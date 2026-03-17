Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Χειμαρρώδης και αποκαλυπτικός ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην εφ΄όλης της ύλης συζήτησή του με την Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in, μιλά για τους επικίνδυνους κυβερνητικούς χειρισμούς που εμπλέκουν τη χώρα στο πόλεμο, είναι καταπέλτης εναντίον της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «και ποινικές εκτός από πολιτικές ευθύνες», ασκεί δριμεία κριτική στο σύστημα και τα κόμματα που κατά την άποψή του το εκφράζουν μιλώντας για την πολιτική κατάσταση στη χώρα.

«Ο Μητσοτάκης η εκτίμησή μας είναι ότι θα φύγει μετά τις εκλογές», λέει ευθαρσώς ο κ. Κουτσούμπας αποκαλύπτοντας και εξομολογήσεις γαλάζιων στελεχών στο εντευκτήριο της Βουλής.

«Η ΝΔ στις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στα όνειρά της τα καλύτερα να δει αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Και ας λέει ό,τι θέλει. Όσα και να ‘ναι τα μικρά κόμματα, που θα ‘ναι αρκετά, τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής, κινούμενα στο φάσμα δηλαδή του 3% και κάτω, παρόλα αυτά δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Θα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά της» σε σχέση με αυτά που είχε στις προηγούμενες και στις τελευταίες εκλογές, επισημαίνει ο κ. Κουτσούμπας και προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. «Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν φωνές, που δεν θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη, είναι καθαρό. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμανλής, άλλοι επίσης που ακόμα δεν εκδηλώνονται ανοιχτά, αλλά συζητάνε και τα λένε και σε σας τους δημοσιογράφους, τα λένε και σε εμάς, τα λένε στους διαδρόμους της Βουλής. Λένε ότι τέλειωσε…» προσθέτει με τον χαρακτηριστικό τρόπο του.

«Ο Μητσοτάκης κατά τη γνώμη μας θα φύγει αυτή είναι η εκτίμησή μας. Γιατί έχει δρομολογηθεί η πορεία αυτή και μέσα από το κόμμα της ΝΔ» επισημαίνει ο κ. Κουτσούμπας. Εκτιμά ότι με την αποχώρηση Μητσοτάκη θα καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, πιθανώς και χωρίς δεύτερες κάλπες, μιλώντας για το ενδεχόμενο «κυβέρνησης ειδικού σκοπού» και σημειώνοντας με νόημα ότι υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι στη αντιπολίτευση.

Ούτε να το σκεφτεί η κυβέρνηση

«Ούτε να το σκεφτεί η κυβέρνηση» για συνδρομή στις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ την ίδια στιγμή σημειώνει ότι η κυβέρνηση με όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, «εμπλέκει μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, όλο και περισσότερο τη χώρα μας, τον ελληνικό λαό σ’ αυτό το θέατρο του πολέμου που δεν βρίσκεται κάπου μακριά, είναι πολύ κοντά εδώ στην περιοχή μας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ασκεί δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ τόσο για το ρόλο των αμερικανικών βάσεων επί ελληνικού εδάφους, όσο και για την επιλογή της να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο, να δώσει τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια στιγμή επιμένει στη θέση του ΚΚΕ ενάντια στην ένταξη της Ελλάδας τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ.

«Ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ’ αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο ενάντια σε άλλους λαούς της περιοχής. Ουδετερότητα δεν είναι να στέλνεις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για να στηρίζουν τις νηοπομπές και όλα τα υπόλοιπα συμφέροντα εκεί, που δεν είναι συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ουδετερότητα δεν είναι να έχεις συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία της Σαουδικής Αραβίας» τονίζει.

Αναφερόμενος δε ειδικά στο ζήτημα της αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, ο κ. Κουτσούμπας, υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά πως αυτό «δεν είναι προστασία της Κύπρου και του Κυπριακού λαού. Κάθε άλλο. Ίσα ίσα μεγαλώνει η εμπλοκή και γίνεται η Κύπρος και ο κυπριακός λαός στόχος αντιποίνων».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ της θέσης του ΚΚΕ τονίζει ότι η επίθεση από το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ που δέχτηκε το νησί, έγινε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η οποία όπως υπενθυμίζει «είναι βρετανικό έδαφος, που έχει απόλυτη κυριαρχία. Δεν αφορά, δεν είναι κυρίαρχο κυπριακό έδαφος. Άρα λοιπόν εκεί, δεν χτυπήθηκε η Κύπρος, δεν χτυπήθηκε ο κυπριακός λαός».

