Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)
Σχεδόν το 1/3 του προσεχούς Μουντιάλ είναι ήδη... σχηματισμένο, αφού οι 18 ομάδες είναι γνωστές, ενώ οι μισές από αυτές ξέρουν και τα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία θα βρίσκονται.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα είναι το πρώτο με 48 ομάδες και ήδη 18 έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους, παρόλα αυτά, μόλις εννέα από αυτές γνωρίζουν με βεβαιότητα σε ποιο γκρούπ δυναμικότητας θα μπουν στην κλήρωση των ομίλων. Η FIFA χωρίζει τις ομάδες σε τέσσερα «pots» ανάλογα με τη θέση τους στη διεθνή κατάταξη λίγο πριν από την κλήρωση.
Μέχρι στιγμής στο πρώτο βρίσκονται οι διοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, μαζί με τις κορυφαίες ομάδες της κατάταξης, Αργεντινή και Βραζιλία. Στο δεύτερο είναι ήδη η Ιαπωνία και το Ιράν, ενώ η Τυνησία έχει «κλειδώσει» το τρίτο και η Νέα Ζηλανδία τοτέταρτο. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν προκριθεί, όπως Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ και Παραγουάη, περιμένουν την τελική κατάταξη για να μάθουν σε ποιο pot θα μπουν.
Η κλήρωση των ομίλων αναμένεται στα τέλη του 2025. Τα γκρουπ δυναμικότητας θα καθορίσουν τις ισορροπίες των ομίλων, ενώ το νέο format με 48 ομάδες και 12 ομίλους υπόσχεται περισσότερες εκπλήξεις και νέες ευκαιρίες.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής:
🌎 18/48 World Cup participants are known, but only 9 of them 100% know the pot they will be seeded in for the WC draw.
🔐 Locked in Pot 1:
✅ 🇺🇸 United States
✅ 🇲🇽 Mexico
✅ 🇨🇦 Canada
✅ 🇦🇷 Argentina
✅ 🇧🇷 Brazil
🔐 Locked in Pot 2:
✅ 🇯🇵 Japan
✅ 🇮🇷 Iran
🔐 Locked in Pot 3:…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 6, 2025
