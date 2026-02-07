Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο -όπως είχε προειδοποιήσει- απείχε και από δεύτερο συνεχόμενο ματς της Αλ Νασρ, θέλοντας έτσι να δείξει την αντίθεσή του στην πολιτική μεταγραφών της σαουδαραβικής λίγκας. Ο Πορτογάλος σούπερσταρ κρίνει ότι οι υπόλοιπες ομάδες της Saudi Pro League που έχουν κοινή διαχείριση από το PIF -το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας- τυγχάνουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, σε οικονομικό επίπεδο, από την ομάδα του και έτσι έχει αποφασίσει να… απεργήσει.

Παρότι η επίσημη Saudi Pro League προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχτεί τέτοιου είδους εκβιασμούς και παρότι τόνισε ότι το PIF δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική μεταγραφών των ομάδων που συνολικά διαχειρίζεται, πετώντας έτσι τη μπάλα στη διοίκηση της ίδιας της Αλ Νασρ, ο κόσμος της ομάδας έχει προφανώς διαφορετική άποψη. Και αποφάσισε να το δείξει!

Cristiano Ronaldo continua o boicote e não jogou no duelo do Al Nassr frente ao Al Ittihad. Nas bancadas, os adeptos do Al Nassr mostraram-se ao lado de Cristiano Ronaldo e, ao minuto 7, ergueram cartolinas com o nome e número do avançado. 7️⃣#alnassr #cristianoronaldo #cr7 pic.twitter.com/VsXuteiho7 — A BOLA (@abolapt) February 7, 2026

🚨 𝗡𝗘𝗪: The fans at the stadium stood in support of Cristiano Ronaldo today. pic.twitter.com/IgGqN1IEjb — TCR. (@TeamCRonaldo) February 6, 2026

Ο κόσμος της Αλ Νασρ στο πλευρό του Ρονάλντο

Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό του Αλ Νασρ – Αλ Ιτιχάντ, όλο το γήπεδο σήκωσε πλακάτ με τον αριθμό 7, θέλοντας έτσι ο κόσμος της ομάδας να δείξει ξεκάθαρα τη στήριξή του στον CR7.

Al-Nassr fans showed their support for Cristiano Ronaldo, raising banners with his name and number in the 7th minute of their match against Al-Ittihad 7️⃣ pic.twitter.com/oaZcW6NNDG — Match of the Day (@BBCMOTD) February 6, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι και η επίσημη Αλ Νασρ «τοποθετήθηκε» μέσω των social media για το θέμα, με συνεχόμενες αναρτήσεις της, δείχνοντας ότι «συμφωνεί» με την άποψη του CR7…

Full hearts, loud voices, perfect night 🟡🔵 pic.twitter.com/Tci51IBTMN — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 6, 2026

Για την Ιστορία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει αγωνιστεί στο Αλ Ριγιάντ – Αλ Νασρ 0-1 στις 2/2 και το χθεσινό (6/2) Αλ Νασρ – Αλ Ιτιχάντ 2-0. Στη Saudi Pro League, η Αλ Νασρ βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας ένα μόλις βαθμό πίσω από την Αλ Χιλάλ, έχοντας μειώσει σημαντικά τη διαφορά από το -5 που βρισκόταν πριν λίγες εβδομάδες.

Φυσικά, ο CR7 -που αμείβεται ετησίως με 200 εκατ. ευρώ- διεκδικεί φέτος τον πρώτο του τίτλο με την Αλ Νασρ, ενώ κυνηγά και το ιστορικό ορόσημο για το ποδόσφαιρο, των 1000 -επίσημα καταγεγραμμένων- γκολ. Το επόμενο πια ματς της Αλ Νασρ είναι προγραμματισμένο για τις 11 Φεβρουαρίου, εκτός έδρας κόντρα στην Αρκαντάγκ από το Τουρκμενιστάν, για τη φάση των «16» του ασιατικού Champions League.