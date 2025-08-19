Το Μουντιάλ της νέας ρομποτικής εποχής

Η Κίνα ολοκλήρωσε με φαντασμαγορικό τρόπο τους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ 2025, που φιλοξενήθηκαν στο «Οβάλ Εθνικό Πατινάζ» του Πεκίνου, με την ομάδα Tsinghua Hephaestus να θριαμβεύει στο πρωτοποριακό τουρνουά ρομποτικού ποδοσφαίρου 5×5.

Στον τελικό επικράτησε της γερμανικής ομάδας HTWK Robots–Nao Devils με 1-0, ενώ στο 3×3, το Γεωργικό Πανεπιστήμιο της Κίνας (ομάδα Shanhai) κέρδισε με 3-0 το Sweaty από το πανεπιστήμιο Offenburg της Γερμανίας.

Το ποδόσφαιρο αποτέλεσε τη μόνη αληθινά διεθνή διοργάνωση, με συμμετοχή από 14 χώρες, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα αθλήματα που κυριάρχησαν κινεζικές ομάδες και εργαστήρια.

Στους αγώνες στίβου, δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις. Στα 100 μέτρα, το ρομπότ Tiangong ανακηρύχθηκε νικητής με χρόνο 21,50’’, αν και τερμάτισε τρίτος, αφού οι δύο πρώτοι, Lingyi και Gaoyi, ακυρώθηκαν για παραβίαση διαδρόμων. Η οργάνωση δεν έδωσε σαφή εξήγηση για τις ποινές, προκαλώντας συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο 4×100 μέτρα σκυταλοδρομία, η ομάδα Unitree (Yushu) πήρε το χρυσό με 1:48,78, μπροστά από Tiangong (2:22,79) και Xingzhe Taishan (2:37,68). Ωστόσο, οι ημιτελικοί και τελικοί σημαδεύτηκαν από πτώσεις και αμφισβητούμενες αποφάσεις: ο Gaoyi αποκλείστηκε για έξοδο από τη διαδρομή και πρόκληση ατυχήματος, ενώ στην τελική κούρσα ένα ρομπότ του Lingyi κατέρρευσε κατά την αλλαγή σκυτάλης. Ακόμη και ο πρωταθλητής Unitree βρέθηκε να καταλαμβάνει ξένες λωρίδες χωρίς καμία κύρωση, γεγονός που τροφοδότησε επικρίσεις για μεροληπτική διαιτησία.

Στο άλμα εις μήκος χωρίς φόρα, πρώτος κατετάγη ο Xiao Wantong της Songyan Dynamics με 1,25 μ., ακολουθούμενος από τον Unitree (1,20 μ.) και την Lingyi Tech (1,13 μ.).

Θεαματικές επιδείξεις

Η τελευταία ημέρα περιλάμβανε επίσης θεαματικές επιδείξεις σε πιο «χαλαρές» κατηγορίες: ρομπότ που εκτελούσαν υπηρεσίες ξενοδοχείου, διανομή φαρμάκων, αλλά και kung-fu και πολεμικές τέχνες, δίνοντας έναν ψυχαγωγικό τόνο στη διοργάνωση.

Η επιλογή της «Cinta de Hielo», του Ολυμπιακού χώρου του 2022, για την έδρα της διοργάνωσης δείχνει τη στρατηγική πρόθεση του Πεκίνου να αναδείξει τη ρομποτική βιομηχανία του. Ήδη, από τις αρχές του 2025, δώδεκα εταιρείες του κλάδου έχουν συνάψει συμβόλαια αξίας σχεδόν 500 εκατ. γουάν, ενώ εταιρείες όπως η Unitree Robotics έχουν λανσάρει στην αγορά «ρομποτικούς σκύλους» και ανθρωποειδή, αν και η μαζική υιοθέτηση στην καθημερινότητα θεωρείται ότι απέχει ακόμη δύο με τρία χρόνια λόγω κόστους και ζητημάτων ασφαλείας.

Με 556.000 βιομηχανικά ρομπότ να παράγονται στη χώρα μόνο το 2024 –δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής– και με την Κίνα να ηγείται στις σχετικές πατέντες, οι Αγώνες αυτοί δεν ήταν απλώς ένα τεχνολογικό θέαμα, αλλά και ένα μήνυμα: το Πεκίνο θέλει να καθιερωθεί ως ο παγκόσμιος ηγέτης στην «ενσωματωμένη νοημοσύνη» που θα καθορίσει το μέλλον της βιομηχανίας και της κοινωνίας.