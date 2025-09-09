Μελέτη για την κλιματική αλλαγή εκπέμπει SOS ενόψει Μουντιάλ 2026

SOS ενόψει Μουντιάλ 2026 εκπέμπει η 96 σελίδων μελέτη με τον τίτλο «Γήπεδα σε Κίνδυνο», η οποία έδωσε το πρώτο τεστ αντοχής για τα στάδια που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026 αλλά και ενόψει των Μουντιάλ 2030 και 2034, με δεδομένο ότι αφορά στην κλιματική αλλαγή.

Με βάση τα συμπεράσματα η διοργανώτρια FIFA για το επόμενο Μουντιάλ 2026 θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόωρη έναρξη και τους αναπρογραμματισμένους αγώνες λόγω της ζέστης, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Οι αρμόδιοι αλλά και οι παίκτες πήραν πρώτη γεύση από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, όπου φάνηκε ξεκάθαρα ο αντίκτυπος της υπερθέρμανσης του πλανήτη και στο ποδόσφαιρο. Η αποπνικτική ζέστη οδήγησε σε σημαντική πτώση του ρυθμού των αγώνων, με τους αναπληρωματικούς να πρέπει να παρακολουθούν αγώνες από τα αποδυτήρια. Παράλληλα οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει.

Η μελέτη «Γήπεδα σε Κίνδυνο» κατέγραψε το πρώτο τεστ αντοχής για τα στάδια του Μουντιάλ 2026, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Τα ευρήματα δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά.

Δεκατρία στάδια σε όλο τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη βιώνουν θερμοκρασίες πάνω από το υποχρεωτικό όριο ψύξης της FIFA, πάνω από 28 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον μία φορά κάθε καλοκαίρι. Στην Ατλάντα, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, το Μαϊάμι και το Μοντερέι, αυτό το όριο ξεπερνιέται για δύο ή περισσότερους συνεχόμενους μήνες.

Ως αποτέλεσμα, οι πρόωρες ενάρξεις, τα υποχρεωτικά διαλείμματα για να πιούν νερό οι παίκτες, οι κλειστές στέγες των σταδίων, ακόμη και οι αναβολές αγώνων θα μπορούσαν να γίνουν η νέα κανονικότητα για τα Μουντιάλ που διεξάγονται καλοκαιρινούς μήνες.

«Καθώς προχωράμε στη δεκαετία, οι κίνδυνοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, εκτός εάν λάβουμε δραστικά μέτρα, όπως η μεταφορά των αγώνων σε χειμερινούς μήνες ή σε ψυχρότερες περιοχές», δήλωσε ο Πιρς Φόρστερ, διευθυντής του Κέντρου Priestley για το Μέλλον του Κλίματος στο Λιντς.