Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Αλ Νασρ και την απογοήτευση του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη μη ενίσχυση της ομάδας στις μεταγραφές, όλα δείχνουν ότι ο σούπερ σταρ εξετάζει ήδη τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, ο Πορτογάλος αστέρας επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β’, κατόπιν αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια μετέβη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το δημοσίευμα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο