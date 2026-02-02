«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρνείται να αγωνιστεί με την Αλ Νασρ, καθώς φέρεται να διαμαρτύρεται κατά της διοίκησης του συλλόγου, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο.

Οπως αναφέρει σχετικά η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», ο CR7 αποφάσισε να μην αγωνισθεί στην σημερινή (2/2) αναμέτρηση της Αλ Νασρ εναντίον της Αλ Ριάντ, για την 20ή αγωνιστική της Saudi Pro League. Σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές στον σαουδαραβικό Τύπο, αυτή η ανακοινωθείσα απουσία δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με την διαχείριση της φυσικής του κατάστασης ή με ξεκούραση εν’ όψει του ντέρμπι με την Αλ Ιτιχάντ (6/2).

Στο σχετικό άρθρο, εσωτερική πηγή του συλλόγου, εξηγεί πως η ανησυχία του Πορτογάλου αρχηγού είναι πολύ βαθύτερη και πηγάζει από την αυξανόμενη δυσαρέσκειά του με την αθλητική και θεσμική διαχείριση της Αλ Νασρ από το PIF (το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας), που ελέγχει αρκετές αντίπαλες ομάδες στο πρωτάθλημα.

Εχοντας βρεθεί στον σύλλογο για τρεις σεζόν και αποτελώντας εμβληματική «φιγούρα» του σαουδαραβικού έργου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πιστεύει ότι η ομάδα του βρίσκεται σαφώς σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες ομάδες που βρίσκονται υπό τον ίδιο οικονομικό έλεγχο.

Ο πεντάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», φέρεται δυσαρεστημένος από την έλλειψη επενδύσεων και μια αθλητική πολιτική που θεωρεί ανεπαρκώς φιλόδοξη. Αυτή η απογοήτευση επιδεινώνεται από την ισχνή κινητικότητα της Αλ Νασρ στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο, που από μόλις μία μεταγραφή, αυτήν του 21χρονου Ιρακινού μέσου, Χαϊντέρ Αμπντουλκαρέμ.

Αυτή η κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσδοκίες του Ζόρζε Ζεσούς, του Πορτογάλου προπονητή, ο οποίος δεν έχει λάβει τις ενισχύσεις που ζήτησε για να βελτιώσει την ομάδα του, που ήδη δυσκολεύεται σε διάφορους βασικούς τομείς.

Τι αποκαλύπτουν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με την «A Bola», η εσωτερική κατάσταση του συλλόγου μόνο επιδεινώνει αυτήν την τεταμένη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η Αλ Νασρ έχει δύο Πορτογάλους σε στρατηγικές διοικητικές θέσεις: τον Σιμάο Κουτίνιο ως αθλητικό διευθυντή και τον Ζοσέ Σεμέδο ως διευθύνοντα σύμβουλο. Ωστόσο, οι εξουσίες τους «πάγωσαν» στις αρχές του μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιορίζοντας σοβαρά την ικανότητά τους να ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτή η παραγκώνιση συμβάλλει στην εντύπωση αποδιοργάνωσης και αστάθειας που νιώθει ο Ρονάλντο, ο οποίος πιστεύει ότι αυτές οι επιλογές αποδυναμώνουν δομικά τον σύλλογο και θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά του, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε ηπειρωτικό επίπεδο.

Η σύγκριση με την Αλ Χιλάλ, τον κύριο αντίπαλο της Αλ Νασρ και επίσης ελεγχόμενη από την PIF, τροφοδοτεί περαιτέρω το αίσθημα αδικίας που νιώθει ο διάσημος Πορτογάλος.

Πράγματι, ο σύλλογος του Σιμόνε Ιντσάγκι ήταν ιδιαίτερα… δραστήριος στην αγορά μεταγραφών, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, όπως ο Ισπανός αμυντικός, Πάμπλο Μάρι και ο Καντέρ Μεϊτέ.

Αυτή η αντιληπτή ανισορροπία είχε ήδη αναφερθεί δημόσια από τον Ζόρζε Ζεσούς τον Ιανουάριο, όταν δήλωσε ότι η Αλ Νασρ «δεν είχε την πολιτική δύναμη της Αλ Χιλάλ», μια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης που προκάλεσε «σεισμό» στο σαουδαραβικό ποδόσφαιρο και ενίσχυσε την ιδέα της βαθιάς ανησυχίας εντός του συλλόγου.