Η FIFA συζητά μουντιάλ 2030 με 64 ομάδες

Σε μουντιάλ των ρεκόρ στοχεύει η FIFA το 2030 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη διοργάνωση. Η πρόταση της FIFA, που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στη Νότια Αμερική και προβληματισμό στην Ευρώπη, είναι το 2023 να διεξαχθεί παγκόσμιο κύπελλο με 64 ομάδες και 128 αγώνες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για την υλοποίηση των ανατρεπτικών αλλαγών.

Όλα αυτά στη σκιά του μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό που θα είναι ήδη το μεγαλύτερο στην ιστορία, με ρεκόρ 48 ομάδων. Ωστόσο, η FIFA δεν φαίνεται να βάζει φρένο στον αριθμό των ομάδων, μπροστά στα κέρδη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα σηματοδοτήσει 100 χρόνια από το εναρκτήριο τουρνουά στην Ουρουγουάη και η FIFA σχεδιάζει έναν συμβολικό παγκόσμιο εορτασμό. Θα διεξαχθούν από ένας αγώνας στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη, μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, οι οποίες θα είναι οι κύριες διοργανώτριες στην Ευρώπη και την Αφρική.

Ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκεζ, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στη Νέα Υόρκη, επιβεβαίωσε ότι συζητείται μουντιάλ-μαμούθ και δήλωσε ότι υπάρχει «μεγάλος ενθουσιασμός» προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της πρότασης. «Πιστεύουμε σε ένα ιστορικό Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030. Προσκαλούμε όλους να ονειρευτούν μεγάλα πράγματα, γιατί όταν το ποδόσφαιρο αγαπιέται από όλους, γίνεται μια παγκόσμια γιορτή», πρόσθεσε ο Ντομίνγκεζ.

Η ιδέα έχει την υποστήριξη πολιτικών ηγετών στην Ουρουγουάη και την Παραγουάη, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων Γιαμαντού Όρσι και Σαντιάγο Πένια, καθώς και των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες παραμένουν επιφυλακτικές. Στην Ευρώπη, πολλοί φοβούνται ότι μια τόσο μεγάλη επέκταση θα μείωνε την ποιότητα, θα υπερφορτώσει τους παίκτες και θα περιπλέξει περαιτέρω τα ήδη υπερφορτωμένα ημερολόγια των συλλόγων.