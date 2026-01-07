O Ρονάλντο του YouTube, MrBeast, δηλώνει «φτωχός» αλλά έχει περιουσία 2,5 δισ. Πώς;

Aκριβώς όπως εύλογα θα υπόθετε κανείς, η συνάντηση του MrBeast με τον Ρονάλντο (ο πρώτος έχει τους περισσότερους ακόλουθους στο ΥouTube, ο δεύτερος τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram), έγραψε ιστορία.

Ο αστέρας του ποδοσφαίρου Ρονάλντο κάλεσε τον κορυφαίο δημιουργό MrBeast να τον ακολουθήσει στο κανάλι του UR Cristiano και η συνεργασία πέρασε στα χρονικά των ρεκόρ του YouTube.

Ο Ρονάλντο ήθελε να φιλοξενήσει τον MrBeast ήδη από τον Αύγουστο του 2024, όταν λάνσαρε το κανάλι UR Cristiano. Το έκανε κάποιους μήνες μετά θέλοντας να «σπάσει το διαδίκτυο». Mέσα σε οκτώ ώρες από την πρεμιέρα του, το βίντεο είχε συγκεντρώσει 10 εκατομμύρια προβολές και εκτοξεύτηκε στην #1 θέση στα Trending βίντεο του YouTube.

Στη συνάντηση τους ο ΜrBeast έδωσε συμβουλές στο Ρονάλντο για να βελτιώσει το κανάλι του. Του πρότεινε να αλλάξει τα cover των αναρτήσεων του («Να ποζάρεις με κλειστό το στόμα» πρότεινε ο MrBeast στον πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης και του πρότεινε να χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις του για να φέρει περισσότερους διάσημους συνεργάτες στο κανάλι του.

Μετά την εμφάνιση του MrBeast στο κανάλι του Ρονάλντο, η συμμαχία συνεχίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου 2024, ο Ρονάλντο εμφανίστηκε στο κανάλι του MrBeast. Και κάπως έτσι, γράφτηκε ιστορία στα metrics, τις διαδράσεις και την ψηφιακή δημοφιλία με τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές να γιορτάζουν τις νίκες και τα έσοδα τους.

Ο Τζίμι Ντόναλντσον, ο άνθρωπος πίσω από το φαινόμενο MrBeast, κατάφερε το 2025 να κατακτήσει την κορυφή της λίστας του Forbes, εδραιώνοντας μια οικονομική αυτοκρατορία που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στον κόσμο των δημιουργών περιεχομένου.

Βέβαια, παρά τα αστρονομικά νούμερα και την αποτίμηση της Beast Industries στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ο ίδιος επιμένει να επενδύει κάθε δολάριο πίσω στις παραγωγές του, παραμένοντας ένας δισεκατομμυριούχος… μόνο στη θεωρία. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από το ευπώλητο αίνιγμα του χαμογελαστού ψηφιακού κτήνους;

Στον κόσμο του ψηφιακού περιεχομένου, το όνομα MrBeast είναι συνώνυμο της υπερβολής και των αδιανόητων budget. Ωστόσο, η πραγματικότητα της περιουσίας του Τζίμι Ντόναλντσον είναι πολύ πιο σύνθετη από μια απλή τραπεζική κατάθεση.

Τον Μάιο του 2025, ο MrBeast έγινε επίσημα ο μόνος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάτω των 30 ετών παγκοσμίως που δεν βασίστηκε σε κληρονομιά. Παρόλα αυτά, σε μια πρόσφατη εξομολόγησή του, αποκάλυψε πως ο προσωπικός του λογαριασμός διαθέτει λιγότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ο λόγος; Μια εμμονική στρατηγική επανεπένδυσης που αγγίζει τα όρια του ρίσκου, καθώς κάθε κέρδος διοχετεύεται αμέσως στην επόμενη μεγάλη παραγωγή ή σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Όπως η Disney, αλλά σε έναν άνθρωπο

Από τότε που ο MrBeast άρχισε να δημοσιεύει στο YouTube το 2012, έχει γίνει ο κορυφαίος δημιουργός στην πλατφόρμα. Το Business Insider ανέφερε τον Απρίλιο του 2025 ότι τα βίντεό του έχουν κατά μέσο όρο 3 δισεκατομμύρια προβολές ανά μήνα.

Αν και τα ακριβή κέρδη του μόνο από το YouTube δεν είναι σαφή, τα 400 εκατομμύρια δολάρια που έβγαλε μέσω της Beast Industries το 2024 περιλαμβάνουν το κανάλι του καθώς και τη σειρά του Beast Games.

Βέβαια, αν και το YouTube παραμένει η έδρα και το γήπεδο του, η πραγματική οικονομική ατμομηχανή πίσω από τον Ντόναλντσον είναι πλέον οι εμπορικές του δραστηριότητες.

