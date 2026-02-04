Κριστιάνο Ρονάλντο: Μια κρίση εξουσίας που ταράζει το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο

Το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο βιώνει τη σοβαρότερη εσωτερική του κρίση από τη στιγμή που αποφάσισε να επενδύσει δισεκατομμύρια για να μπει στον παγκόσμιο χάρτη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κρίστιανο Ρονάλντο, όχι απλώς ως σταρ, αλλά ως πολιτικός παίκτης σε ένα σύστημα που ο ίδιος θεωρεί άνισο και υποκριτικό. Ο Πορτογάλος έχει τραβήξει χειρόφρενο: δεν προπονείται, δεν αγωνίζεται και πιέζει ανοιχτά τη διοίκηση της λίγκας και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Η αφορμή είναι ξεκάθαρη. Το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο έδωσε στην Αλ Χιλάλτρεις κινήσεις πρώτης γραμμής – με κορυφαία την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά – την ώρα που οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου, ανάμεσά τους και την Αλ Νασρ του Κριστιάνο, έμειναν ουσιαστικά αδρανείς. Για τον CR7, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό απέναντι στον Μπενζεμά ή στον ίδιο τον Al Hilal. Είναι θεσμικό: «άλλοι παίζουν με ανοιχτά χαρτιά, άλλοι με δεμένα χέρια».

Η οργή του Πορτογάλου τροφοδοτείται από τα δεδομένα. Από το 2023 έως σήμερα, η Αλ Χιλάλέχει επενδύσει περίπου 647 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές, με την τρέχουσα σεζόν να ξεπερνά τα 168 εκατ..

Η Αλ Νασρ ακολουθεί με 410 εκατ., η Αλ Αχλί με 380 εκατ. και η Αλ Ιτιχάντ με περίπου 365 εκατ.. Η διαφορά –περί τα 237 εκατ. ευρώ– δεν είναι απλώς λογιστική. Μεταφράζεται σε αγωνιστικό

πλεονέκτημα και αλλοίωση της ισορροπίας.

Το γεγονός ότι όλες αυτές οι ομάδες ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο κρατικό επενδυτικό ταμείο καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο ευαίσθητο. Στα μάτια του Κριστιάνο, η μεταγραφή Μπενζεμά από σύλλογο του PIF σε άλλον σύλλογο του PIF δεν είναι απλώς μια κίνηση αγοράς. Είναι πολιτική απόφαση που επηρεάζει τον ανταγωνισμό. Γι’ αυτό και ο ίδιος επέλεξε το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτει: την απουσία του.

Η στάση του έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο προπονητής της Αλ Νασρ, Ζόρζε Ζεσούς, έχει στηρίξει εμμέσως τη διαμαρτυρία, αποφεύγοντας δηλώσεις και τονίζοντας εδώ και εβδομάδες την ανάγκη ενίσχυσης. Το μήνυμα είναι σαφές: σε ορισμένους συλλόγους οι διαδικασίες «τρέχουν», σε άλλους σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία.

Την ίδια ώρα, ο Μπενζεμά έχει ήδη φορέσει τα μπλε της Αλ Χιλάλ και κοιτά μπροστά, με στόχο τη Saudi Pro League και το ασιατικό Champions League. Για εκείνον, το κεφάλαιο Αλ Ιτιχάντ. Για τον Κριστιάνο, όμως, η ιστορία μόλις αρχίζει. Η αναμέτρηση με τον Al Ittihad πλησιάζει και το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα αγωνιστεί. Είναι αν η λίγκα μπορεί να αντέξει την απουσία του προσώπου πάνω στο οποίο έχτισε το παγκόσμιο brand της.

Διότι εδώ βρίσκεται η ουσία. Η Saudi Pro League δεν αγόρασε απλώς παίκτες. Αγόρασε αφήγημα, κύρος, τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του αφηγήματος. Αν ο ίδιος αισθάνεται ότι το σύστημα τον χρησιμοποιεί χωρίς να τον σέβεται, τότε το πλήγμα δεν θα είναι αγωνιστικό. Θα είναι πολιτικό και επικοινωνιακό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη κυκλοφορούν σενάρια για ρήτρα αποδέσμευσης και ενδεχόμενη αποχώρηση το καλοκαίρι. Σε μια τέτοια περίπτωση, το «πείραμα» της Σαουδικής Αραβίας θα έχανε το πιο ισχυρό του σύμβολο. Και αυτό είναι κάτι που ούτε το PIF ούτε το ίδιο το κράτος μπορούν να αγνοήσουν.

Το ερώτημα, πλέον, δεν είναι αν ο Κριστιάνο θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Είναι αν η λίγκα μπορεί να αντέξει μια σύγκρουση με τον πιο αναγνωρίσιμο παίκτη στην ιστορία της. Γιατί, σε αυτή την υπόθεση, δεν συγκρούονται απλώς δύο σύλλογοι. Συγκρούονται εξουσία, χρήμα και το αφήγημα ενός ολόκληρου πρωταθλήματος.