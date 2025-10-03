Αυτή είναι η μπάλα του Μουντιάλ 2026 (pics)
Η Adidas παρουσίασε την «Trionda», την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το 2026.
Η Adidas αποκάλυψε την «Trionda», την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Το όνομά της στα ισπανικά σημαίνει «τρία κύματα», τιμώντας τις τρεις χώρες που συνδιοργανώνουν το τουρνουά. Το σχέδιο της μπάλας συνδυάζει κόκκινο, πράσινο και μπλε, ενώ περιλαμβάνει τα εθνικά σύμβολα, ένα φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά, έναν αετό για το Μεξικό και ένα αστέρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρυσές λεπτομέρειες στολίζουν την μπροστινή πλευρά και θυμίζουν το τρόπαιο του Μουντιάλ.
Η «Trionda» έχει ματ υφή με ανάγλυφα σχέδια, ενώ διαθέτει και τσιπ που στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους διαιτητές βίντεο, ώστε οι αποφάσεις να είναι πιο ακριβείς, με την Adidas να την αποκαλεί ως «την πιο προηγμένη μπάλα που σχεδιάστηκε ποτέ».
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σχολίασε:
«Η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 26 είναι εδώ και είναι πανέμορφη! Η Adidas δημιούργησε άλλη μια εμβληματική μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, με το σχέδιο να ενσαρκώνει την ενότητα και το πάθος των εθνών που θα διοργανώσουν το τουρνουά της επόμενης χρονιάς».