Η μάρκα σοκολάτας Feastables σημείωσε μια ιστορική ανατροπή το 2024, αποφέροντας κέρδη 20 εκατομμυρίων δολαρίων, την ώρα που το τμήμα παραγωγής βίντεο και το φιλόδοξο Beast Games κατέγραφαν απώλειες ύψους 80 εκατομμυρίων λόγω των τεράστιων εξόδων παραγωγής.

Για πρώτη φορά, οι πωλήσεις λιανικής ξεπέρασαν τα έσοδα από τις διαφημίσεις της πλατφόρμας, αποδεικνύοντας ότι ο MrBeast έχει αναδειχθεί σε πολλά περισσότερα από έναν ισχυρό δημιουργό περιεχομένου και αρχέτυπο YouTuber, αλλά ένας σύγχρονος μεγιστάνας καταναλωτικών αγαθών που χρησιμοποιεί την επιρροή του για να κυριαρχήσει στα ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων παγκοσμίως.

Η Beast Industries, η μητρική εταιρεία που «στεγάζει» όλα τα εγχειρήματα του Ντόναλντσον, αποτιμάται πλέον στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με τον ίδιο να κατέχει λίγο περισσότερο από το 50% των μετοχών, η καθαρή του αξία «στα χαρτιά» αγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως επιβεβαιώνει το People, η στρατηγική του για το 2026 είναι ακόμα πιο επιθετική, στοχεύοντας σε συνολικά έσοδα 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της επέκτασης σε νέες κατηγορίες, όπως τα ποτά και τα προϊόντα ευεξίας.

Έχοντας κερδίσει την πίστη της αγοράς και παρά την οικονομική αιμορραγία ορισμένων τμημάτων, οι επενδυτές συνεχίζουν να εμπιστεύονται το μοντέλο του, το οποίο συνδυάζει την ψυχαγωγία με το εμπόριο με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο κολοσσούς όπως η Disney παρά έναν απλό δημιουργό βίντεο.

H φιλανθρωπία ως προϊόν

Μερικά από τα βίντεο του MrBeast με τις περισσότερες προβολές επικεντρώνονται στις υπερβολικές φιλανθρωπικές προσπάθειες του YouTuber.

Σύμφωνα με το Fortune, το 2025 και μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Beast Philanthropy, ο δημιουργός δώρισε 5 εκατομμύρια δολάρια σε Ουκρανούς πρόσφυγες, τρόφιμα αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων και σχολικά είδη και τεχνολογία αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχει επίσης χρηματοδοτήσει 100 χειρουργικές επεμβάσεις λαγόχειλου, 600 ηλεκτρικά ποδήλατα και 2.000 προσθετικά για άτομα που έχουν ανάγκη.

Ο MrBeast δήλωσε στο TIME ότι το κανάλι του στο YouTube στέλνει 100.000 δολάρια κάθε μήνα στο Beast Philanthropy.

Αν και ορισμένοι επικριτές έχουν κατηγορήσει τον δημιουργό ότι επωφελείται από κινηματογραφημένες πράξεις γενναιοδωρίας, ο YouTuber έχει υπερασπιστεί την προσέγγιση, λέγοντας ότι προσφέρει μια θετική εναλλακτική λύση για τους νεαρούς θεατές.

«Μου αρέσει να κάνω τέτοιου είδους βίντεο, επειδή δίνουν στα μικρότερα παιδιά κάποιον να θαυμάζουν και να λένε, «Ω, αυτό είναι ωραίο»», είπε ο MrBeast. «Και αντί να πίνουν αλκοόλ ή να κάνουν χρήση ναρκωτικών, μπορείς να αποτελέσεις πρότυπο. Μπορούν να πουν, «Κοίτα, κάνει το καλό και βοηθάει τους ανθρώπους»».

Επιπλέον, με πρωτοβουλίες όπως το Team Water, που συγκέντρωσε 41 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή πόσιμου νερού, ο Ντόναλντσον δείχνει πως ο απώτερος στόχος του είναι να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, μόνο και μόνο για να τα χαρίσει όλα πριν το τέλος της ζωής του.

Ως καλεσμένος στο επιτυχημένο podcast The Diary of a CEO, ο MrBeast επιβεβαίωσε ότι είχε αποκτήσει τoν τίτλο του δισεκατομμυριούχου — αλλά ήταν ανένδοτος ότι αυτά τα στοιχεία δεν αντικατόπτριζαν το πραγματικό υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού.

«Στα χαρτιά, ναι», είπε ο δημιουργός όταν ρωτήθηκε αν ήταν δισεκατομμυριούχος. «Αλλά στον πραγματικό τραπεζικό μου λογαριασμό, έχω λιγότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια. [Πληρώνω τον εαυτό μου] λίγο, αλλά έχω και κάποιους βοηθούς και άλλα έξοδα, οπότε προσπαθώ να πληρώνω τον εαυτό μου ό,τι ξοδεύω προσωπικά, τον μήνα, απλώς για να μην μπαίνω μέσα».