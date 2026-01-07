magazin
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O Ρονάλντο του YouTube, MrBeast, δηλώνει «φτωχός» αλλά έχει περιουσία 2,5 δισ. Πώς;
Social 07 Ιανουαρίου 2026 | 17:20

O Ρονάλντο του YouTube, MrBeast, δηλώνει «φτωχός» αλλά έχει περιουσία 2,5 δισ. Πώς;

Ο MrBeast, o πρώτος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάτω των 30 ακόμη ισχυρίζεται πως ζει με... δανεικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Spotlight

Aκριβώς όπως εύλογα θα υπόθετε κανείς, η συνάντηση του MrBeast με τον Ρονάλντο (ο πρώτος έχει τους περισσότερους ακόλουθους στο ΥouTube, ο δεύτερος τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram), έγραψε ιστορία.

Ο αστέρας του ποδοσφαίρου Ρονάλντο κάλεσε τον κορυφαίο δημιουργό MrBeast να τον ακολουθήσει στο κανάλι του UR Cristiano και η συνεργασία πέρασε στα χρονικά των ρεκόρ του YouTube.

Ο Ρονάλντο ήθελε να φιλοξενήσει τον MrBeast ήδη από τον Αύγουστο του 2024, όταν λάνσαρε το κανάλι UR Cristiano. Το έκανε κάποιους μήνες μετά θέλοντας να «σπάσει το διαδίκτυο». Mέσα σε οκτώ ώρες από την πρεμιέρα του, το βίντεο είχε συγκεντρώσει 10 εκατομμύρια προβολές και εκτοξεύτηκε στην #1 θέση στα Trending βίντεο του YouTube.

YouTube thumbnail

Στη συνάντηση τους ο ΜrBeast έδωσε συμβουλές στο Ρονάλντο για να βελτιώσει το κανάλι του. Του πρότεινε να αλλάξει τα cover των αναρτήσεων του («Να ποζάρεις με κλειστό το στόμα» πρότεινε ο MrBeast στον πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης και του πρότεινε να χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις του για να φέρει περισσότερους διάσημους συνεργάτες στο κανάλι του.

Μετά την εμφάνιση του MrBeast στο κανάλι του Ρονάλντο, η συμμαχία συνεχίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου 2024, ο Ρονάλντο εμφανίστηκε στο κανάλι του MrBeast. Και κάπως έτσι, γράφτηκε ιστορία στα metrics, τις διαδράσεις και την ψηφιακή δημοφιλία με τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές να γιορτάζουν τις νίκες και τα έσοδα τους.

YouTube thumbnail

Ο Τζίμι Ντόναλντσον, ο άνθρωπος πίσω από το φαινόμενο MrBeast, κατάφερε το 2025 να κατακτήσει την κορυφή της λίστας του Forbes, εδραιώνοντας μια οικονομική αυτοκρατορία που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στον κόσμο των δημιουργών περιεχομένου.

Βέβαια, παρά τα αστρονομικά νούμερα και την αποτίμηση της Beast Industries στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ο ίδιος επιμένει να επενδύει κάθε δολάριο πίσω στις παραγωγές του, παραμένοντας ένας δισεκατομμυριούχος… μόνο στη θεωρία. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από το ευπώλητο αίνιγμα του χαμογελαστού ψηφιακού κτήνους;

Στον κόσμο του ψηφιακού περιεχομένου, το όνομα MrBeast είναι συνώνυμο της υπερβολής και των αδιανόητων budget. Ωστόσο, η πραγματικότητα της περιουσίας του Τζίμι Ντόναλντσον είναι πολύ πιο σύνθετη από μια απλή τραπεζική κατάθεση.

