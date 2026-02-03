«Βόμβα» για Κριστιάνο Ρονάλντο: Σκέφτεται να φύγει από την Αλ Νασρ

«Βόμβα» στην Αλ Νασρ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Record», ο CR7 σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ να αποχωρήσει από την ομάδα των Εμιράτων.

Καθόλου τυχαία δεν ήταν όπως φαίνεται η απουσία του από το πρόσφατο ντέρμπι με την Αλ Ριάντ καθώς λέγεται ότι με αυτόν τον τρόπο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μη ενίσχυση της ομάδας στη μεταγραφική περίοδο.

Η πορτογαλική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκέφτεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Αλ Νασρ με προορισμό είτε το MLS είτε κάποια ομάδα της Ευρώπης.

Επικαλείται ασέβεια από το εμιράτο που ελέγχει τις μεγαλύτερες ομάδες της Σαουδικής Αραβίας (Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ιτιχάντ, Αλ-Αχλί, Αλ-Νασρ), θεωρώντας πως ηθελημένα αφήνει την ομάδα του μακριά από τις μεταγραφές και κατ’ επέκταση από τους τίτλους.

Τα στατιστικά του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει αναλάβει ρόλο πρεσβευτή του Μουντιάλ 2034 που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 22 παιχνίδια στη φειτνή σεζόν, έχοντας 18 γκολ και 3 ασίστ στο ενεργητικό του.

Συνολικά με τα χρώματα της Αλ Νασρ έχει 127 συμμετοχές, με 111 γκολ και 22 ασίστ. Στην καριέρα του σε επίπεδο σύλλογων έχει 812 γκολ και 260, με τα περισσότερα τέρματα να είναι φυσικά με την Ρεάλ Μαδρίτης, όπου είχε 450 γκολ σε 436 αγώνες (131 ασίστ). Με την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας έχει 226 ματς, με 143 γκολ.

Απομένει να φανεί ποιο θα είναι το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο και αν θα παραμείνει στην Αλ Νασρ ή θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλον σύλλογο, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ευρώπη, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συμπατριώτες του.