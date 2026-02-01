Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο

Σταθμός για την καριέρα του Εμπαπέ είναι η 22η αγωνιστική της La Liga. Ο Γάλλος έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, πετυχαίνοντας με πέναλτι το νικητήριο γκολ (2-1) επί της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Αυτό το γκολ είναι το 22ο σε 22 αγώνες του Γάλλου επιθετικού αυτή τη σεζόν της La Liga με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτό το κατόρθωμα, ο Εμπαπέ εντάσσεται στις τάξεις θρύλων όπως ο Μέσι και ο Ρονάλντο (σ.σ. από τέσσερις φορές), προηγουμένως, μόνο επτά παίκτες είχαν πετύχει τέτοιο ρεκόρ, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ανάρτηση.

Últimos jugadores que marcaron 22 goles en las primeras 22 jornadas de una temporada de La Liga: Puskás en 1961

Cayetano Ré en 1965

Krankl en 1979

Baltazar en 1989

Hugo Sánchez en 1990

Cristiano Ronaldo (4 veces)

Messi (4 veces)

MBAPPÉ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 1, 2026



Για την 22η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε εντός έδρας νίκη επί της Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ, ο Ντε Φρούτος ισοφάρισε με ένα εύστοχο σουτ, αλλά ο Εμπαπέ ήταν αυτός που σφράγισε τη νίκη για τους Λος Μπλάνκος εκτελώντας πέναλτι στο 90+10’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ κατάφερε να διατηρήσει στον έναν βαθμό τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Επίσης, ο Εμπαπέ παραμένει ο πρώτος σκόρερ της La Liga με σημαντική διαφορά.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ εξελίσσεται σε κομβικό παίκτη για τη Ρεάλ Μαδρίτηςς, έχοντας ήδη καταρρίψει ή πλησιάσει σημαντικά ρεκόρ του συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που σκοράρει σε τόσους συνεχόμενους αγώνες πρωταθλήματος στην πρώτη του σεζόν, ενώ έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων νωρίτερα από κάθε άλλον νεοαποκτηθέντα επιθετικό της ομάδας.

Σε μια σεζόν όπου η μάχη του τίτλου παραμένει ανοιχτή, ο Εμπαπέ δεν αποτελεί απλώς τον πρώτο σκόρερ, αλλά το κεντρικό σημείο αναφοράς της Ρεάλ Μαδρίτης, με τις επιδόσεις του να τον τοποθετούν ήδη ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της ιστορίας του συλλόγου.