Τον Μάιο του 2025, ο MrBeast έγινε επίσημα ο μόνος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάτω των 30 ετών παγκοσμίως που δεν βασίστηκε σε κληρονομιά. Παρόλα αυτά, σε μια πρόσφατη εξομολόγησή του, αποκάλυψε πως ο προσωπικός του λογαριασμός διαθέτει λιγότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ο λόγος; Μια εμμονική στρατηγική επανεπένδυσης που αγγίζει τα όρια του ρίσκου, καθώς κάθε κέρδος διοχετεύεται αμέσως στην επόμενη μεγάλη παραγωγή ή σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Όπως η Disney, αλλά σε έναν άνθρωπο

YouTube thumbnail

Από τότε που ο MrBeast άρχισε να δημοσιεύει στο YouTube το 2012, έχει γίνει ο κορυφαίος δημιουργός στην πλατφόρμα. Το Business Insider ανέφερε τον Απρίλιο του 2025 ότι τα βίντεό του έχουν κατά μέσο όρο 3 δισεκατομμύρια προβολές ανά μήνα.

Αν και τα ακριβή κέρδη του μόνο από το YouTube δεν είναι σαφή, τα 400 εκατομμύρια δολάρια που έβγαλε μέσω της Beast Industries το 2024 περιλαμβάνουν το κανάλι του καθώς και τη σειρά του Beast Games.

Βέβαια, αν και το YouTube παραμένει η έδρα και το γήπεδο του, η πραγματική οικονομική ατμομηχανή πίσω από τον Ντόναλντσον είναι πλέον οι εμπορικές του δραστηριότητες.

Η μάρκα σοκολάτας Feastables σημείωσε μια ιστορική ανατροπή το 2024, αποφέροντας κέρδη 20 εκατομμυρίων δολαρίων, την ώρα που το τμήμα παραγωγής βίντεο και το φιλόδοξο Beast Games κατέγραφαν απώλειες ύψους 80 εκατομμυρίων λόγω των τεράστιων εξόδων παραγωγής.

YouTube thumbnail

Για πρώτη φορά, οι πωλήσεις λιανικής ξεπέρασαν τα έσοδα από τις διαφημίσεις της πλατφόρμας, αποδεικνύοντας ότι ο MrBeast έχει αναδειχθεί σε πολλά περισσότερα από έναν ισχυρό δημιουργό περιεχομένου και αρχέτυπο YouTuber, αλλά ένας σύγχρονος μεγιστάνας καταναλωτικών αγαθών που χρησιμοποιεί την επιρροή του για να κυριαρχήσει στα ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων παγκοσμίως.

Η Beast Industries, η μητρική εταιρεία που «στεγάζει» όλα τα εγχειρήματα του Ντόναλντσον, αποτιμάται πλέον στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με τον ίδιο να κατέχει λίγο περισσότερο από το 50% των μετοχών, η καθαρή του αξία «στα χαρτιά» αγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως επιβεβαιώνει το People, η στρατηγική του για το 2026 είναι ακόμα πιο επιθετική, στοχεύοντας σε συνολικά έσοδα 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της επέκτασης σε νέες κατηγορίες, όπως τα ποτά και τα προϊόντα ευεξίας.

Έχοντας κερδίσει την πίστη της αγοράς και παρά την οικονομική αιμορραγία ορισμένων τμημάτων, οι επενδυτές συνεχίζουν να εμπιστεύονται το μοντέλο του, το οποίο συνδυάζει την ψυχαγωγία με το εμπόριο με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο κολοσσούς όπως η Disney παρά έναν απλό δημιουργό βίντεο.

H φιλανθρωπία ως προϊόν

YouTube thumbnail

Μερικά από τα βίντεο του MrBeast με τις περισσότερες προβολές επικεντρώνονται στις υπερβολικές φιλανθρωπικές προσπάθειες του YouTuber.

Σύμφωνα με το Fortune, το 2025 και μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Beast Philanthropy, ο δημιουργός δώρισε 5 εκατομμύρια δολάρια σε Ουκρανούς πρόσφυγες, τρόφιμα αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων και σχολικά είδη και τεχνολογία αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχει επίσης χρηματοδοτήσει 100 χειρουργικές επεμβάσεις λαγόχειλου, 600 ηλεκτρικά ποδήλατα και 2.000 προσθετικά για άτομα που έχουν ανάγκη.

