσει πρόταση στον Καλάμπρια»
Super League 08.08.25
Super League 08.08.25

Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Καλάμπρια - Ιταλική επιβεβαίωση για το «In»

Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του «In» για την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια. Σύντομα η απάντηση του 28χρονου δεξιού μπακ στο Τριφύλλι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