Η απειλή στη Σούδα

Σχολιάζοντας κινήσεις της κυβέρνησης, όπως η αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο κ. Κουτσούμπας μιλά για μία επιθετική πολιτική της Αθήνας που δεν έχει στόχο την άμυνα της χώρας, από απειλή, αλλά στρέφεται απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δηλαδή το Ιράν και επιδίωξη είναι η προστασία της Σούδας.

Επιμένει παράλληλα στις πληροφορίες του ΚΚΕ πως δύο drones που καταρρίφθηκαν κατευθύνονταν στη Σούδα, μία πληροφορία που όπως είπε την είχαν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση και αυτή συνδυάζεται με σειρά δηλώσεων, όπως του ΥΠΑΜ της Βρετανίας, ενώ ακολούθησε η αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, τότε αυτή αξιολογείται ως έγκυρη.

«Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανησυχία στον ελληνικό λαό. Εμείς θέλουμε να πούμε αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή. Ότι η ανησυχία μας είναι ότι η βάση της Σούδας, οι άλλες στρατιωτικές βάσεις των Αμερικάνων εδώ στην Ελλάδα, όλη αυτή η εμπλοκή που γίνεται με φρεγάτες, με οπλικά συστήματα, με συστοιχίες Patriot, με άλλα οπλικά συστήματα που στέλνονται για βοήθεια των συμμάχων, αυτό που λέει η κυβέρνηση, είναι παράγοντες αστάθειας, είναι παράγοντες κινδύνου» υπογραμμίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι κυβερνώντες έχουν συμφέροντα

Ο κ. Κουτσούμπας αρνείται ότι οι κυβερνώντες «είναι απλώς κάποιοι ανίκανοι, κάποιοι αφελείς, κάποιοι υπόδουλοι μόνο σε κάποιους ξένους και λοιπά, αλλά είναι και οι ίδιοι που έχουν οικονομικά συμφέροντα τα οποία τα στηρίζουν συμμετέχοντας σ’ αυτό τον πόλεμο, με κίνδυνο για τους λαούς».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση στηρίζει και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν κέρδη εκατομμυρίων «λόγω ακριβώς αυτού του ιμπεριαλιστικού πολέμου», ενώ την ίδια στιγμή οι ναυτεργάτες που δουλεύουν εκεί «δεν έχουν κέρδος. Αντίθετα την πληρώνουν και με τη ζωή τους».

Σαφής είναι ο κ. Κουτσούμπας και όσον αφορά τα μέτρα για την ακρίβεια, τονίζοντας πως «αυτή τη στιγμή έπρεπε να υπάρχει πλαφόν στις τιμές. Έπρεπε να υπάρχουν πλαφόν στις χονδρικές τιμές επίσης, στο καύσιμο, στην ενέργεια, και όχι πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Γιατί αυτά ουσιαστικά ευνοούν τους έχοντες και κατέχοντες».

Ποινικές εκτός από πολιτικές ευθύνες για τον Μητσοτάκη στις υποκλοπές

«Αν θέλετε την πολιτική εκτίμησή μου, είμαι 100% σίγουρος ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε τις υποκλοπές. Διότι είναι στις αρχές του και του κ. Μητσοτάκη και άλλων, ότι βεβαίως πρέπει να παρακολουθούμε για διάφορους λόγους και πολιτικούς» λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει «και ποινικές εκτός από πολιτικές ευθύνες», λέει ο κ. Κουτσούμπας και ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση των ευθυνών. Το ΚΚΕ θα ζητήσει και σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το θέμα.

Στο στόχαστρο του Δημήτρη Κουτσούμπα μπαίνουν πάντως και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη που υπήρξε θύμα των υποκλοπών συμπεριλαμβανομένου: «Ψήφισε όμως το θεσμικό πλαίσιο που ως δόγμα έχει ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’. Άρα λοιπόν σκέφτεσαι τι κάνεις πριν το κάνεις γιατί μετά γίνεσαι εσύ θύμα», λέει, προσθέτοντας ότι την τελευταία δεκαετία έχουν δοθεί 100.000 άδειες από την Εισαγγελία για παρακολούθηση προσώπων.

