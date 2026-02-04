sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κριστιάνο Ρονάλντο: Μια κρίση εξουσίας που ταράζει το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:15

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μια κρίση εξουσίας που ταράζει το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο

Η σύγκρουση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τους μηχανισμούς του PIF, οι ανισότητες στις μεταγραφές και ο κίνδυνος να πληγεί το κύρος της Saudi Pro League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Spotlight

Το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο βιώνει τη σοβαρότερη εσωτερική του κρίση από τη στιγμή που αποφάσισε να επενδύσει δισεκατομμύρια για να μπει στον παγκόσμιο χάρτη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κρίστιανο Ρονάλντο, όχι απλώς ως σταρ, αλλά ως πολιτικός παίκτης σε ένα σύστημα που ο ίδιος θεωρεί άνισο και υποκριτικό. Ο Πορτογάλος έχει τραβήξει χειρόφρενο: δεν προπονείται, δεν αγωνίζεται και πιέζει ανοιχτά τη διοίκηση της λίγκας και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Η αφορμή είναι ξεκάθαρη. Το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο έδωσε στην Αλ Χιλάλτρεις κινήσεις πρώτης γραμμής – με κορυφαία την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά – την ώρα που οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου, ανάμεσά τους και την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, έμειναν ουσιαστικά αδρανείς. Για τον CR7, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό απέναντι στον Μπενζεμά ή στον ίδιο τον Al Hilal. Είναι θεσμικό: «άλλοι παίζουν με ανοιχτά χαρτιά, άλλοι με δεμένα χέρια».

Η οργή του Πορτογάλου τροφοδοτείται από τα δεδομένα. Από το 2023 έως σήμερα, η Αλ Χιλάλέχει επενδύσει περίπου 647 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές, με την τρέχουσα σεζόν να ξεπερνά τα 168 εκατ..

Η Αλ Νασρ ακολουθεί με 410 εκατ., η Αλ Αχλί με 380 εκατ. και η Αλ Ιτιχάντ με περίπου 365 εκατ.. Η διαφορά –περί τα 237 εκατ. ευρώ– δεν είναι απλώς λογιστική. Μεταφράζεται σε αγωνιστικό
πλεονέκτημα και αλλοίωση της ισορροπίας.

Το γεγονός ότι όλες αυτές οι ομάδες ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο κρατικό επενδυτικό ταμείο καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο ευαίσθητο. Στα μάτια του Κριστιάνο, η μεταγραφή Μπενζεμά από σύλλογο του PIF σε άλλον σύλλογο του PIF δεν είναι απλώς μια κίνηση αγοράς. Είναι πολιτική απόφαση που επηρεάζει τον ανταγωνισμό. Γι’ αυτό και ο ίδιος επέλεξε το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτει: την απουσία του.

Η στάση του έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο προπονητής της Αλ Νασρ, Ζόρζε Ζεσούς, έχει στηρίξει εμμέσως τη διαμαρτυρία, αποφεύγοντας δηλώσεις και τονίζοντας εδώ και εβδομάδες την ανάγκη ενίσχυσης. Το μήνυμα είναι σαφές: σε ορισμένους συλλόγους οι διαδικασίες «τρέχουν», σε άλλους σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία.

Την ίδια ώρα, ο Μπενζεμά έχει ήδη φορέσει τα μπλε της Αλ Χιλάλ και κοιτά μπροστά, με στόχο τη Saudi Pro League και το ασιατικό Champions League. Για εκείνον, το κεφάλαιο Αλ Ιτιχάντ. Για τον Κριστιάνο, όμως, η ιστορία μόλις αρχίζει. Η αναμέτρηση με τον Al Ittihad πλησιάζει και το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα αγωνιστεί. Είναι αν η λίγκα μπορεί να αντέξει την απουσία του προσώπου πάνω στο οποίο έχτισε το παγκόσμιο brand της.

Διότι εδώ βρίσκεται η ουσία. Η Saudi Pro League δεν αγόρασε απλώς παίκτες. Αγόρασε αφήγημα, κύρος, τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του αφηγήματος. Αν ο ίδιος αισθάνεται ότι το σύστημα τον χρησιμοποιεί χωρίς να τον σέβεται, τότε το πλήγμα δεν θα είναι αγωνιστικό. Θα είναι πολιτικό και επικοινωνιακό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη κυκλοφορούν σενάρια για ρήτρα αποδέσμευσης και ενδεχόμενη αποχώρηση το καλοκαίρι. Σε μια τέτοια περίπτωση, το «πείραμα» της Σαουδικής Αραβίας θα έχανε το πιο ισχυρό του σύμβολο. Και αυτό είναι κάτι που ούτε το PIF ούτε το ίδιο το κράτος μπορούν να αγνοήσουν.

Το ερώτημα, πλέον, δεν είναι αν ο Κριστιάνο θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Είναι αν η λίγκα μπορεί να αντέξει μια σύγκρουση με τον πιο αναγνωρίσιμο παίκτη στην ιστορία της. Γιατί, σε αυτή την υπόθεση, δεν συγκρούονται απλώς δύο σύλλογοι. Συγκρούονται εξουσία, χρήμα και το αφήγημα ενός ολόκληρου πρωταθλήματος.

Headlines:
Markets
BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο