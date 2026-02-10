Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο 100% στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο στέκεται ο Τόνι Κρόος αναφορικά με την έντονη διαμάχη που έχει Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ με τη Saudi Pro League, την οποία κατηγορεί, μεταξύ άλλων, για αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος της ομάδας του και η οποία τον έχει οδηγήσει σε αποχή από τις προπονήσεις και τους αγώνες της.

Ο Γερμανός παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής και πρώην συμπαίκτης του Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε πως χωρίς εκείνον κανείς δεν θα παρακολουθούσε το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας.

«Το σαουδαραβικό πρωτάθλημα είναι ένα παράξενο φαινόμενο. Κανείς δεν είχε ακούσει γι’ αυτό πριν έρθει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και τώρα δείχνουν ασέβεια στον άνθρωπο που τους έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη. Αν ο Κριστιάνο φύγει αύριο, αυτό το πρωτάθλημα θα χάσει όλη του τη γοητεία. Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα παρακολουθεί το σαουδαραβικό πρωτάθλημα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κροος στο δικό του podcast με τίτλο «Einfach mal Luppen».

Ο λόγος της διαμάχης του Ρονάλντο με τους ιθύνοντες του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου

Οσον αφορά τη διαμάχη του Κριστιάνο Ρονάλντο με την διοίκηση της λίγκας και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF), το in.gr σας έχει εξηγήσει πρόσφατα πως η αφορμή είναι ξεκάθαρη. Το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο έδωσε στην Αλ Χιλάλτρεις κινήσεις πρώτης γραμμής – με κορυφαία την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά – την ώρα που οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου, ανάμεσά τους και την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, έμειναν ουσιαστικά αδρανείς. Για τον CR7, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό απέναντι στον Μπενζεμά ή στον ίδιο τον Al Hilal. Είναι θεσμικό: «άλλοι παίζουν με ανοιχτά χαρτιά, άλλοι με δεμένα χέρια».

Η οργή του Πορτογάλου τροφοδοτείται από τα δεδομένα. Από το 2023 έως σήμερα, η Αλ Χιλάλέχει επενδύσει περίπου 647 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές, με την τρέχουσα σεζόν να ξεπερνά τα 168 εκατ..

Η Αλ Νασρ ακολουθεί με 410 εκατ., η Αλ Αχλί με 380 εκατ. και η Αλ Ιτιχάντ με περίπου 365 εκατ.. Η διαφορά –περί τα 237 εκατ. ευρώ– δεν είναι απλώς λογιστική. Μεταφράζεται σε αγωνιστικό πλεονέκτημα και αλλοίωση της ισορροπίας.

Το γεγονός ότι όλες αυτές οι ομάδες ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο κρατικό επενδυτικό ταμείο καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο ευαίσθητο. Στα μάτια του Κριστιάνο, η μεταγραφή Μπενζεμά από σύλλογο του PIF σε άλλον σύλλογο του PIF δεν είναι απλώς μια κίνηση αγοράς. Είναι πολιτική απόφαση που επηρεάζει τον ανταγωνισμό. Γι’ αυτό και ο ίδιος επέλεξε το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτει: την απουσία του.

Στα παραπάνω προσθέστε και την διαμαρτυρία του Ρονάλντο για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών σε αρκετούς υπαλλήλους και συνεργάτες του συλλόγου.

Λήγει την αποχή ο Πορτογάλος;

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δημοσιεύματα στην Πορτογαλία όπως της μεγάλης εφημερίας «A Bola», που υποστηρίζει πως ο 41χρονος ποδοσφαιριστής προτίθεται να λήξει την απεργία τους καθώς «…κέρδισε τη μάχη» απέναντι στη διοίκηση και το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), πετυχαίνοντας τους στόχους της διαμαρτυρίας του. Η Αλ Νάσρ προσχώρησε σε πληρωμές που εκκρεμούσαν σε υπαλλήλους της, ενώ Σιμάο Κουτίνιο (αθλητικός διευθυντής) και Ζοάο Σεμέδο (CEO) επέστρεψαν στα πόστα από τα οποία είχαν αποκλειστεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Έτσι ο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να άρει την απεργία την οποία έκανε τις προηγούμενες ημέρες, επιστρέφοντας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ το ερχόμενο Σάββατο (14/2), εκτός έδρας, κόντρα στη Αλ Φατέχ.

Τέλος να σημειώσουμε πως ο 41χρονος ποδοσφαιριστής που έχασε δύο αγώνες πρωταθλήματος, έχει συμβόλαιο με τους Σαουδάραβες έως το 2027, καθώς και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.