Ο MrBeast δήλωσε στο TIME ότι το κανάλι του στο YouTube στέλνει 100.000 δολάρια κάθε μήνα στο Beast Philanthropy.

Αν και ορισμένοι επικριτές έχουν κατηγορήσει τον δημιουργό ότι επωφελείται από κινηματογραφημένες πράξεις γενναιοδωρίας, ο YouTuber έχει υπερασπιστεί την προσέγγιση, λέγοντας ότι προσφέρει μια θετική εναλλακτική λύση για τους νεαρούς θεατές.

«Μου αρέσει να κάνω τέτοιου είδους βίντεο, επειδή δίνουν στα μικρότερα παιδιά κάποιον να θαυμάζουν και να λένε, «Ω, αυτό είναι ωραίο»», είπε ο MrBeast. «Και αντί να πίνουν αλκοόλ ή να κάνουν χρήση ναρκωτικών, μπορείς να αποτελέσεις πρότυπο. Μπορούν να πουν, «Κοίτα, κάνει το καλό και βοηθάει τους ανθρώπους»».

Επιπλέον, με πρωτοβουλίες όπως το Team Water, που συγκέντρωσε 41 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή πόσιμου νερού, ο Ντόναλντσον δείχνει πως ο απώτερος στόχος του είναι να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, μόνο και μόνο για να τα χαρίσει όλα πριν το τέλος της ζωής του.

YouTube thumbnail

Ως καλεσμένος στο επιτυχημένο podcast The Diary of a CEO, ο MrBeast επιβεβαίωσε ότι είχε αποκτήσει τoν τίτλο του δισεκατομμυριούχου — αλλά ήταν ανένδοτος ότι αυτά τα στοιχεία δεν αντικατόπτριζαν το πραγματικό υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού.

«Στα χαρτιά, ναι», είπε ο δημιουργός όταν ρωτήθηκε αν ήταν δισεκατομμυριούχος. «Αλλά στον πραγματικό τραπεζικό μου λογαριασμό, έχω λιγότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια. [Πληρώνω τον εαυτό μου] λίγο, αλλά έχω και κάποιους βοηθούς και άλλα έξοδα, οπότε προσπαθώ να πληρώνω τον εαυτό μου ό,τι ξοδεύω προσωπικά, τον μήνα, απλώς για να μην μπαίνω μέσα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

World
ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λε Πεν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Η μυστική ταφή 07.01.26

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λε Πεν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»
«Καλός πατέρας» 07.01.26

Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»

Η Σερ βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ, στον οποίο είπε χαριτολογώντας ότι η αγαπημένη του, Κρίστεν Μπελ, ίσως να μπορούσε να βρει και κάποιον καλύτερο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Απειλές-συμβουλές 07.01.26 Upd: 19:12

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, υποστήριξε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
«Βρίσκονται σε αδιέξοδο» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Σύνταξη
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Έρχεται κακοκαιρία 07.01.26

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύνταξη
Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Marinera 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό
«Μηχανισμός αδιαφάνειας» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό

Τις νέες αποκαλύψεις του in, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση «να λογοδοτήσει»

Σύνταξη
«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς
Πλήρης εξευτελισμός 07.01.26

«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανάγκασε τον Εμανουέλ Μακρόν να συμφωνήσει σε υψηλότερες τιμές φαρμάκων στη Γαλλία απειλώντας με δασμούς, ισχυριζόμενος ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τους τέσσερις αγώνες να ορίζονται την Τετάρτη 14/1 - Οι ώρες των ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης.

Σύνταξη
«Στόχοι του Παναθηναϊκού Γιαμπουσέλε και Χέις-Ντέιβις» (vids)
Μπάσκετ 07.01.26

«Οι δύο στόχοι του Παναθηναϊκού από το NBA»

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει μία μεγάλη μεταγραφή από το NBA και όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρεται για τους Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο