Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Ιδιαίτερα κεφάτος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά το φινάλε του αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Τααβούν, ο οποίος βρήκε την ομάδα του νικήτρια με 1-0. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Αλ Νασρ πλησίασε ακόμη περισσότερο την κορυφή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, βρισκόμενη πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ.

Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, μάλιστα, ο Ρονάλντο έβγαλε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλο του το… είναι! Όπως φαίνεται στο -ήδη viral- βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων περίμεναν να εκτελεστεί μια στημένη φάση, ο CR7 είχε διάθεση να τρολάρει τους αντιπάλους που βρισκόντουσαν στην… εμβέλειά του.

Ο πρώτος που βρέθηκε κοντά του έγινε αποδέκτης του κλασικού «calma» -δηλαδή «ήρεμα»- με την αντίστοιχη πάντα χειρονομία του χεριού προς τα κάτω. Δευτερόλεπτα μετά, ζήτησε από έναν άλλο να σωπάσει, ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Γυρνώντας προς τους υπόλοιπους πια παίκτες της Αλ Τααβούν, ζήτησε από κάποιον άλλο να… ανέβει στην πλάτη του! Χωρίς ιδιαίτερο λόγο φυσικά, απλά επειδή είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μπορεί!

Δείτε το σχετικό βίντεο

Ronaldo to the Al-Taawoun player 😂 pic.twitter.com/1rShv41PY6 — NassrXtra (@NassrXtra1) January 27, 2026

Κάπου εκεί, άρχισαν τα σπρωξίματα, κάποιοι από τους αντιπάλους του φάνηκαν να τον ρωτάνε… τι έχει πάθει και συμπεριφέρεται έτσι, ενώ τη λήξη σε όλα αυτά σήμανε και το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Με το άκουσμά του, ο Πορτογάλος σούπερσταρ έσφιξε τις γροθιές του και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της ομάδας του.

Κυνηγάει την… Ιστορία

Όλα αυτά βεβαίως δεν προέκυψαν τυχαία για τον CR7. Ο 40χρονος σέντερ φορ και εν ενεργεία μύθος του σπορ, κυνηγάει ακόμη τον πρώτο του τίτλο με την Αλ Νασρ, προκειμένου να δικαιολογήσει και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο -πέρα από αυτό του marketing- τα αμύθητα χρήματα που λαμβάνει από τους Σαουδάραβες. Και όσο η σεζόν προχωρά, βλέπει τον εαυτό του όλο και πιο κοντά στο να γράψει Ιστορία και για έναν ακόμη λόγο πέρα από το ορόσημο των 1000 γκολ.

Αν καταφέρει να πάρει το φετινό πρωτάθλημα, θα γίνει μόλις ο έβδομος ποδοσφαιριστής που θα έχει καταφέρει να πανηγυρίσει τίτλο σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, μετά τους Ντέβιντ Μπέκαμ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Άριεν Ρόμπεν, Ριβάλντο, Μάριο Μάντζουκιτς και Ρομπίνιο.