Δεν παραλείπει δε να αναφερθεί στην παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ , στηλιτεύοντας τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων που δεν πίεσαν για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το ΚΚΕ δεν έχει την αγωνία της ακυβερνησίας

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναλύει το πολιτικό σκηνικό στην παρούσα συγκυρία. Δεν συμμερίζεται καθόλου την αγωνία περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα έχει διεξόδους. Μπορεί να βρει. Ίσως η χώρα να μην έχει διακυβέρνηση με τον τρόπο που συνήθως υπάρχει μέχρι σήμερα, τα 50 και πλέον χρόνια της μεταπολίτευσης» όπου κυριάρχησε ο δικομματισμός.

Εκφράζοντας τις γνωστές θέσεις του ΚΚΕ ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «η σοσιαλδημοκρατία διεθνώς, ειδικότερα στην Ευρώπη και πιο πολύ στην Ελλάδα, έχει φθαρεί. Βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Και γιατί κυβέρνησε και πήρε κυβερνήσεις με συνθήματα πολύ προωθημένα, ριζοσπαστικά, τα οποία τα έκανε φύλλο και φτερό, τα πέταξε στην άκρη απ’ την άλλη μέρα κιόλας, και αυτό ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησαν αντιλαϊκές πολιτικές, αντίστοιχες με τις δεξιές που μέχρι τότε κατήγγειλαν». Προσθέτει ότι η σοσιαλδημοκρατία «βρίσκεται σήμερα σε μια στρατηγική ταύτιση και ενιαία πορεία με τους χώρους της δεξιάς, τη Νέα Δημοκρατία, τα φιλελεύθερα κόμματα στην Ευρώπη».

Τονίζοντας ότι ουσιαστικά έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο, ο κ. Κουτσούμπας προβλέπει ότι οι εξελίξεις θα είναι ταχύτερες από το φθινόπωρο και μετά «γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτή η πρώτη φάση αναμόρφωσης αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος».

«Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα ‘ναι με αυτή τη σύνθεση όλα τα κόμματα στις εκλογές τις ερχόμενες» λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και αναφέρεται όχι ομολογουμένως με θετικά λόγια στα νέα κόμματα που αναμένονται, της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Ενδιαφέρον, αν και δεν κρύβει κάποια έκπληξη, έχει η απάντηση του κ. Κουτσούμπα κληθείς να σχολιάσει την προτροπή Τσίπρα για προσπάθεια εύρεσης κοινού τόπου μεταξύ των κομμάτων που βρίσκονται στα αριστερά της ΝΔ προκειμένου να υπάρξει ένας ισχυρός διαφορετικός πόλος. «Εμείς ακούμε το διαφορετικό πόλο και την εναλλακτική μόνο που έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη για το ποιος πρέπει να είναι αυτός ο πόλος και αυτή η εναλλακτική», λέει ο κ. Κουτσούμπας για να καταλήξει ότι οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες και θα πρέπει ο ίδιος ο λαός να δώσει την απάντηση, «πρέπει να στραφεί ενάντια σε όλους αυτούς και να φτιάξει το δικό του μέτωπο, τη δική του συμμαχία, το δικό του εναλλακτικό πόλο, μέσα στο κίνημα».

Σε ότι αφορά τα ποσοστά του ΚΚΕ στις δημοσκοπήσεις ο κ. Κουτσούμπας εστιάζει όχι στα ποσοτικά αλλά στο «ποιοτικό στοιχείο» που είναι η σταθερότητα του ποσοστού σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης. «Δηλαδή το ΚΚΕ δεν είναι κόμμα ασανσέρ» σημειώνει.

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με αναφορά στις συγκλονιστικές φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή.

«Ιδιαίτερα αυτή η τελευταία φωτογραφία είναι συγκλονιστική. Αυτή που φεύγουν ήδη οι σφαίρες, έχουν πυροβολήσει δηλαδή φαίνεται ο καπνός απ’ τα όπλα και είναι όρθιοι ακόμα, δεν τους έχουν αγγίξει για να πέσουν κάτω. Και πώς στέκονται αγέρωχοι. Αυτό είναι οι κομμουνιστές. Γι’ αυτό ήταν, είναι ήρωες, αγωνιστές, Έλληνες, ακριβώς επειδή ήταν κομμουνιστές».