Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να… απεργήσει ώστε να ασκήσει πίεση στη λίγκα της Σαουδικής Αραβίας για να αλλάξει η πολιτική των μεταγραφών, ωστόσο οι Σαουδάραβες δεν τσίμπησαν. Αντιθέτως, δεν δίστασαν να ανοίξουν «μέτωπο» με τον CR7, στέλνοντάς του ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα ανεχθούν καμία παρέμβαση, ειδικά όταν αυτή συμβαίνει με τη μορφή εκβιασμού.

Όλα ξεκίνησαν με τη δυσαρέσκεια του 41χρονου σούπερσταρ για τον τρόπο με τον οποίο το PIF, το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας που διαχειρίζεται την ομάδα του, την Αλ Νασρ, αλλά και τους άλλους μεγάλους συλλόγους της χώρας που είναι αντίπαλοί της στο φετινό πρωτάθλημα. Ως γνωστόν, ο CR7 δεν έχει κατακτήσει κάποιον τίτλο στη Σαουδική Αραβία παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που λαμβάνει, ενώ κυνηγάει και το ρεκόρ των 1000 επίσημων γκολ. Όλα αυτά φέτος φαίνεται πως έχουν… δυσκολέψει, αφού η Αλ Νασρ έχει μείνει «γυμνή» σε αγωνιστικό επίπεδο, την ώρα που οι υπόλοιπες ομάδες της χώρας κάνουν σημαντικές μεταγραφές.

Μοναδική μεταγραφή για την ομάδα του Ζόρζε Ζέσους μέσα στον χειμώνα, είναι ο 21χρονος Ιρακινός χαφ, Χαϊντίρ Αμπντουλκαρίμ, κάτι που προφανώς δεν άφησε ικανοποιημένο τον Ρονάλντο. Έτσι, αποφάσισε να απέχει από τους αγώνες της Αλ Νασρ, μια πίεση όμως που φαίνεται πως πέφτει στο κενό.

A Saudi Pro League spokesperson said: «The Saudi Pro League is structured around a simple principle, every club operates independently under the same rules. «But no individual however significant determines decisions beyond their own club.

«Μοναδική υπεύθυνη η Αλ Νασρ»

Οι άνθρωποι της λίγκας αντέδρασαν αμέσως, με αξιωματούχους της Saudi Pro League να διαρρέουν στα ΜΜΕ μια θέση η οποία επιχειρεί να βάλει τον «πολύ» Κριστιάνο Ρονάλντο στη θέση του, δηλαδή μέσα στο γήπεδο -αποκλειστικά και μόνο. Όπως ξεκαθαρίζουν οι Σαουδάραβες, κανένας ποδοσφαιριστής, ανεξαρτήτως φήμης, ικανότητας ή ιστορίας στο σπορ, δεν μπορεί να υπαγορεύει τι αποφασίζει ολόκληρο το πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα τονίζουν ότι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την απουσία μεταγραφών της Αλ Νασρ είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας και όχι το PIF ή η λίγκα.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, η Αλ Νασρ υποδέχεται την Αλ Ιτιχάντ και αν ο Ρονάλντο δεν αγωνιστεί, αυτό θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που χάνει κατά τη διάρκεια της «απεργίας» του. Υπενθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος δεσμεύεται με την Αλ Νασρ με συμβόλαιο ως το 2027, το οποίο του αποφέρει ετήσιες αποδοχές 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχει και ρήτρα αποδέσμευσης στα 50 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η θέση της Saudi Pro League για τον Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Η Saudi Pro League είναι δομημένο γύρω από μια απλή αρχή: κάθε σύλλογος λειτουργεί ανεξάρτητα βάσει των ίδιων κανόνων. Οι σύλλογοι έχουν τα δικά τους διοικητικά συμβούλια, τα δικά τους στελέχη και τη δική τους ποδοσφαιρική διοίκηση. Οι αποφάσεις σχετικά με τις προσλήψεις, τις δαπάνες και τη στρατηγική εμπίπτουν σε αυτούς, εντός ενός οικονομικού πλαισίου που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστική ισορροπία. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται ισότιμα ​​σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Ο Κριστιάνο έχει αφοσιωθεί πλήρως στην Αλ Νασρ από την άφιξή του και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη φιλοδοξία του συλλόγου. Όπως κάθε κορυφαίος παίκτης, θέλει να κερδίζει. Αλλά κανένα άτομο, όσο σημαντικό κι αν είναι, δεν λαμβάνει αποφάσεις πέρα ​​από τα συμφέροντα του δικού του συλλόγου.

Οι πρόσφατες μεταγραφές καταδεικνύουν ξεκάθαρα αυτή την ανεξαρτησία. Ένας σύλλογος ενισχύθηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ένας άλλος επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτές ήταν αποφάσεις του συλλόγου, που ελήφθησαν εντός των εγκεκριμένων οικονομικών παραμέτρων.

Η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος μιλάει από μόνη της. Με μόνο λίγους βαθμούς να χωρίζουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις, η κούρσα για τον τίτλο είναι ανοιχτή. Αυτό το επίπεδο ισοβαθμίας αντανακλά ένα σύστημα που λειτουργεί όπως προβλέπεται.

Η προσοχή μας παραμένει στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο, εκεί που πρέπει να βρίσκεται, και στη διατήρηση ενός αξιόπιστου και ανταγωνιστικού ανταγωνισμού για παίκτες και οπαδούς».