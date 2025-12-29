Σίγουρος ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αν δεν έχω τραυματισμούς, θα φτάσω σίγουρα τα 1.000 γκολ»

Στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Αχντούντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε δύο γκολ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με 3-0, με τον Πορτογάλο να φτάνει τα 956 γκολ στην τεράστια καριέρα του, κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το 2025.

Ο 40χρονος επιθετικός βρέθηκε στα «Globe Soccer Awards» όπου αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης που αγωνίζεται στην Ασία, με τον ίδιο να παίρνει τον λόγο και να λέει πως στόχος του είναι να συνεχίσει να σκοράρει, ενώ ξεκαθάρισε ότι αν δεν έχει τραυματισμούς θα φτάσει τα 1.000 καριέρας.

Η δήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Ο στόχος μου εξακολουθεί να είναι να σκοράρω γκολ, να κερδίζω περισσότερα τρόπαια και να συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου για να πετύχω νέους προσωπικούς στόχους. Θα φτάσω σίγουρα τα 1.000 γκολ, αν παραμείνω χωρίς τραυματισμούς».